සජීවී OpenPad AI සඳහා අද මිල 0.001472 USD කි. OPAD සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි OPAD මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

OpenPad AI ලාංඡනය

OpenPad AI මිල(OPAD)

1 OPAD සිට USD සජීවී මිල:

$0.001472
$0.001472
-1.86%1D
USD
OpenPad AI (OPAD) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:26:07 (UTC+8)

OpenPad AI (OPAD) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.001464
$ 0.001464
පැය 24 පහළ
$ 0.001501
$ 0.001501
24H ඉහළ

$ 0.001464
$ 0.001464

$ 0.001501
$ 0.001501

--
--

--
--

-0.28%

-1.85%

+42.08%

+42.08%

OpenPad AI (OPAD) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.001472. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.001464 ක අවම අගයක් සහ $ 0.001501 ක උපරිම අගයක් අතර OPAD වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. OPADහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල -- වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල -- වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව OPAD පසුගිය පැය තුල, -0.28% කින්, පැය 24 තුල, -1.85% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +42.08% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

OpenPad AI (OPAD) වෙළඳපල තොරතුරු

--
--

$ 27.51K
$ 27.51K$ 27.51K

$ 1.47M
$ 1.47M$ 1.47M

--
--

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

OpenPad AI හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව -- සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 27.51K වේ. මුළු සැපයුම -- සමඟින් OPAD හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 1.47M කි.

OpenPad AI (OPAD) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා OpenPad AIහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.0000279-1.85%
දින 30 යි$ -0.001695-53.53%
දින 60 යි$ -0.016058-91.61%
දින 90 යි$ -0.018528-92.64%
OpenPad AI අද මිල වෙනස

අද, OPAD එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -0.0000279 (-1.85%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

OpenPad AI දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.001695 (-53.53%) කින් ඉහළ ගියේය.

OpenPad AI දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, OPAD එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.016058 (-91.61%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

OpenPad AI දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -0.018528 (-92.64%), කින් චලනය විය.

OpenPad AI (OPAD) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් OpenPad AI මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

OpenPad AI (OPAD) යනු කුමක්ද

OPENPAD AI is a verticalized decentralized AI (deAI) stack that empowers the next generation of autonomous applications and super dApps. Our platform integrates essential components to build AI-powered decentralized innovation with high performance and cost efficiency.

MEXC වෙතින් OpenPad AI ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ OpenPad AI ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට OPAD ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ OpenPad AI ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ OpenPad AI මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

OpenPad AI මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ OpenPad AI (OPAD) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ OpenPad AI (OPAD) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? OpenPad AI සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් OpenPad AI මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

OpenPad AI (OPAD) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

OpenPad AIOPAD හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් OPAD ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

OpenPad AI (OPAD) මිලදී ගන්නා ආකාරය

OpenPad AI මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් OpenPad AI MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

