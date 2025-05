OMN (OMN) යනු කුමක්ද

Omega Network is an innovative proof of networking social chain designed to create a secure, high-performance, and stable decentralized social platform.

MEXC වෙතින් OMN ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ OMN ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට OMN ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ OMN ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ OMN මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

OMN මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ OMN,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. OMN හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ OMNමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

OMN මිල ඉතිහාසය

OMNහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් OMNහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ OMN මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

OMN (OMN) මිලදී ගන්නා ආකාරය

OMN මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් OMN MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

OMN දේශීය මුදල් වෙත

1OMN සිට VNDවෙත ₫ 9.9589644 1OMN සිට AUDවෙත A$ 0.00060202 1OMN සිට GBPවෙත £ 0.0002913 1OMN සිට EURවෙත € 0.000345676 1OMN සිට USDවෙත $ 0.0003884 1OMN සිට MYRවෙත RM 0.001662352 1OMN සිට TRYවෙත ₺ 0.0150505 1OMN සිට JPYවෙත ¥ 0.05658988 1OMN සිට RUBවෙත ₽ 0.031215708 1OMN සිට INRවෙත ₹ 0.033235388 1OMN සිට IDRවෙත Rp 6.367212096 1OMN සිට KRWවෙත ₩ 0.5409441 1OMN සිට PHPවෙත ₱ 0.021668836 1OMN සිට EGPවෙත £E. 0.019559824 1OMN සිට BRLවෙත R$ 0.002186692 1OMN සිට CADවෙත C$ 0.000539876 1OMN සිට BDTවෙත ৳ 0.047101268 1OMN සිට NGNවෙත ₦ 0.62144 1OMN සිට UAHවෙත ₴ 0.016103064 1OMN සිට VESවෙත Bs 0.0357328 1OMN සිට PKRවෙත Rs 0.109128748 1OMN සිට KZTවෙත ₸ 0.198262664 1OMN සිට THBවෙත ฿ 0.01295314 1OMN සිට TWDවෙත NT$ 0.011718028 1OMN සිට AEDවෙත د.إ 0.001425428 1OMN සිට CHFවෙත Fr 0.000322372 1OMN සිට HKDවෙත HK$ 0.00302952 1OMN සිට MADවෙත .د.م 0.003623772 1OMN සිට MXNවෙත $ 0.007523308

OMN සම්පත්

OMN පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: OMN පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද OMN (OMN) හි මිල කීයද? OMN (OMN)හි සජීවී මිල 0.0003884 USD වේ. OMN (OMN) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? OMN හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ OMNහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0003884 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. OMN (OMN) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? OMN (OMN) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. OMN (OMN) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, OMN (OMN) හි ඉහළම මිල 0.11999 USD වේ. OMN (OMN) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? OMN (OMN) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 54.76K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.