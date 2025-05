omChain (OMC) යනු කුමක්ද

What is omchain? omchain is an EVM compliant PoA blockchain that uses IBFT2 consensus algorithm. The block interval of omchain is 2 seconds and the block gas limit is 50 million. omchain provides the infrastructure for business level needs. ## What is omchain’s native asset? (OMC) omchain’s gas token is named OMC and bridged to ETH/BSC/AVAX networks as ERC-20/BEP-20/ARC-20 tokens. ## How is OMC used? OMC is used for paying transaction fees on the omchain. omchain have the following features; * EVM Compatibility: Proven security, established tech stack, tools, standards and enterprise adoption * Scalability: Always low transaction fees and side chain integrations enable highly scalable blockchain infrastructure for enterprise grade needs. * Security: Audited, open-source software and consensus mechanisms enable secure infrastructure * User Experience: Immediate transaction finality allows real life applications to be integrated with blockchain * Developer Support: Not just the infrastructure but necessary tools required by the blockchain is also provided, such as mobile wallet and blockchain bridge. Interactions with the omchain is done with OMC just like how any other gas token works.

MEXC වෙතින් omChain ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ omChain ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට OMC ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ omChain ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ omChain මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

omChain මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ omChain,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. OMC හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ omChainමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

omChain මිල ඉතිහාසය

OMCහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් OMCහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ omChain මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

omChain (OMC) මිලදී ගන්නා ආකාරය

omChain මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් omChain MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

OMC දේශීය මුදල් වෙත

1OMC සිට VNDවෙත ₫ 24.974334 1OMC සිට AUDවෙත A$ 0.0015097 1OMC සිට GBPවෙත £ 0.0007305 1OMC සිට EURවෙත € 0.00086686 1OMC සිට USDවෙත $ 0.000974 1OMC සිට MYRවෙත RM 0.00416872 1OMC සිට TRYවෙත ₺ 0.03767432 1OMC සිට JPYවෙත ¥ 0.1419605 1OMC සිට RUBවෙත ₽ 0.0783583 1OMC සිට INRවෙත ₹ 0.08324778 1OMC සිට IDRවෙත Rp 15.96721056 1OMC සිට KRWවෙත ₩ 1.3584378 1OMC සිට PHPවෙත ₱ 0.05424206 1OMC සිට EGPවෙත £E. 0.0487974 1OMC සිට BRLවෙත R$ 0.00546414 1OMC සිට CADවෙත C$ 0.00135386 1OMC සිට BDTවෙත ৳ 0.11841892 1OMC සිට NGNවෙත ₦ 1.5584 1OMC සිට UAHවෙත ₴ 0.040421 1OMC සිට VESවෙත Bs 0.089608 1OMC සිට PKRවෙත Rs 0.27451216 1OMC සිට KZTවෙත ₸ 0.49769452 1OMC සිට THBවෙත ฿ 0.03235628 1OMC සිට TWDවෙත NT$ 0.02937584 1OMC සිට AEDවෙත د.إ 0.00357458 1OMC සිට CHFවෙත Fr 0.00080842 1OMC සිට HKDවෙත HK$ 0.0075972 1OMC සිට MADවෙත .د.م 0.00904846 1OMC සිට MXNවෙත $ 0.01885664

omChain සම්පත්

omChain පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: omChain පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද omChain (OMC) හි මිල කීයද? omChain (OMC)හි සජීවී මිල 0.000974 USD වේ. omChain (OMC) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? omChain හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 90.40K USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ OMCහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.000974 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. omChain (OMC) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? omChain (OMC) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 92.81M USD වේ. omChain (OMC) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, omChain (OMC) හි ඉහළම මිල 0.04478 USD වේ. omChain (OMC) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? omChain (OMC) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 11.77K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