OPAD දේශීය මුදල් වෙත

1 OpenPad AI(OPAD) සිට VND
38.73568
1 OpenPad AI(OPAD) සිට AUD
A$0.00226688
1 OpenPad AI(OPAD) සිට GBP
0.00111872
1 OpenPad AI(OPAD) සිට EUR
0.00126592
1 OpenPad AI(OPAD) සිට USD
$0.001472
1 OpenPad AI(OPAD) සිට MYR
RM0.00613824
1 OpenPad AI(OPAD) සිට TRY
0.06210368
1 OpenPad AI(OPAD) සිට JPY
¥0.225216
1 OpenPad AI(OPAD) සිට ARS
ARS$2.13641664
1 OpenPad AI(OPAD) සිට RUB
0.1196
1 OpenPad AI(OPAD) සිට INR
0.13055168
1 OpenPad AI(OPAD) සිට IDR
Rp24.53332352
1 OpenPad AI(OPAD) සිට PHP
0.08698048
1 OpenPad AI(OPAD) සිට EGP
￡E.0.06961088
1 OpenPad AI(OPAD) සිට BRL
R$0.00786048
1 OpenPad AI(OPAD) සිට CAD
C$0.00207552
1 OpenPad AI(OPAD) සිට BDT
0.17934848
1 OpenPad AI(OPAD) සිට NGN
2.11494016
1 OpenPad AI(OPAD) සිට COP
$5.63983552
1 OpenPad AI(OPAD) සිට ZAR
R.0.02556864
1 OpenPad AI(OPAD) සිට UAH
0.06183872
1 OpenPad AI(OPAD) සිට TZS
T.Sh.3.6256096
1 OpenPad AI(OPAD) සිට VES
Bs0.335616
1 OpenPad AI(OPAD) සිට CLP
$1.388096
1 OpenPad AI(OPAD) සිට PKR
Rs0.41335232
1 OpenPad AI(OPAD) සිට KZT
0.77350656
1 OpenPad AI(OPAD) සිට THB
฿0.04766336
1 OpenPad AI(OPAD) සිට TWD
NT$0.04560256
1 OpenPad AI(OPAD) සිට AED
د.إ0.00540224
1 OpenPad AI(OPAD) සිට CHF
Fr0.0011776
1 OpenPad AI(OPAD) සිට HKD
HK$0.01143744
1 OpenPad AI(OPAD) සිට AMD
֏0.5628928
1 OpenPad AI(OPAD) සිට MAD
.د.م0.01373376
1 OpenPad AI(OPAD) සිට MXN
$0.0273056
1 OpenPad AI(OPAD) සිට SAR
ريال0.00552
1 OpenPad AI(OPAD) සිට ETB
Br0.22652608
1 OpenPad AI(OPAD) සිට KES
KSh0.19016768
1 OpenPad AI(OPAD) සිට JOD
د.أ0.001043648
1 OpenPad AI(OPAD) සිට PLN
0.00541696
1 OpenPad AI(OPAD) සිට RON
лв0.0064768
1 OpenPad AI(OPAD) සිට SEK
kr0.01408704
1 OpenPad AI(OPAD) සිට BGN
лв0.00248768
1 OpenPad AI(OPAD) සිට HUF
Ft0.49312
1 OpenPad AI(OPAD) සිට CZK
0.0310592
1 OpenPad AI(OPAD) සිට KWD
د.ك0.000451904
1 OpenPad AI(OPAD) සිට ILS
0.00479872
1 OpenPad AI(OPAD) සිට BOB
Bs0.0101568
1 OpenPad AI(OPAD) සිට AZN
0.0025024
1 OpenPad AI(OPAD) සිට TJS
SM0.01357184
1 OpenPad AI(OPAD) සිට GEL
0.00398912
1 OpenPad AI(OPAD) සිට AOA
Kz1.34922048
1 OpenPad AI(OPAD) සිට BHD
.د.ب0.000554944
1 OpenPad AI(OPAD) සිට BMD
$0.001472
1 OpenPad AI(OPAD) සිට DKK
kr0.00952384
1 OpenPad AI(OPAD) සිට HNL
L0.03877248
1 OpenPad AI(OPAD) සිට MUR
0.0675648
1 OpenPad AI(OPAD) සිට NAD
$0.0255392
1 OpenPad AI(OPAD) සිට NOK
kr0.0150144
1 OpenPad AI(OPAD) සිට NZD
$0.00262016
1 OpenPad AI(OPAD) සිට PAB
B/.0.001472
1 OpenPad AI(OPAD) සිට PGK
K0.0061824
1 OpenPad AI(OPAD) සිට QAR
ر.ق0.00535808
1 OpenPad AI(OPAD) සිට RSD
дин.0.14958464
1 OpenPad AI(OPAD) සිට UZS
soʻm17.52380672
1 OpenPad AI(OPAD) සිට ALL
L0.12328
1 OpenPad AI(OPAD) සිට ANG
ƒ0.00263488
1 OpenPad AI(OPAD) සිට AWG
ƒ0.0026496
1 OpenPad AI(OPAD) සිට BBD
$0.002944
1 OpenPad AI(OPAD) සිට BAM
KM0.00248768
1 OpenPad AI(OPAD) සිට BIF
Fr4.329152
1 OpenPad AI(OPAD) සිට BND
$0.0019136
1 OpenPad AI(OPAD) සිට BSD
$0.001472
