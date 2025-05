Blast Royale (NOOB) යනු කුමක්ද

Blast Royale is a mobile Battle Royale game for the web3 generation! We're going to onboard the next billion players onto the blockchain through FUN! By owning NOOBs, we are all going to become PROs.

MEXC වෙතින් Blast Royale ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Blast Royale ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට NOOB ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Blast Royale ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Blast Royale මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Blast Royale මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Blast Royale,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. NOOB හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Blast Royaleමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Blast Royale මිල ඉතිහාසය

NOOBහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් NOOBහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Blast Royale මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Blast Royale (NOOB) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Blast Royale මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Blast Royale MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

NOOB දේශීය මුදල් වෙත

1NOOB සිට VNDවෙත ₫ 11.0999889 1NOOB සිට AUDවෙත A$ 0.000670995 1NOOB සිට GBPවෙත £ 0.000324675 1NOOB සිට EURවෙත € 0.000385281 1NOOB සිට USDවෙත $ 0.0004329 1NOOB සිට MYRවෙත RM 0.001852812 1NOOB සිට TRYවෙත ₺ 0.016779204 1NOOB සිට JPYවෙත ¥ 0.063047556 1NOOB සිට RUBවෙත ₽ 0.034792173 1NOOB සිට INRවෙත ₹ 0.03705624 1NOOB සිට IDRවෙත Rp 7.096720176 1NOOB සිට KRWවෙත ₩ 0.602085978 1NOOB සිට PHPවෙත ₱ 0.024151491 1NOOB සිට EGPවෙත £E. 0.021800844 1NOOB සිට BRLවෙත R$ 0.002437227 1NOOB සිට CADවෙත C$ 0.000601731 1NOOB සිට BDTවෙත ৳ 0.052497783 1NOOB සිට NGNවෙත ₦ 0.69264 1NOOB සිට UAHවෙත ₴ 0.017948034 1NOOB සිට VESවෙත Bs 0.0398268 1NOOB සිට PKRවෙත Rs 0.121631913 1NOOB සිට KZTවෙත ₸ 0.220978134 1NOOB සිට THBවෙත ฿ 0.014432886 1NOOB සිට TWDවෙත NT$ 0.013060593 1NOOB සිට AEDවෙත د.إ 0.001588743 1NOOB සිට CHFවෙත Fr 0.000359307 1NOOB සිට HKDවෙත HK$ 0.00337662 1NOOB සිට MADවෙත .د.م 0.004038957 1NOOB සිට MXNවෙත $ 0.008385273

Blast Royale සම්පත්

Blast Royale පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Blast Royale පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Blast Royale (NOOB) හි මිල කීයද? Blast Royale (NOOB)හි සජීවී මිල 0.0004329 USD වේ. Blast Royale (NOOB) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Blast Royale හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ NOOBහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0004329 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Blast Royale (NOOB) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Blast Royale (NOOB) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. Blast Royale (NOOB) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Blast Royale (NOOB) හි ඉහළම මිල 0.13998 USD වේ. Blast Royale (NOOB) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Blast Royale (NOOB) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 56.68K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.