Non-Playable Coin (NPC) යනු කුමක්ද

Non-Playable Coin (NPC) is meme-backed money. It’s a meme coin actually backed by one of the most recognizable memes on the internet. The first meme coin-NFT hybrid, made for all 8+ billion humans on Earth.

Non-Playable Coin මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Non-Playable Coin,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. NPC හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Non-Playable Coinමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Non-Playable Coin මිල ඉතිහාසය

NPCහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් NPCහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Non-Playable Coin මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Non-Playable Coin (NPC) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Non-Playable Coin මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Non-Playable Coin MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

NPC දේශීය මුදල් වෙත

Non-Playable Coin සම්පත්

Non-Playable Coin පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Non-Playable Coin පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Non-Playable Coin (NPC) හි මිල කීයද? Non-Playable Coin (NPC)හි සජීවී මිල 0.016747 USD වේ. Non-Playable Coin (NPC) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Non-Playable Coin හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 124.12M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ NPCහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.016747 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Non-Playable Coin (NPC) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Non-Playable Coin (NPC) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 7.41B USD වේ. Non-Playable Coin (NPC) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Non-Playable Coin (NPC) හි ඉහළම මිල 0.0675 USD වේ. Non-Playable Coin (NPC) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Non-Playable Coin (NPC) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 436.31K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