1 OpenPad AI(OPAD) සිට JMD
$0.2357408
1 OpenPad AI(OPAD) සිට KHR
5.935472
1 OpenPad AI(OPAD) සිට KMF
Fr0.61824
1 OpenPad AI(OPAD) සිට LAK
31.99999936
1 OpenPad AI(OPAD) සිට LKR
රු0.448224
1 OpenPad AI(OPAD) සිට MDL
L0.02515648
1 OpenPad AI(OPAD) සිට MGA
Ar6.630624
1 OpenPad AI(OPAD) සිට MOP
P0.01176128
1 OpenPad AI(OPAD) සිට MVR
0.0226688
1 OpenPad AI(OPAD) සිට MWK
MK2.5467072
1 OpenPad AI(OPAD) සිට MZN
MT0.0941344
1 OpenPad AI(OPAD) සිට NPR
रु0.2085824
1 OpenPad AI(OPAD) සිට PYG
10.439424
1 OpenPad AI(OPAD) සිට RWF
Fr2.132928
1 OpenPad AI(OPAD) සිට SBD
$0.01211456
1 OpenPad AI(OPAD) සිට SCR
0.02187392
1 OpenPad AI(OPAD) සිට SRD
$0.056672
1 OpenPad AI(OPAD) සිට SVC
$0.01285056
1 OpenPad AI(OPAD) සිට SZL
L0.02550976
1 OpenPad AI(OPAD) සිට TMT
m0.00516672
1 OpenPad AI(OPAD) සිට TND
د.ت0.0043424
1 OpenPad AI(OPAD) සිට TTD
$0.00995072
1 OpenPad AI(OPAD) සිට UGX
Sh5.146112
1 OpenPad AI(OPAD) සිට XAF
Fr0.836096
1 OpenPad AI(OPAD) සිට XCD
$0.0039744
1 OpenPad AI(OPAD) සිට XOF
Fr0.836096
1 OpenPad AI(OPAD) සිට XPF
Fr0.151616
1 OpenPad AI(OPAD) සිට BWP
P0.01976896
1 OpenPad AI(OPAD) සිට BZD
$0.002944
1 OpenPad AI(OPAD) සිට CVE
$0.14107648
1 OpenPad AI(OPAD) සිට DJF
Fr0.260544
1 OpenPad AI(OPAD) සිට DOP
$0.09466432
1 OpenPad AI(OPAD) සිට DZD
د.ج0.19203712
1 OpenPad AI(OPAD) සිට FJD
$0.00335616
1 OpenPad AI(OPAD) සිට GNF
Fr12.79904
1 OpenPad AI(OPAD) සිට GTQ
Q0.01127552
1 OpenPad AI(OPAD) සිට GYD
$0.30788352
1 OpenPad AI(OPAD) සිට ISK
kr0.185472

OpenPad AI සම්පත්

OpenPad AI පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල OpenPad AI වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: OpenPad AI පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

OpenPad AI (OPAD) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද OPAD හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.001472 USD වේ.
OPAD සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
OPAD සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.001472 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
OpenPad AI හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
OPAD සඳහා වෙළඳපොල සීමාව -- USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
OPAD හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
OPAD හි සංසරණ සැපයුම -- USD වේ.
OPAD හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
-- USD ක ATH මිලක් OPAD අත්කර ගති.
OPAD හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
-- USD ක ATL මිලක් OPAD අත්කර ගති.
OPAD හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
OPAD සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 27.51K USD වේ.
මේ වසර තුලදී OPAD වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව OPAD මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා OPAD මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:26:07 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

