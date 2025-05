Optopia (OPAI) යනු කුමක්ද

Optopia is an AI-driven, intent-centric Layer 2 network that allows permissionless intent creation. It utilizes tokenomics to drive AI Agents to execute intents, thereby achieving a smarter and highly active Layer 2 with exceptional Daily Active AI. Optopia's mission is to simplify Web3 operations through AI Agents, helping more users enter the Web3 industry with low barriers, and empowering AI Agents through tokenomics to unleash the true potential of Web3.

MEXC වෙතින් Optopia ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Optopia ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට OPAI ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Optopia ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Optopia මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Optopia මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Optopia,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. OPAI හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Optopiaමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Optopia මිල ඉතිහාසය

OPAIහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් OPAIහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Optopia මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Optopia (OPAI) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Optopia මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Optopia MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

OPAI දේශීය මුදල් වෙත

1OPAI සිට VNDවෙත ₫ 2.9256381 1OPAI සිට AUDවෙත A$ 0.000176855 1OPAI සිට GBPවෙත £ 0.000085575 1OPAI සිට EURවෙත € 0.000101549 1OPAI සිට USDවෙත $ 0.0001141 1OPAI සිට MYRවෙත RM 0.000488348 1OPAI සිට TRYවෙත ₺ 0.004413388 1OPAI සිට JPYවෙත ¥ 0.016622088 1OPAI සිට RUBවෙත ₽ 0.009179345 1OPAI සිට INRවෙත ₹ 0.009752127 1OPAI සිට IDRවෙත Rp 1.870491504 1OPAI සිට KRWවෙත ₩ 0.15913527 1OPAI සිට PHPවෙත ₱ 0.006354229 1OPAI සිට EGPවෙත £E. 0.00571641 1OPAI සිට BRLවෙත R$ 0.000640101 1OPAI සිට CADවෙත C$ 0.000158599 1OPAI සිට BDTවෙත ৳ 0.013872278 1OPAI සිට NGNවෙත ₦ 0.18256 1OPAI සිට UAHවෙත ₴ 0.00473515 1OPAI සිට VESවෙත Bs 0.0104972 1OPAI සිට PKRවෙත Rs 0.032157944 1OPAI සිට KZTවෙත ₸ 0.058302818 1OPAI සිට THBවෙත ฿ 0.003791543 1OPAI සිට TWDවෙත NT$ 0.003441256 1OPAI සිට AEDවෙත د.إ 0.000418747 1OPAI සිට CHFවෙත Fr 0.000094703 1OPAI සිට HKDවෙත HK$ 0.00088998 1OPAI සිට MADවෙත .د.م 0.001059989 1OPAI සිට MXNවෙත $ 0.002208976

Optopia සම්පත්

Optopia පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Optopia පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Optopia (OPAI) හි මිල කීයද? Optopia (OPAI)හි සජීවී මිල 0.0001141 USD වේ. Optopia (OPAI) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Optopia හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ OPAIහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0001141 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Optopia (OPAI) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Optopia (OPAI) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. Optopia (OPAI) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Optopia (OPAI) හි ඉහළම මිල 0.00532 USD වේ. Optopia (OPAI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Optopia (OPAI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 49.29K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

