Thetanuts Finance (NUTS) යනු කුමක්ද

Thetanuts Finance is a decentralized on-chain options protocol focused on altcoin options, allowing users to go long or short on on-chain options.

MEXC වෙතින් Thetanuts Finance ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට NUTS ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Thetanuts Finance ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Thetanuts Finance මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Thetanuts Finance මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Thetanuts Finance,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. NUTS හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Thetanuts Financeමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Thetanuts Finance මිල ඉතිහාසය

NUTSහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් NUTSහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Thetanuts Finance මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Thetanuts Finance (NUTS) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Thetanuts Finance මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි!

NUTS දේශීය මුදල් වෙත

Thetanuts Finance සම්පත්

Thetanuts Finance පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Thetanuts Finance පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Thetanuts Finance (NUTS) හි මිල කීයද? Thetanuts Finance (NUTS)හි සජීවී මිල 0.00173 USD වේ. Thetanuts Finance (NUTS) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Thetanuts Finance හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ NUTSහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.00173 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Thetanuts Finance (NUTS) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Thetanuts Finance (NUTS) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. Thetanuts Finance (NUTS) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Thetanuts Finance (NUTS) හි ඉහළම මිල 0.0525 USD වේ. Thetanuts Finance (NUTS) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Thetanuts Finance (NUTS) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 89.39 USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

