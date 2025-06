NODEX (NODEX) යනු කුමක්ද

A user-friendly crypto exchange designed for DeFi and NFTs.

MEXC වෙතින් NODEX ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ NODEX ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට NODEX ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ NODEX ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ NODEX මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

NODEX මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ NODEX,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. NODEX හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ NODEXමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

NODEX මිල ඉතිහාසය

NODEXහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් NODEXහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ NODEX මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

NODEX (NODEX) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

NODEXNODEX හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් NODEX ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

NODEX (NODEX) මිලදී ගන්නා ආකාරය

NODEX මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් NODEX MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

NODEX දේශීය මුදල් වෙත

1NODEX සිට VNDවෙත ₫ 13.1575 1NODEX සිට AUDවෙත A$ 0.000765 1NODEX සිට GBPවෙත £ 0.000365 1NODEX සිට EURවෙත € 0.000425 1NODEX සිට USDවෙත $ 0.0005 1NODEX සිට MYRවෙත RM 0.002115 1NODEX සිට TRYවෙත ₺ 0.01988 1NODEX සිට JPYවෙත ¥ 0.0726 1NODEX සිට RUBවෙත ₽ 0.03913 1NODEX සිට INRවෙත ₹ 0.04299 1NODEX සිට IDRවෙත Rp 8.19672 1NODEX සිට KRWවෙත ₩ 0.679345 1NODEX සිට PHPවෙත ₱ 0.02836 1NODEX සිට EGPවෙත £E. 0.024945 1NODEX සිට BRLවෙත R$ 0.002775 1NODEX සිට CADවෙත C$ 0.000685 1NODEX සිට BDTවෙත ৳ 0.06112 1NODEX සිට NGNවෙත ₦ 0.77519 1NODEX සිට UAHවෙත ₴ 0.0208 1NODEX සිට VESවෙත Bs 0.0525 1NODEX සිට PKRවෙත Rs 0.142165 1NODEX සිට KZTවෙත ₸ 0.2592 1NODEX සිට THBවෙත ฿ 0.01628 1NODEX සිට TWDවෙත NT$ 0.01469 1NODEX සිට AEDවෙත د.إ 0.001835 1NODEX සිට CHFවෙත Fr 0.0004 1NODEX සිට HKDවෙත HK$ 0.003925 1NODEX සිට MADවෙත .د.م 0.004545 1NODEX සිට MXNවෙත $ 0.009465 1NODEX සිට PLNවෙත zł 0.00182

NODEX සම්පත්

NODEX පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: NODEX පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද NODEX (NODEX) හි මිල කීයද? NODEX (NODEX)හි සජීවී මිල 0.0005 USD වේ. NODEX (NODEX) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? NODEX හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ NODEXහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0005 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. NODEX (NODEX) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? NODEX (NODEX) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. NODEX (NODEX) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-06-26 වන විට, NODEX (NODEX) හි ඉහළම මිල 0.85645 USD වේ. NODEX (NODEX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? NODEX (NODEX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 5.09K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

