ONTACT Protocol (ONTP) යනු කුමක්ද

ONTACT Protocol is a project developed to solve the problems of the existing IoT market with the goal of establishing a decentralized Web 3.0-based IoT ecosystem. Unlike the existing centralized IoT system, we want to promote the fair production and use of data through decentralized solutions and build a more active and efficient IoT ecosystem through data monitiization.

MEXC වෙතින් ONTACT Protocol ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි.





අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ ONTACT Protocol මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

ONTACT Protocol මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ ONTACT Protocol,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. ONTP හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ ONTACT Protocolමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

ONTACT Protocol මිල ඉතිහාසය

ONTPහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් ONTPහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ ONTACT Protocol මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

ONTACT Protocol (ONTP) මිලදී ගන්නා ආකාරය

ONTACT Protocol මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් ONTACT Protocol MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1ONTP සිට VNDවෙත ₫ 262.30743 1ONTP සිට AUDවෙත A$ 0.0158565 1ONTP සිට GBPවෙත £ 0.0076725 1ONTP සිට EURවෙත € 0.0091047 1ONTP සිට USDවෙත $ 0.01023 1ONTP සිට MYRවෙත RM 0.0437844 1ONTP සිට TRYවෙත ₺ 0.3956964 1ONTP සිට JPYවෙත ¥ 1.4903064 1ONTP සිට RUBවෙත ₽ 0.8230035 1ONTP සිට INRවෙත ₹ 0.8743581 1ONTP සිට IDRවෙත Rp 167.7048912 1ONTP සිට KRWවෙත ₩ 14.267781 1ONTP සිට PHPවෙත ₱ 0.5697087 1ONTP සිට EGPවෙත £E. 0.512523 1ONTP සිට BRLවෙත R$ 0.0573903 1ONTP සිට CADවෙත C$ 0.0142197 1ONTP සිට BDTවෙත ৳ 1.2437634 1ONTP සිට NGNවෙත ₦ 16.368 1ONTP සිට UAHවෙත ₴ 0.424545 1ONTP සිට VESවෙත Bs 0.94116 1ONTP සිට PKRවෙත Rs 2.8832232 1ONTP සිට KZTවෙත ₸ 5.2273254 1ONTP සිට THBවෙත ฿ 0.3398406 1ONTP සිට TWDවෙත NT$ 0.3085368 1ONTP සිට AEDවෙත د.إ 0.0375441 1ONTP සිට CHFවෙත Fr 0.0084909 1ONTP සිට HKDවෙත HK$ 0.079794 1ONTP සිට MADවෙත .د.م 0.0950367 1ONTP සිට MXNවෙත $ 0.1980528

ONTACT Protocol පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: ONTACT Protocol පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද ONTACT Protocol (ONTP) හි මිල කීයද? ONTACT Protocol (ONTP)හි සජීවී මිල 0.01023 USD වේ. ONTACT Protocol (ONTP) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? ONTACT Protocol හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ ONTPහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.01023 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. ONTACT Protocol (ONTP) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? ONTACT Protocol (ONTP) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. ONTACT Protocol (ONTP) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, ONTACT Protocol (ONTP) හි ඉහළම මිල 4.5 USD වේ. ONTACT Protocol (ONTP) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? ONTACT Protocol (ONTP) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 51.07K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

