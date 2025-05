Omnity Network (OCT) යනු කුමක්ද

The Asset Hub of the Bitcoin Ecosystem. Omnity is a fully on-chain and easy-to-use bridge for Bitcoin token holders.

MEXC වෙතින් Omnity Network ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Omnity Network ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට OCT ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Omnity Network ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Omnity Network මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Omnity Network මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Omnity Network,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. OCT හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Omnity Networkමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Omnity Network මිල ඉතිහාසය

OCTහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් OCTහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Omnity Network මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Omnity Network (OCT) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Omnity Network මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Omnity Network MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

OCT දේශීය මුදල් වෙත

1OCT සිට VNDවෙත ₫ 2,611.79226 1OCT සිට AUDවෙත A$ 0.157883 1OCT සිට GBPවෙත £ 0.076395 1OCT සිට EURවෙත € 0.0906554 1OCT සිට USDවෙත $ 0.10186 1OCT සිට MYRවෙත RM 0.4359608 1OCT සිට TRYවෙත ₺ 3.9399448 1OCT සිට JPYවෙත ¥ 14.846095 1OCT සිට RUBවෙත ₽ 8.194637 1OCT සිට INRවෙත ₹ 8.7059742 1OCT සිට IDRවෙත Rp 1,669.8357984 1OCT සිට KRWවෙත ₩ 142.064142 1OCT සිට PHPවෙත ₱ 5.6725834 1OCT සිට EGPවෙත £E. 5.1052232 1OCT සිට BRLවෙත R$ 0.5714346 1OCT සිට CADවෙත C$ 0.1415854 1OCT සිට BDTවෙත ৳ 12.3841388 1OCT සිට NGNවෙත ₦ 162.976 1OCT සිට UAHවෙත ₴ 4.22719 1OCT සිට VESවෙත Bs 9.37112 1OCT සිට PKRවෙත Rs 28.7082224 1OCT සිට KZTවෙත ₸ 52.0484228 1OCT සිට THBවෙත ฿ 3.3837892 1OCT සිට TWDවෙත NT$ 3.0720976 1OCT සිට AEDවෙත د.إ 0.3738262 1OCT සිට CHFවෙත Fr 0.0845438 1OCT සිට HKDවෙත HK$ 0.794508 1OCT සිට MADවෙත .د.م 0.9462794 1OCT සිට MXNවෙත $ 1.9720096

Omnity Network සම්පත්

Omnity Network පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Omnity Network පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Omnity Network (OCT) හි මිල කීයද? Omnity Network (OCT)හි සජීවී මිල 0.10186 USD වේ. Omnity Network (OCT) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Omnity Network හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ OCTහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.10186 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Omnity Network (OCT) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Omnity Network (OCT) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. Omnity Network (OCT) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Omnity Network (OCT) හි ඉහළම මිල 6.991 USD වේ. Omnity Network (OCT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Omnity Network (OCT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 53.29K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

