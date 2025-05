Open Meta City (OMZ) යනු කුමක්ද

Open Meta City is an Own to Earn (O2E) platform combining Web 2 and Web 3 to transform real estate and public engagement, aiming for mass adoption by appealing to users to enhance their digital and physical experiences through gamification, educational initiatives, and tokenization. It integrates virtual experiences with real-life elements and fosters a dynamic community where users can engage in various events and activities.

MEXC වෙතින් Open Meta City ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Open Meta City ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට OMZ ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Open Meta City ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Open Meta City මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Open Meta City මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Open Meta City,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. OMZ හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Open Meta Cityමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Open Meta City මිල ඉතිහාසය

OMZහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් OMZහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Open Meta City මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Open Meta City (OMZ) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Open Meta City මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Open Meta City MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

OMZ දේශීය මුදල් වෙත

1OMZ සිට VNDවෙත ₫ 1,058.71689 1OMZ සිට AUDවෙත A$ 0.0639995 1OMZ සිට GBPවෙත £ 0.0309675 1OMZ සිට EURවෙත € 0.0367481 1OMZ සිට USDවෙත $ 0.04129 1OMZ සිට MYRවෙත RM 0.1767212 1OMZ සිට TRYවෙත ₺ 1.5999875 1OMZ සිට JPYවෙත ¥ 6.015953 1OMZ සිට RUBවෙත ₽ 3.3184773 1OMZ සිට INRවෙත ₹ 3.5331853 1OMZ සිට IDRවෙත Rp 676.8851376 1OMZ සිට KRWවෙත ₩ 57.5066475 1OMZ සිට PHPවෙත ₱ 2.3035691 1OMZ සිට EGPවෙත £E. 2.0793644 1OMZ සිට BRLවෙත R$ 0.2324627 1OMZ සිට CADවෙත C$ 0.0573931 1OMZ සිට BDTවෙත ৳ 5.0072383 1OMZ සිට NGNවෙත ₦ 66.064 1OMZ සිට UAHවෙත ₴ 1.7118834 1OMZ සිට VESවෙත Bs 3.79868 1OMZ සිට PKRවෙත Rs 11.6012513 1OMZ සිට KZTවෙත ₸ 21.0768934 1OMZ සිට THBවෙත ฿ 1.3770215 1OMZ සිට TWDවෙත NT$ 1.2457193 1OMZ සිට AEDවෙත د.إ 0.1515343 1OMZ සිට CHFවෙත Fr 0.0342707 1OMZ සිට HKDවෙත HK$ 0.322062 1OMZ සිට MADවෙත .د.م 0.3852357 1OMZ සිට MXNවෙත $ 0.7997873

Open Meta City සම්පත්

Open Meta City පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Open Meta City පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Open Meta City (OMZ) හි මිල කීයද? Open Meta City (OMZ)හි සජීවී මිල 0.04129 USD වේ. Open Meta City (OMZ) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Open Meta City හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ OMZහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.04129 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Open Meta City (OMZ) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Open Meta City (OMZ) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. Open Meta City (OMZ) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Open Meta City (OMZ) හි ඉහළම මිල 1 USD වේ. Open Meta City (OMZ) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Open Meta City (OMZ) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 55.59K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.