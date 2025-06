Obol (OBOL) යනු කුමක්ද

Obol exists to distribute, decentralize, and democratize the digital infrastructure of the future — starting with Ethereum, and expanding to all of Web3. As the foundation for Layer 1 blockchains and decentralized infrastructure networks, the Obol Collective is home to the world’s largest decentralized operator ecosystem. Today, over 800 operators globally decentralized operators run Obol Distributed Validators (DVs) to secure more than $1B on mainnet. Obol DVs deliver better performance, fewer risks, and greater rewards than traditional validators — empowering anyone to run high-performance, slashing-resistant validators.

MEXC වෙතින් Obol ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Obol ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට OBOL ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Obol ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Obol මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Obol මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Obol,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. OBOL හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Obolමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Obol මිල ඉතිහාසය

OBOLහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් OBOLහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Obol මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Obol (OBOL) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Obol මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Obol MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1OBOL සිට VNDවෙත ₫ 3,376.2145 1OBOL සිට AUDවෙත A$ 0.196299 1OBOL සිට GBPවෙත £ 0.093659 1OBOL සිට EURවෙත € 0.110338 1OBOL සිට USDවෙත $ 0.1283 1OBOL සිට MYRවෙත RM 0.542709 1OBOL සිට TRYවෙත ₺ 5.025511 1OBOL සිට JPYවෙත ¥ 18.504709 1OBOL සිට RUBවෙත ₽ 10.19985 1OBOL සිට INRවෙත ₹ 10.965801 1OBOL සිට IDRවෙත Rp 2,069.354549 1OBOL සිට KRWවෙත ₩ 175.511834 1OBOL සිට PHPවෙත ₱ 7.170687 1OBOL සිට EGPවෙත £E. 6.35085 1OBOL සිට BRLවෙත R$ 0.709499 1OBOL සිට CADවෙත C$ 0.174488 1OBOL සිට BDTවෙත ৳ 15.683392 1OBOL සිට NGNවෙත ₦ 197.688489 1OBOL සිට UAHවෙත ₴ 5.327016 1OBOL සිට VESවෙත Bs 12.7017 1OBOL සිට PKRවෙත Rs 36.221656 1OBOL සිට KZTවෙත ₸ 65.358586 1OBOL සිට THBවෙත ฿ 4.177448 1OBOL සිට TWDවෙත NT$ 3.825906 1OBOL සිට AEDවෙත د.إ 0.470861 1OBOL සිට CHFවෙත Fr 0.103923 1OBOL සිට HKDවෙත HK$ 1.005872 1OBOL සිට MADවෙත .د.م 1.170096 1OBOL සිට MXNවෙත $ 2.42487

Obol සම්පත්

Obol පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Obol පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Obol (OBOL) හි මිල කීයද? Obol (OBOL)හි සජීවී මිල 0.1283 USD වේ. Obol (OBOL) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Obol හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ OBOLහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.1283 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Obol (OBOL) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Obol (OBOL) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. Obol (OBOL) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-06-12 වන විට, Obol (OBOL) හි ඉහළම මිල 0.4895 USD වේ. Obol (OBOL) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Obol (OBOL) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 1.01M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

