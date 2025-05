OMAX (OMAX) යනු කුමක්ද

OMAX Coin relies on a system of PoS consensus that can support short block time and lower fees. The most bonded validator candidates of staking will become validators and produce blocks. The double sign detection and other slashing logic guarantee security, stability, and chain finality.The OMAX Coin also supports EVM-compatible smart contracts and protocols. This is the native and only usable currency in the OMAX ecosystem.

MEXC වෙතින් OMAX ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ OMAX ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට OMAX ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ OMAX ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ OMAX මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

OMAX මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ OMAX,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. OMAX හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ OMAXමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

OMAX මිල ඉතිහාසය

OMAXහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් OMAXහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ OMAX මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

OMAX (OMAX) මිලදී ගන්නා ආකාරය

OMAX මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් OMAX MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1OMAX සිට VNDවෙත ₫ 7.641018 1OMAX සිට AUDවෙත A$ 0.0004619 1OMAX සිට GBPවෙත £ 0.0002235 1OMAX සිට EURවෙත € 0.00026522 1OMAX සිට USDවෙත $ 0.000298 1OMAX සිට MYRවෙත RM 0.00127544 1OMAX සිට TRYවෙත ₺ 0.01152664 1OMAX සිට JPYවෙත ¥ 0.0434335 1OMAX සිට RUBවෙත ₽ 0.0239741 1OMAX සිට INRවෙත ₹ 0.02547006 1OMAX සිට IDRවෙත Rp 4.88524512 1OMAX සිට KRWවෙත ₩ 0.4156206 1OMAX සිට PHPවෙත ₱ 0.01659562 1OMAX සිට EGPවෙත £E. 0.0149298 1OMAX සිට BRLවෙත R$ 0.00167178 1OMAX සිට CADවෙත C$ 0.00041422 1OMAX සිට BDTවෙත ৳ 0.03623084 1OMAX සිට NGNවෙත ₦ 0.4768 1OMAX සිට UAHවෙත ₴ 0.012367 1OMAX සිට VESවෙත Bs 0.027416 1OMAX සිට PKRවෙත Rs 0.08398832 1OMAX සිට KZTවෙත ₸ 0.15227204 1OMAX සිට THBවෙත ฿ 0.00989956 1OMAX සිට TWDවෙත NT$ 0.00898768 1OMAX සිට AEDවෙත د.إ 0.00109366 1OMAX සිට CHFවෙත Fr 0.00024734 1OMAX සිට HKDවෙත HK$ 0.0023244 1OMAX සිට MADවෙත .د.م 0.00276842 1OMAX සිට MXNවෙත $ 0.00576928

OMAX පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: OMAX පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද OMAX (OMAX) හි මිල කීයද? OMAX (OMAX)හි සජීවී මිල 0.000298 USD වේ. OMAX (OMAX) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? OMAX හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 2.58M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ OMAXහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.000298 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. OMAX (OMAX) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? OMAX (OMAX) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 8.67B USD වේ. OMAX (OMAX) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, OMAX (OMAX) හි ඉහළම මිල 0.005025 USD වේ. OMAX (OMAX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? OMAX (OMAX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 146.70K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

