Obi Real Estate (OBICOIN) යනු කුමක්ද

OBICOIN, the world's first utility real estate token by OBI Labs, is set to revolutionize the market with its launch on an innovative exchange. This token caps at 1 billion, making it a deflationary asset in the vast trillion-dollar real estate industry, attracting investors with its scarcity. The OBI ecosystem fosters a mutually beneficial environment for all stakeholders. Property owners enjoy zero commission fees, widening profit margins. Buyers have access to a more extensive property selection, and OBI Operators can tap into various income streams. This symbiotic setup democratizes real estate, empowering the community and enhancing user experience. OBICOIN stands as a key innovator in the sector, redefining property transactions and ownership, aligning with the contemporary needs of a dynamic real estate world.

MEXC වෙතින් Obi Real Estate ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි.



Obi Real Estate මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Obi Real Estate,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. OBICOIN හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Obi Real Estateමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Obi Real Estate මිල ඉතිහාසය

OBICOINහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් OBICOINහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Obi Real Estate මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Obi Real Estate (OBICOIN) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Obi Real Estate මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි!

Obi Real Estate පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Obi Real Estate පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Obi Real Estate (OBICOIN) හි මිල කීයද? Obi Real Estate (OBICOIN)හි සජීවී මිල 0.02038 USD වේ. Obi Real Estate (OBICOIN) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Obi Real Estate හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ OBICOINහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.02038 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Obi Real Estate (OBICOIN) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Obi Real Estate (OBICOIN) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. Obi Real Estate (OBICOIN) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Obi Real Estate (OBICOIN) හි ඉහළම මිල 0.1 USD වේ. Obi Real Estate (OBICOIN) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Obi Real Estate (OBICOIN) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 73.45K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

