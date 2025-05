Orbiter Finance (OBT) යනු කුමක්ද

Orbiter Finance is a ZK-tech-based interoperability protocol that enhances blockchain interactions' security, seamless interoperability, and reduces liquidity fragmentation through innovative solutions like a universal cross-chain protocol and Omni Account Abstraction, aiming to redefine the Web3 experience in the omni-chain era.

Orbiter Finance මිල පුරෝකථනය

Orbiter Finance මිල ඉතිහාසය

Orbiter Finance (OBT) මිලදී ගන්නා ආකාරය

OBT දේශීය මුදල් වෙත

1OBT සිට VNDවෙත ₫ 304.486875 1OBT සිට AUDවෙත A$ 0.01840625 1OBT සිට GBPවෙත £ 0.00890625 1OBT සිට EURවෙත € 0.01056875 1OBT සිට USDවෙත $ 0.011875 1OBT සිට MYRවෙත RM 0.050825 1OBT සිට TRYවෙත ₺ 0.46015625 1OBT සිට JPYවෙත ¥ 1.7301875 1OBT සිට RUBවෙත ₽ 0.95439375 1OBT සිට INRවෙත ₹ 1.01614375 1OBT සිට IDRවෙත Rp 194.6721 1OBT සිට KRWවෙත ₩ 16.5159875 1OBT සිට PHPවෙත ₱ 0.66250625 1OBT සිට EGPවෙත £E. 0.598025 1OBT සිට BRLවෙත R$ 0.06685625 1OBT සිට CADවෙත C$ 0.01650625 1OBT සිට BDTවෙත ৳ 1.44008125 1OBT සිට NGNවෙත ₦ 19 1OBT සිට UAHවෙත ₴ 0.4923375 1OBT සිට VESවෙත Bs 1.0925 1OBT සිට PKRවෙත Rs 3.33651875 1OBT සිට KZTවෙත ₸ 6.0617125 1OBT සිට THBවෙත ฿ 0.39603125 1OBT සිට TWDවෙත NT$ 0.35826875 1OBT සිට AEDවෙත د.إ 0.04358125 1OBT සිට CHFවෙත Fr 0.00985625 1OBT සිට HKDවෙත HK$ 0.092625 1OBT සිට MADවෙත .د.م 0.11079375 1OBT සිට MXNවෙත $ 0.23001875

Orbiter Finance සම්පත්

Orbiter Finance පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Orbiter Finance පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Orbiter Finance (OBT) හි මිල කීයද? Orbiter Finance (OBT)හි සජීවී මිල 0.011875 USD වේ. Orbiter Finance (OBT) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Orbiter Finance හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 36.81M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ OBTහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.011875 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Orbiter Finance (OBT) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Orbiter Finance (OBT) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 3.10B USD වේ. Orbiter Finance (OBT) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Orbiter Finance (OBT) හි ඉහළම මිල 0.033718 USD වේ. Orbiter Finance (OBT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Orbiter Finance (OBT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 15.16K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

