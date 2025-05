Odos (ODOS) යනු කුමක්ද

Odos is a market-leading DeFi aggregator. The ODOS token powers the Odos DAO’s governance and loyalty program.

MEXC වෙතින් Odos ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Odos ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට ODOS ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Odos ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Odos මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Odos මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Odos,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. ODOS හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Odosමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Odos මිල ඉතිහාසය

ODOSහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් ODOSහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Odos මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Odos (ODOS) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Odos මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Odos MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

ODOS දේශීය මුදල් වෙත

1ODOS සිට VNDවෙත ₫ 202.204926 1ODOS සිට AUDවෙත A$ 0.0122233 1ODOS සිට GBPවෙත £ 0.0059145 1ODOS සිට EURවෙත € 0.00701854 1ODOS සිට USDවෙත $ 0.007886 1ODOS සිට MYRවෙත RM 0.03375208 1ODOS සිට TRYවෙත ₺ 0.30503048 1ODOS සිට JPYවෙත ¥ 1.1493845 1ODOS සිට RUBවෙත ₽ 0.6344287 1ODOS සිට INRවෙත ₹ 0.67401642 1ODOS සිට IDRවෙත Rp 129.27866784 1ODOS සිට KRWවෙත ₩ 10.9986042 1ODOS සිට PHPවෙත ₱ 0.43917134 1ODOS සිට EGPවෙත £E. 0.39524632 1ODOS සිට BRLවෙත R$ 0.04424046 1ODOS සිට CADවෙත C$ 0.01096154 1ODOS සිට BDTවෙත ৳ 0.95877988 1ODOS සිට NGNවෙත ₦ 12.6176 1ODOS සිට UAHවෙත ₴ 0.327269 1ODOS සිට VESවෙත Bs 0.725512 1ODOS සිට PKRවෙත Rs 2.22259024 1ODOS සිට KZTවෙත ₸ 4.02958828 1ODOS සිට THBවෙත ฿ 0.26197292 1ODOS සිට TWDවෙත NT$ 0.23784176 1ODOS සිට AEDවෙත د.إ 0.02894162 1ODOS සිට CHFවෙත Fr 0.00654538 1ODOS සිට HKDවෙත HK$ 0.0615108 1ODOS සිට MADවෙත .د.م 0.07326094 1ODOS සිට MXNවෙත $ 0.15267296

Odos සම්පත්

Odos පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Odos පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Odos (ODOS) හි මිල කීයද? Odos (ODOS)හි සජීවී මිල 0.007886 USD වේ. Odos (ODOS) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Odos හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 13.14M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ ODOSහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.007886 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Odos (ODOS) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Odos (ODOS) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 1.67B USD වේ. Odos (ODOS) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Odos (ODOS) හි ඉහළම මිල 0.20553 USD වේ. Odos (ODOS) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Odos (ODOS) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 20.63K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

