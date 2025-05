OPEN Ecosystem Token (OPN1) යනු කුමක්ද

The OPEN Ticketing Ecosystem is the home of onchain ticketing. Having built state of the art ticketing infrastructure that has issued over 5 million onchain tickets globally, the OPEN ecosystem provides a suite of tools for integrators, event organizers and artists tot take back control of their ticketing and tap into new avenues for financing, access and fostering fan relationships.

MEXC වෙතින් OPEN Ecosystem Token ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට OPN1 ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ OPEN Ecosystem Token ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ OPEN Ecosystem Token මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

OPEN Ecosystem Token මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ OPEN Ecosystem Token,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. OPN1 හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ OPEN Ecosystem Tokenමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

OPEN Ecosystem Token මිල ඉතිහාසය

OPN1හි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් OPN1හි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ OPEN Ecosystem Token මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

OPEN Ecosystem Token (OPN1) මිලදී ගන්නා ආකාරය

OPEN Ecosystem Token මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් OPEN Ecosystem Token MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

OPN1 දේශීය මුදල් වෙත

1OPN1 සිට VNDවෙත ₫ 16.1922915 1OPN1 සිට AUDවෙත A$ 0.000978825 1OPN1 සිට GBPවෙත £ 0.000473625 1OPN1 සිට EURවෙත € 0.000562035 1OPN1 සිට USDවෙත $ 0.0006315 1OPN1 සිට MYRවෙත RM 0.00270282 1OPN1 සිට TRYවෙත ₺ 0.024470625 1OPN1 සිට JPYවෙත ¥ 0.09200955 1OPN1 සිට RUBවෙත ₽ 0.050753655 1OPN1 සිට INRවෙත ₹ 0.054037455 1OPN1 සිට IDRවෙත Rp 10.35245736 1OPN1 සිට KRWවෙත ₩ 0.879521625 1OPN1 සිට PHPවෙත ₱ 0.035231385 1OPN1 සිට EGPවෙත £E. 0.03180234 1OPN1 සිට BRLවෙත R$ 0.003555345 1OPN1 සිට CADවෙත C$ 0.000877785 1OPN1 සිට BDTවෙත ৳ 0.076582005 1OPN1 සිට NGNවෙත ₦ 1.0104 1OPN1 සිට UAHවෙත ₴ 0.02618199 1OPN1 සිට VESවෙත Bs 0.058098 1OPN1 සිට PKRවෙත Rs 0.177432555 1OPN1 සිට KZTවෙත ₸ 0.32235549 1OPN1 සිට THBවෙත ฿ 0.021060525 1OPN1 සිට TWDවෙත NT$ 0.019052355 1OPN1 සිට AEDවෙත د.إ 0.002317605 1OPN1 සිට CHFවෙත Fr 0.000524145 1OPN1 සිට HKDවෙත HK$ 0.0049257 1OPN1 සිට MADවෙත .د.م 0.005891895 1OPN1 සිට MXNවෙත $ 0.012232155

OPEN Ecosystem Token සම්පත්

OPEN Ecosystem Token පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: OPEN Ecosystem Token පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද OPEN Ecosystem Token (OPN1) හි මිල කීයද? OPEN Ecosystem Token (OPN1)හි සජීවී මිල 0.0006315 USD වේ. OPEN Ecosystem Token (OPN1) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? OPEN Ecosystem Token හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ OPN1හි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0006315 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. OPEN Ecosystem Token (OPN1) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? OPEN Ecosystem Token (OPN1) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. OPEN Ecosystem Token (OPN1) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, OPEN Ecosystem Token (OPN1) හි ඉහළම මිල 0.014 USD වේ. OPEN Ecosystem Token (OPN1) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? OPEN Ecosystem Token (OPN1) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 122.06 USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

