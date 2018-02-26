Ontology Token (ONT) ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව
ඔන්ටොලොජි යනු නව ඉහළ කාර්යසාධනයක් සහිත පොදු බ්ලොක්චේන් ව්යාපෘතියක් සහ බෙදා හරින ලද විශ්වාස සහයෝගීතා වේදිකාවකි. ඔන්ටොලොජි මගින් සම්පූර්ණ බෙදා හරින ලද ලෙජර් සහ ස්මාර්ට් කොන්ත්රාත් පද්ධති මාලාවක් ඇතුළත් නව ඉහළ කාර්යසාධනයක් සහිත පොදු බ්ලොක්චේන් සපයයි. ඔන්ටොලොජි බ්ලොක්චේන් රාමුව පොදු බ්ලොක්චේන් පද්ධති සඳහා සහය දක්වන අතර විවිධ යෙදුම් සඳහා විවිධ පොදු බ්ලොක්චේන් අභිරුචිකරණය කිරීමට හැකියාව ඇත. ඔන්ටොලොජි එහි විවිධ ප්රොටෝකෝල කණ්ඩායම් සමඟ දාම ජාල අතර සහයෝගීතාවයට සහාය වේ. ඔන්ටොලොජි මගින් බෙදා හරින ලද ඩිජිටල් අනන්යතා රාමුව, බෙදා හරින ලද දත්ත හුවමාරු ප්රොටෝකෝලය වැනි විවිධ ආකාරයේ බෙදා හරින ලද අවස්ථා සඳහා යටින් පවතින යටිතල පහසුකම් පිළිබඳ පොදු මොඩියුල නිරන්තරයෙන් සපයනු ඇත. නිශ්චිත අවස්ථා අවශ්යතා මත පදනම්ව, ඔන්ටොලොජි නව පොදු මොඩියුල සංවර්ධනය කිරීම දිගටම කරගෙන යනු ඇත.
Ontology Token (ONT) ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව සහ මිල විශ්ලේෂණය
Ontology Token (ONT) ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව: පැහැදිලි කරන ලද ප්රධාන මිතික සහ භාවිත අවස්ථා
එහි දිගුකාලීන වටිනාකම, තිරසාරභාවය සහ විභවය විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා Ontology TokenONT හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම අත්යවශ්ය වේ.
ප්රධාන මිතික සහ ඒවා ගණනය කරන ආකාරය:
මුළු සැපයුම:
නිර්මාණය කර ඇති හෝ නිර්මාණය කරනු ලබන උපරිම ONT ටෝකන ගණන.
සංසරණ සැපයුම:
වෙළඳපොළ තුළ සහ ජනතාව අතේ දැනට ඇති ටෝකන ගණන.
උපරිම සැපයුම:
මුළු ONT ටෝකන කීයක් පැවතිය හැකිද යන්න පිළිබඳ දැඩි සීමාව.
FDV (සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ තක්සේරුව):
වත්මන් මිල × උපරිම සැපයුම ලෙස ගණනය කරනු ලබන අතර, සියලු ටෝකන සංසරණයේ තිබේ නම් මුළු වෙළඳපොළ සීමාවේ ප්රක්ෂේපණයක් ලබා දේ.
උද්ධමන අනුපාතය:
හිඟයට සහ දිගුකාලීන මිල චලනයට බලපාමින්, නව ටෝකන හඳුන්වා දෙන වේගය පිළිබිඹු කරයි.
මෙම මිතික වෙළඳුන්ට වැදගත් වන්නේ ඇයි?
ඉහළ සංසරණ සැපයුම = වඩා වැඩි ද්රවශීලතාව.
සීමිත උපරිම සැපයුම + අඩු උද්ධමනය= දිගු කාලීන මිල ඉහළ යාමේ හැකියාව.
විනිවිද පෙනෙන ටෝකන බෙදා හැරීම = ව්යාපෘතිය කෙරෙහි වඩා හොඳ විශ්වාසය සහ මධ්යගත පාලනයේ අඩු අවදානම.
අඩු වත්මන් වෙළෙඳපොළ සීමාව සහිත ඉහළ FDV = විය හැකි අධි තක්සේරු සංඥා.
දැන් ඔබට ONT ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව වැටහේ, ONT ටෝකනයේ සජීවී මිල ගවේෂණය කරන්න!
Ontology Token (ONT) මිල ඉතිහාසය
ONT හි මිල ඉතිහාසය විශ්ලේෂණය කිරීම පරිශීලකයින්ට අතීත වෙළඳපොළ චලන, ප්රධාන ආධාරක/ප්රතිරෝධක මට්ටම් සහ අස්ථාවරතා රටා තේරුම් ගැනීමට උපකාරී වේ. ඔබ සෑම වේලාවකම ඉහළ අගයන් නිරීක්ෂණය කළද ප්රවණතා හඳුනා ගත්තද, ඓතිහාසික දත්ත මිල පුරෝකථනයේ සහ තාක්ෂණික විශ්ලේෂණයේ තීරණාත්මක කොටසකි.
ONT මිල පුරෝකථනය
ONT කවර දිශාව කරා යන්නේ දැයි දැන ගැනීමට අවශ්යද? අපගේ ONT මිල අනාවැකි පිටුව වෙළඳපොළ හැඟීම්, ඓතිහාසික ප්රවණතා සහ තාක්ෂණික දර්ශක ඒකාබද්ධ කර ඉදිරි දැක්මක් ලබා දෙයි.
වියාචනය
මෙම පිටුවේ ඇති ටෝකන් ආර්ථික විද්යා දත්ත තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්රවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC එහි නිරවද්යතාව සහතික නොකරයි. ආයෝජනය කිරීමට පෙර ගැඹුරු පර්යේෂණයක් සිදු කරන්න.
1 ONT = 0.1158 USD