Ooki Token (OOKI) යනු කුමක්ද

Ooki is a protocol for margin trading, borrowing, lending and staking. Ooki Protocol allows anyone to build applications that enable lenders, borrowers, and traders to interact with the most flexible decentralized finance protocol on multiple blockchains. Ooki is a fully decentralized, community-run project, governed by the community vote for all major changes to the protocol.

MEXC වෙතින් Ooki Token ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Ooki Token ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට OOKI ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Ooki Token ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Ooki Token මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Ooki Token මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Ooki Token,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. OOKI හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Ooki Tokenමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Ooki Token මිල ඉතිහාසය

OOKIහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් OOKIහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Ooki Token මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Ooki Token (OOKI) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Ooki Token මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Ooki Token MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

OOKI දේශීය මුදල් වෙත

1OOKI සිට VNDවෙත ₫ 1.13538348 1OOKI සිට AUDවෙත A$ 0.000068634 1OOKI සිට GBPවෙත £ 0.00003321 1OOKI සිට EURවෙත € 0.0000394092 1OOKI සිට USDවෙත $ 0.00004428 1OOKI සිට MYRවෙත RM 0.0001895184 1OOKI සිට TRYවෙත ₺ 0.00171585 1OOKI සිට JPYවෙත ¥ 0.006451596 1OOKI සිට RUBවෙත ₽ 0.0035587836 1OOKI සිට INRවෙත ₹ 0.0037890396 1OOKI සිට IDRවෙත Rp 0.7259015232 1OOKI සිට KRWවෙත ₩ 0.06167097 1OOKI සිට PHPවෙත ₱ 0.0024703812 1OOKI සිට EGPවෙත £E. 0.0022299408 1OOKI සිට BRLවෙත R$ 0.0002492964 1OOKI සිට CADවෙත C$ 0.0000615492 1OOKI සිට BDTවෙත ৳ 0.0053698356 1OOKI සිට NGNවෙත ₦ 0.070848 1OOKI සිට UAHවෙත ₴ 0.0018358488 1OOKI සිට VESවෙත Bs 0.00407376 1OOKI සිට PKRවෙත Rs 0.0124413516 1OOKI සිට KZTවෙත ₸ 0.0226031688 1OOKI සිට THBවෙත ฿ 0.001476738 1OOKI සිට TWDවෙත NT$ 0.0013359276 1OOKI සිට AEDවෙත د.إ 0.0001625076 1OOKI සිට CHFවෙත Fr 0.0000367524 1OOKI සිට HKDවෙත HK$ 0.000345384 1OOKI සිට MADවෙත .د.م 0.0004131324 1OOKI සිට MXNවෙත $ 0.0008577036

Ooki Token සම්පත්

Ooki Token පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Ooki Token පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Ooki Token (OOKI) හි මිල කීයද? Ooki Token (OOKI)හි සජීවී මිල 0.00004428 USD වේ. Ooki Token (OOKI) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Ooki Token හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 607.34K USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ OOKIහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.00004428 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Ooki Token (OOKI) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Ooki Token (OOKI) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 13.72B USD වේ. Ooki Token (OOKI) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Ooki Token (OOKI) හි ඉහළම මිල 0.05555 USD වේ. Ooki Token (OOKI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Ooki Token (OOKI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 61.06K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.