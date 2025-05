NEOPIN Token (NPT) යනු කුමක්ද

NEOPIN is a one-stop, non-custodial CeDeFi protocol for the secure use of crypto with regulatory frameworks while leveraging the benefits of both CeFi and DeFi. NEOPIN offers a range of DeFi services, including staking, swap and yield farming in various cryptocurrencies. In addition, NEOPIN is constantly working on innovative ideas that will allow users to use their assets in a variety of ways, including X2E (P2E, S2E, M2E) and NFT services. Ultimately, based on the stable security protocols and regulated environment, NEOPIN aims to become an open blockchain platform that bridges traditional finance and DeFi protocols for all users.

MEXC වෙතින් NEOPIN Token ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ NEOPIN Token ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට NPT ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ NEOPIN Token ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ NEOPIN Token මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

NEOPIN Token මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ NEOPIN Token,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. NPT හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ NEOPIN Tokenමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

NEOPIN Token මිල ඉතිහාසය

NPTහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් NPTහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ NEOPIN Token මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

NEOPIN Token (NPT) මිලදී ගන්නා ආකාරය

NEOPIN Token මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් NEOPIN Token MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

NPT දේශීය මුදල් වෙත

1NPT සිට VNDවෙත ₫ 2,517.9462 1NPT සිට AUDවෙත A$ 0.15221 1NPT සිට GBPවෙත £ 0.07365 1NPT සිට EURවෙත € 0.087398 1NPT සිට USDවෙත $ 0.0982 1NPT සිට MYRවෙත RM 0.420296 1NPT සිට TRYවෙත ₺ 3.799358 1NPT සිට JPYවෙත ¥ 14.303812 1NPT සිට RUBවෙත ₽ 7.90019 1NPT සිට INRවෙත ₹ 8.393154 1NPT සිට IDRවෙත Rp 1,609.835808 1NPT සිට KRWවෙත ₩ 136.95954 1NPT සිට PHPවෙත ₱ 5.471704 1NPT සිට EGPවෙත £E. 4.92473 1NPT සිට BRLවෙත R$ 0.550902 1NPT සිට CADවෙත C$ 0.136498 1NPT සිට BDTවෙත ৳ 11.939156 1NPT සිට NGNවෙත ₦ 157.12 1NPT සිට UAHවෙත ₴ 4.0753 1NPT සිට VESවෙත Bs 9.0344 1NPT සිට PKRවෙත Rs 27.676688 1NPT සිට KZTවෙත ₸ 50.178236 1NPT සිට THBවෙත ฿ 3.262204 1NPT සිට TWDවෙත NT$ 2.963676 1NPT සිට AEDවෙත د.إ 0.360394 1NPT සිට CHFවෙත Fr 0.081506 1NPT සිට HKDවෙත HK$ 0.76596 1NPT සිට MADවෙත .د.م 0.912278 1NPT සිට MXNවෙත $ 1.899188

NEOPIN Token සම්පත්

NEOPIN Token පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: NEOPIN Token පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද NEOPIN Token (NPT) හි මිල කීයද? NEOPIN Token (NPT)හි සජීවී මිල 0.0982 USD වේ. NEOPIN Token (NPT) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? NEOPIN Token හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 21.33M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ NPTහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0982 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. NEOPIN Token (NPT) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? NEOPIN Token (NPT) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 217.23M USD වේ. NEOPIN Token (NPT) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, NEOPIN Token (NPT) හි ඉහළම මිල 37.77 USD වේ. NEOPIN Token (NPT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? NEOPIN Token (NPT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 8.74K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.