NOTAI (NOTAI) යනු කුමක්ද

NOTAI — The first AI-based SuperApp built on Telegram. Targeting 950M+ users with the only AI-focused App within the TON ecosystem.

MEXC වෙතින් NOTAI ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ NOTAI ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට NOTAI ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ NOTAI ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ NOTAI මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

NOTAI මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ NOTAI,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. NOTAI හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ NOTAIමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

NOTAI මිල ඉතිහාසය

NOTAIහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් NOTAIහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ NOTAI මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

NOTAI (NOTAI) මිලදී ගන්නා ආකාරය

NOTAI මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් NOTAI MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

NOTAI දේශීය මුදල් වෙත

1NOTAI සිට VNDවෙත ₫ 0.41717907 1NOTAI සිට AUDවෙත A$ 0.0000252185 1NOTAI සිට GBPවෙත £ 0.0000122025 1NOTAI සිට EURවෙත € 0.0000144803 1NOTAI සිට USDවෙත $ 0.00001627 1NOTAI සිට MYRවෙත RM 0.0000696356 1NOTAI සිට TRYවෙත ₺ 0.0006306252 1NOTAI සිට JPYවෙත ¥ 0.0023695628 1NOTAI සිට RUBවෙත ₽ 0.0013076199 1NOTAI සිට INRවෙත ₹ 0.001392712 1NOTAI සිට IDRවෙත Rp 0.2667212688 1NOTAI සිට KRWවෙත ₩ 0.0226286414 1NOTAI සිට PHPවෙත ₱ 0.0009077033 1NOTAI සිට EGPවෙත £E. 0.0008193572 1NOTAI සිට BRLවෙත R$ 0.0000916001 1NOTAI සිට CADවෙත C$ 0.0000226153 1NOTAI සිට BDTවෙත ৳ 0.0019730629 1NOTAI සිට NGNවෙත ₦ 0.026032 1NOTAI සිට UAHවෙත ₴ 0.0006745542 1NOTAI සිට VESවෙත Bs 0.00149684 1NOTAI සිට PKRවෙත Rs 0.0045713819 1NOTAI සිට KZTවෙත ₸ 0.0083051842 1NOTAI සිට THBවෙත ฿ 0.0005424418 1NOTAI සිට TWDවෙත NT$ 0.0004908659 1NOTAI සිට AEDවෙත د.إ 0.0000597109 1NOTAI සිට CHFවෙත Fr 0.0000135041 1NOTAI සිට HKDවෙත HK$ 0.000126906 1NOTAI සිට MADවෙත .د.م 0.0001517991 1NOTAI සිට MXNවෙත $ 0.0003151499

NOTAI සම්පත්

NOTAI පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: NOTAI පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද NOTAI (NOTAI) හි මිල කීයද? NOTAI (NOTAI)හි සජීවී මිල 0.00001627 USD වේ. NOTAI (NOTAI) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? NOTAI හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 961.28K USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ NOTAIහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.00001627 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. NOTAI (NOTAI) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? NOTAI (NOTAI) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 59.08B USD වේ. NOTAI (NOTAI) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, NOTAI (NOTAI) හි ඉහළම මිල 0.000448 USD වේ. NOTAI (NOTAI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? NOTAI (NOTAI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 231.35K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

