හුවමාරුවDEX+
ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගන්නවෙළඳපොළස්පොට්ෆියුචර්ස්500XEarnසිදුවීම්
තවත්
Flip Fest
සජීවී NVIDIA xStock සඳහා අද මිල 189.06 USD කි. NVDAX සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි NVDAX මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී NVIDIA xStock සඳහා අද මිල 189.06 USD කි. NVDAX සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි NVDAX මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

NVDAX ගැන වැඩි විස්තර

NVDAX මිල තොරතුරු

NVDAX යනු කුමක්ද

NVDAX නිල වෙබ් අඩවිය

NVDAX ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

NVDAX මිල පුරෝකථනය

NVDAX ඉතිහාසය

NVDAX මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

NVDAX-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

NVDAX තත්කාල ගනුදෙනු

පූර්ව-වෙළඳපොළ

උපයන්න

Airdrop+

පුවත්

බ්ලොගය

දැන ගන්න

NVIDIA xStock ලාංඡනය

NVIDIA xStock මිල(NVDAX)

1 NVDAX සිට USD සජීවී මිල:

$189.01
$189.01$189.01
-0.75%1D
USD
NVIDIA xStock (NVDAX) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:56:38 (UTC+8)

NVIDIA xStock (NVDAX) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 186.91
$ 186.91$ 186.91
පැය 24 පහළ
$ 199.72
$ 199.72$ 199.72
24H ඉහළ

$ 186.91
$ 186.91$ 186.91

$ 199.72
$ 199.72$ 199.72

$ 211.55444406079573
$ 211.55444406079573$ 211.55444406079573

$ 150.17117069595338
$ 150.17117069595338$ 150.17117069595338

+0.62%

-0.75%

-7.65%

-7.65%

NVIDIA xStock (NVDAX) තත්‍ය කාලීන මිල $ 189.06. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 186.91 ක අවම අගයක් සහ $ 199.72 ක උපරිම අගයක් අතර NVDAX වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. NVDAXහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 211.55444406079573 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 150.17117069595338 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව NVDAX පසුගිය පැය තුල, +0.62% කින්, පැය 24 තුල, -0.75% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -7.65% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

NVIDIA xStock (NVDAX) වෙළඳපල තොරතුරු

No.805

$ 19.58M
$ 19.58M$ 19.58M

$ 75.49K
$ 75.49K$ 75.49K

$ 19.58M
$ 19.58M$ 19.58M

103.55K
103.55K 103.55K

--
----

103,553.65737892
103,553.65737892 103,553.65737892

SOL

NVIDIA xStock හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 19.58M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 75.49K වේ. මුළු සැපයුම 103.55K සමඟින් NVDAX හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 103553.65737892 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 19.58M කි.

NVIDIA xStock (NVDAX) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා NVIDIA xStockහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -1.4283-0.75%
දින 30 යි$ +4.01+2.16%
දින 60 යි$ +21.46+12.80%
දින 90 යි$ +5.81+3.17%
NVIDIA xStock අද මිල වෙනස

අද, NVDAX එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -1.4283 (-0.75%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

NVIDIA xStock දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ +4.01 (+2.16%) කින් ඉහළ ගියේය.

NVIDIA xStock දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, NVDAX එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ +21.46 (+12.80%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

NVIDIA xStock දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ +5.81 (+3.17%), කින් චලනය විය.

NVIDIA xStock (NVDAX) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් NVIDIA xStock මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

NVIDIA xStock (NVDAX) යනු කුමක්ද

NVIDIA xStock (NVDAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. NVDAx tracks the price of NVIDIA Corp (the underlying). NVDAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of NVIDIA Corp, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

MEXC වෙතින් NVIDIA xStock ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ NVIDIA xStock ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට NVDAX ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ NVIDIA xStock ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ NVIDIA xStock මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

NVIDIA xStock මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ NVIDIA xStock (NVDAX) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ NVIDIA xStock (NVDAX) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? NVIDIA xStock සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් NVIDIA xStock මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

NVIDIA xStock (NVDAX) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

NVIDIA xStockNVDAX හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් NVDAX ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

NVIDIA xStock (NVDAX) මිලදී ගන්නා ආකාරය

NVIDIA xStock මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් NVIDIA xStock MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

