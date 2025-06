NOICE (NOICE) යනු කුමක්ද

Noice.so is a blockchain-based social interaction platform designed to instantly turn every user interaction into tradable value. By introducing a token economy, the platform gives real economic meaning to social actions such as likes, comments, and reposts.

MEXC වෙතින් NOICE ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ NOICE ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට NOICE ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ NOICE ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ NOICE මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

NOICE මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ NOICE,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. NOICE හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ NOICEමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

NOICE මිල ඉතිහාසය

NOICEහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් NOICEහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ NOICE මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

NOICE (NOICE) මිලදී ගන්නා ආකාරය

NOICE මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් NOICE MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

NOICE දේශීය මුදල් වෙත

1NOICE සිට VNDවෙත ₫ 2.90333395 1NOICE සිට AUDවෙත A$ 0.0001688049 1NOICE සිට GBPවෙත £ 0.0000805409 1NOICE සිට EURවෙත € 0.0000948838 1NOICE සිට USDවෙත $ 0.00011033 1NOICE සිට MYRවෙත RM 0.0004666959 1NOICE සිට TRYවෙත ₺ 0.0043216261 1NOICE සිට JPYවෙත ¥ 0.0159151025 1NOICE සිට RUBවෙත ₽ 0.0087701317 1NOICE සිට INRවෙත ₹ 0.0094299051 1NOICE සිට IDRවෙත Rp 1.7795158799 1NOICE සිට KRWවෙත ₩ 0.1509292334 1NOICE සිට PHPවෙත ₱ 0.0061663437 1NOICE සිට EGPවෙත £E. 0.005461335 1NOICE සිට BRLවෙත R$ 0.0006101249 1NOICE සිට CADවෙත C$ 0.0001500488 1NOICE සිට BDTවෙත ৳ 0.0134867392 1NOICE සිට NGNවෙත ₦ 0.1699997739 1NOICE සිට UAHවෙත ₴ 0.0045809016 1NOICE සිට VESවෙත Bs 0.01092267 1NOICE සිට PKRවෙත Rs 0.0311483656 1NOICE සිට KZTවෙත ₸ 0.0562043086 1NOICE සිට THBවෙත ฿ 0.0035923448 1NOICE සිට TWDවෙත NT$ 0.0032889373 1NOICE සිට AEDවෙත د.إ 0.0004049111 1NOICE සිට CHFවෙත Fr 0.0000893673 1NOICE සිට HKDවෙත HK$ 0.0008649872 1NOICE සිට MADවෙත .د.م 0.0010062096 1NOICE සිට MXNවෙත $ 0.002085237

NOICE සම්පත්

NOICE පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: NOICE පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද NOICE (NOICE) හි මිල කීයද? NOICE (NOICE)හි සජීවී මිල 0.00011033 USD වේ. NOICE (NOICE) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? NOICE හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ NOICEහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.00011033 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. NOICE (NOICE) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? NOICE (NOICE) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. NOICE (NOICE) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-06-12 වන විට, NOICE (NOICE) හි ඉහළම මිල 0.00030719 USD වේ. NOICE (NOICE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? NOICE (NOICE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 39.69K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

MEXC මුල් නිෂ්පාදන මැට්‍රික්ස් එක පහළ බලන්න: Launchpool, Launchpad, 阳光普照 හි කෙසේ තේරෙමු? ඩිජිටල් දොළොත් කේන්ද්‍රපථයක් පිළිබඳව හැසිරෙන්නේ කෙළින්ම ශාස්ත්‍රීය බදවීම් කෙරෙහි පිවිසෙන විවිධ ආකාරලත් නිෂ්පාදන මඟින් ශාස්ත්‍රීය ව්‍යාපෘතීන්ට ප්‍රවේශය සඳහා බහුමහා මාර්ගයක් සම්පූර්ණ කරමින් ගෝලීය නායකත්වයේ යෙදෙන MEXC යනු, Launchpool, Launchpad,阳光普照 යන මුල් නිෂ්පාදන පද්ධතියක් ව්‍යුහගත කරමින් එම පද්ධතිය වශයෙන් සමාජගතකළ වේ. හිමි තේරීම් ආකාර, පත්‍ර ව්‍යුහන, තොරතුරු ලබාගැනීම් මෙන්ම ප්‍රාථමික мутiques අපට කරන ව ලම්බත්වය මඟින් භාවිතා කරන්නාගේ ආර්ථික නිර්මාණ සම්පූර්ණ ආරක්ෂිත විරාවත්වයෙන් තොරවීම සඳහා සම්පූර්ණයෙන්ම නිවැරදි විමර්ශනයක් කිරීම සඳහා මෙම ලේකනය යෝජනා කල යුතුයි.

Launchpool vs. Launchpad:MEXC හි නිකුත් කරන විශාල නියාමන ආයෝජන මාර්ග දෙකවල් අවබෝධ කර ගන්න Launchpad vs Launchpool