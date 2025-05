Nyan Heroes (NYAN) යනු කුමක්ද

Nyan Heroes is a competitive movement shooter featuring cats piloting mechs. Building for just over 2 years on Solana, Nyan Heroes is praised by gamers and creators as the most refined shooter in web3, and is currently one of the hottest pre-launch games.

MEXC වෙතින් Nyan Heroes ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Nyan Heroes ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



Nyan Heroes මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Nyan Heroes,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. NYAN හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Nyan Heroesමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Nyan Heroes මිල ඉතිහාසය

NYANහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් NYANහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Nyan Heroes මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Nyan Heroes (NYAN) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Nyan Heroes මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Nyan Heroes MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

NYAN දේශීය මුදල් වෙත

Nyan Heroes සම්පත්

Nyan Heroes පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Nyan Heroes පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Nyan Heroes (NYAN) හි මිල කීයද? Nyan Heroes (NYAN)හි සජීවී මිල 0.01205 USD වේ. Nyan Heroes (NYAN) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Nyan Heroes හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 1.22M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ NYANහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.01205 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Nyan Heroes (NYAN) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Nyan Heroes (NYAN) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 101.05M USD වේ. Nyan Heroes (NYAN) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Nyan Heroes (NYAN) හි ඉහළම මිල 1 USD වේ. Nyan Heroes (NYAN) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Nyan Heroes (NYAN) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 58.60K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

