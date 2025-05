Oasys Token (OAS) යනු කුමක්ද

Oasys blockchain is an EVM-compatible public blockchain optimized for gaming, with partnership of famous gaming studios including Square Enix, NetMarble. OAS is the native token of Oasys blockchain.

Oasys Token මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Oasys Token,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. OAS හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Oasys Tokenමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Oasys Token මිල ඉතිහාසය

OASහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් OASහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Oasys Token මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Oasys Token (OAS) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Oasys Token මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Oasys Token MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

OAS දේශීය මුදල් වෙත

Oasys Token සම්පත්

Oasys Token පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Oasys Token පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Oasys Token (OAS) හි මිල කීයද? Oasys Token (OAS)හි සජීවී මිල 0.01482 USD වේ. Oasys Token (OAS) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Oasys Token හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 61.58M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ OASහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.01482 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Oasys Token (OAS) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Oasys Token (OAS) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 4.16B USD වේ. Oasys Token (OAS) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Oasys Token (OAS) හි ඉහළම මිල 0.33079 USD වේ. Oasys Token (OAS) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Oasys Token (OAS) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 38.74K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

