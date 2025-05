Neutron (NTRN) යනු කුමක්ද

Neutron allows developers to easily build cross-chain applications over Inter-Blockchain Communication Protocol (IBC) and provides DeFi dApps with the full economic security of the Cosmos Hub.

Neutron මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Neutron,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. NTRN හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Neutronමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Neutron මිල ඉතිහාසය

NTRNහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් NTRNහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Neutron මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Neutron (NTRN) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Neutron මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Neutron MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

NTRN දේශීය මුදල් වෙත

Neutron සම්පත්

Neutron පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Neutron පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Neutron (NTRN) හි මිල කීයද? Neutron (NTRN)හි සජීවී මිල 0.1461 USD වේ. Neutron (NTRN) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Neutron හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 85.88M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ NTRNහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.1461 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Neutron (NTRN) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Neutron (NTRN) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 587.81M USD වේ. Neutron (NTRN) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Neutron (NTRN) හි ඉහළම මිල 2 USD වේ. Neutron (NTRN) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Neutron (NTRN) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 700.86K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

