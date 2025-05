Oobit (OOBIT) යනු කුමක්ද

Oobit is a leading mobile payment app that offers a seamless way to pay with crypto both in-store and globally. Crypto holders can enjoy a crypto Tap-to-Pay experience as convenient and smooth as Apple Pay®, utilizing existing Visa/Mastercard point-of-sale systems while ensuring merchants receive fiat currency. OBT is Oobit’s native cryptocurrency token, the core and primary foundation that drives and rewards Oobit’s growing community and ecosystem.

MEXC වෙතින් Oobit ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Oobit ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට OOBIT ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Oobit ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Oobit මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Oobit මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Oobit,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. OOBIT හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Oobitමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Oobit මිල ඉතිහාසය

OOBITහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් OOBITහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Oobit මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Oobit (OOBIT) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Oobit මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Oobit MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

OOBIT දේශීය මුදල් වෙත

1OOBIT සිට VNDවෙත ₫ 404.10216 1OOBIT සිට AUDවෙත A$ 0.024428 1OOBIT සිට GBPවෙත £ 0.01182 1OOBIT සිට EURවෙත € 0.0140264 1OOBIT සිට USDවෙත $ 0.01576 1OOBIT සිට MYRවෙත RM 0.0674528 1OOBIT සිට TRYවෙත ₺ 0.6107 1OOBIT සිට JPYවෙත ¥ 2.296232 1OOBIT සිට RUBවෙත ₽ 1.2666312 1OOBIT සිට INRවෙත ₹ 1.3485832 1OOBIT සිට IDRවෙත Rp 258.3606144 1OOBIT සිට KRWවෙත ₩ 21.94974 1OOBIT සිට PHPවෙත ₱ 0.8792504 1OOBIT සිට EGPවෙත £E. 0.7936736 1OOBIT සිට BRLවෙත R$ 0.0887288 1OOBIT සිට CADවෙත C$ 0.0219064 1OOBIT සිට BDTවෙත ৳ 1.9112152 1OOBIT සිට NGNවෙත ₦ 25.216 1OOBIT සිට UAHවෙත ₴ 0.6534096 1OOBIT සිට VESවෙත Bs 1.44992 1OOBIT සිට PKRවෙත Rs 4.4280872 1OOBIT සිට KZTවෙත ₸ 8.0448496 1OOBIT සිට THBවෙත ฿ 0.525596 1OOBIT සිට TWDවෙත NT$ 0.4754792 1OOBIT සිට AEDවෙත د.إ 0.0578392 1OOBIT සිට CHFවෙත Fr 0.0130808 1OOBIT සිට HKDවෙත HK$ 0.122928 1OOBIT සිට MADවෙත .د.م 0.1470408 1OOBIT සිට MXNවෙත $ 0.3052712

Oobit සම්පත්

Oobit පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Oobit පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Oobit (OOBIT) හි මිල කීයද? Oobit (OOBIT)හි සජීවී මිල 0.01576 USD වේ. Oobit (OOBIT) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Oobit හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 15.76M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ OOBITහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.01576 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Oobit (OOBIT) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Oobit (OOBIT) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 1.00B USD වේ. Oobit (OOBIT) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Oobit (OOBIT) හි ඉහළම මිල 0.1394 USD වේ. Oobit (OOBIT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Oobit (OOBIT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 35.74K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