NVDAX දේශීය මුදල් වෙත

1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට VND
4,975,113.9
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට AUD
A$291.1524
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට GBP
143.6856
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට EUR
162.5916
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට USD
$189.06
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට MYR
RM788.3802
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට TRY
7,978.332
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට JPY
¥28,926.18
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට ARS
ARS$274,396.0122
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට RUB
15,359.2344
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට INR
16,769.622
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට IDR
Rp3,150,998.7396
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට PHP
11,181.0084
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට EGP
￡E.8,942.538
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට BRL
R$1,011.471
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට CAD
C$266.5746
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට BDT
23,035.0704
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට NGN
271,637.6268
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට COP
$724,366.3746
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට ZAR
R.3,285.8628
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට UAH
7,942.4106
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට TZS
T.Sh.464,520.42
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට VES
Bs43,105.68
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට CLP
$178,283.58
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට PKR
Rs53,089.9386
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට KZT
99,347.2488
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට THB
฿6,119.8722
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට TWD
NT$5,853.2976
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට AED
د.إ693.8502
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට CHF
Fr151.248
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට HKD
HK$1,468.9962
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට AMD
֏72,296.544
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට MAD
.د.م1,763.9298
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට MXN
$3,508.9536
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට SAR
ريال708.975
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට ETB
Br29,094.4434
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට KES
KSh24,424.6614
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට JOD
د.أ134.04354
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට PLN
695.7408
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට RON
лв831.864
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට SEK
kr1,811.1948
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට BGN
лв319.5114
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට HUF
Ft63,314.3034
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට CZK
3,989.166
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට KWD
د.ك57.85236
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට ILS
618.2262
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට BOB
Bs1,304.514
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට AZN
321.402
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට TJS
SM1,743.1332
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට GEL
512.3526
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට AOA
Kz173,290.5054
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට BHD
.د.ب71.27562
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට BMD
$189.06
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට DKK
kr1,223.2182
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට HNL
L4,979.8404
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට MUR
8,677.854
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට NAD
$3,280.191
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට NOK
kr1,928.412
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට NZD
$334.6362
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට PAB
B/.189.06
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට PGK
K794.052
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට QAR
ر.ق688.1784
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට RSD
дин.19,206.6054
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට UZS
soʻm2,250,713.9256
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට ALL
L15,833.775
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට ANG
ƒ338.4174
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට AWG
ƒ340.308
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට BBD
$378.12
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට BAM
KM319.5114
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට BIF
Fr556,025.46
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට BND
$245.778
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට BSD
$189.06
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට JMD
$30,277.959
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට KHR
762,337.185
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට KMF
Fr79,405.2
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට LAK
4,109,999.9178
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට LKR
රු57,568.77
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට MDL
L3,231.0354
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට MGA
Ar851,620.77
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට MOP
P1,510.5894
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට MVR
2,911.524
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට MWK
MK327,092.706
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට MZN
MT12,090.387
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට NPR
रु26,789.802
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට PYG
1,340,813.52
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට RWF
Fr273,947.94
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට SBD
$1,555.9638
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට SCR
2,809.4316
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට SRD
$7,278.81
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට SVC
$1,650.4938
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට SZL
L3,276.4098
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට TMT
m663.6006
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට TND
د.ت557.727
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට TTD
$1,278.0456
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට UGX
Sh660,953.76
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට XAF
Fr107,386.08
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට XCD
$510.462
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට XOF
Fr107,386.08
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට XPF
Fr19,473.18
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට BWP
P2,539.0758
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට BZD
$378.12
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට CVE
$18,119.5104
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට DJF
Fr33,463.62
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට DOP
$12,158.4486
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට DZD
د.ج24,668.5488
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට FJD
$431.0568
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට GNF
Fr1,643,876.7
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට GTQ
Q1,448.1996
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට GYD
$39,543.7896
1 NVIDIA xStock(NVDAX) සිට ISK
kr23,821.56

NVIDIA xStock සම්පත්

NVIDIA xStock පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

නිල NVIDIA xStock වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: NVIDIA xStock පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

NVIDIA xStock (NVDAX) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද NVDAX හි සජීවී මිල, USD වලින් 189.06 USD වේ.
NVDAX සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
NVDAX සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 189.06 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
NVIDIA xStock හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
NVDAX සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 19.58M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
NVDAX හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
NVDAX හි සංසරණ සැපයුම 103.55K USD වේ.
NVDAX හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
211.55444406079573 USD ක ATH මිලක් NVDAX අත්කර ගති.
NVDAX හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
150.17117069595338 USD ක ATL මිලක් NVDAX අත්කර ගති.
NVDAX හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
NVDAX සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 75.49K USD වේ.
මේ වසර තුලදී NVDAX වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව NVDAX මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා NVDAX මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:56:38 (UTC+8)

NVIDIA xStock (NVDAX) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

උණුසුම් පුවත්

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
තවත් බලන්න

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

NVDAX-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

NVDAX
NVDAX
USD
USD

1 NVDAX = 189.06 USD

NVDAX වෙළඳාම

NVDAX/USDT
$189.01
$189.01$189.01
-0.77%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

උණුසුම්

සැලකිය යුතු වෙළඳපල අවධානයක් දිනා ගන්නා දැනට ප්‍රවණතාය පවතින ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$102,374.44
$102,374.44$102,374.44

+0.36%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,363.75
$3,363.75$3,363.75

+1.93%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$157.92
$157.92$157.92

+1.28%

ChainOpera AI ලාංඡනය

ChainOpera AI

COAI

$1.1292
$1.1292$1.1292

+31.60%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

ඉහළම පරිමාව

ඉහළම වෙළඳ පරිමාවක් සහිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$102,374.44
$102,374.44$102,374.44

+0.36%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,363.75
$3,363.75$3,363.75

+1.93%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$157.92
$157.92$157.92

+1.28%

XRP ලාංඡනය

XRP

XRP

$2.2349
$2.2349$2.2349

+0.01%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

අලුතින් එක් කර ඇත

වෙළඳාම සඳහා ලබා ගත හැකි මෑතදී ලැයිස්තුගත කර ඇති ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Neuralinker ලාංඡනය

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51 ලාංඡනය

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo ලාංඡනය

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ELIZAOS ලාංඡනය

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.012210
$0.012210$0.012210

+205.25%

SN64 ලාංඡනය

SN64

SN64

$30.39
$30.39$30.39

+102.60%

ඉහළම ලාභ ලබන්නන්

අද දින ඉහළම ක්‍රිප්ටෝ පොම්ප කිරීම්

Arbit ලාංඡනය

Arbit

ARBT

$0.010516
$0.010516$0.010516

+951.60%

Folks Finance ලාංඡනය

Folks Finance

FOLKS

$4.380
$4.380$4.380

+338.00%

Sudeng ලාංඡනය

Sudeng

HIPPO

$0.007692
$0.007692$0.007692

+260.44%

UnifAI ලාංඡනය

UnifAI

UAI

$0.1124
$0.1124$0.1124

+124.80%

Burnr ලාංඡනය

Burnr

BURNR

$0.00002265
$0.00002265$0.00002265

+110.30%