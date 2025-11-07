හුවමාරුවDEX+
සජීවී Nobody Sausage සඳහා අද මිල 0.000000000000035 USD කි. NOBODYETH සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි NOBODYETH මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

NOBODYETH ගැන වැඩි විස්තර

NOBODYETH මිල තොරතුරු

NOBODYETH යනු කුමක්ද

NOBODYETH නිල වෙබ් අඩවිය

NOBODYETH ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

NOBODYETH මිල පුරෝකථනය

NOBODYETH ඉතිහාසය

NOBODYETH මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

NOBODYETH-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

NOBODYETH තත්කාල ගනුදෙනු

Nobody Sausage ලාංඡනය

Nobody Sausage මිල(NOBODYETH)

1 NOBODYETH සිට USD සජීවී මිල:

$0.000000000000035
+3.24%1D
USD
Nobody Sausage (NOBODYETH) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:56:24 (UTC+8)

Nobody Sausage (NOBODYETH) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.0000000000000339
පැය 24 පහළ
$ 0.0000000000000422
24H ඉහළ

$ 0.0000000000000339
$ 0.0000000000000422
$ 0.000000000001263041
$ 0.000000000000077209
0.00%

+3.24%

+6.06%

+6.06%

Nobody Sausage (NOBODYETH) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.000000000000035. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.0000000000000339 ක අවම අගයක් සහ $ 0.0000000000000422 ක උපරිම අගයක් අතර NOBODYETH වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. NOBODYETHහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.000000000001263041 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.000000000000077209 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව NOBODYETH පසුගිය පැය තුල, 0.00% කින්, පැය 24 තුල, +3.24% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +6.06% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Nobody Sausage (NOBODYETH) වෙළඳපල තොරතුරු

No.4366

$ 0.00
$ 2.08K
$ 14.70K
0.00
420,000,000,000,000,000
420,000,000,000,000,000
0.00%

ETH

Nobody Sausage හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 0.00 සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 2.08K වේ. මුළු සැපයුම 0.00 සමඟින් NOBODYETH හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 420000000000000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 14.70K කි.

Nobody Sausage (NOBODYETH) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Nobody Sausageහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.000000000000001098+3.24%
දින 30 යි$ -0.0000000000000305-46.57%
දින 60 යි$ -0.0000000000000156-30.84%
දින 90 යි$ -0.000000000000165-82.50%
Nobody Sausage අද මිල වෙනස

අද, NOBODYETH එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ +0.000000000000001098 (+3.24%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Nobody Sausage දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.0000000000000305 (-46.57%) කින් ඉහළ ගියේය.

Nobody Sausage දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, NOBODYETH එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.0000000000000156 (-30.84%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Nobody Sausage දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -0.000000000000165 (-82.50%), කින් චලනය විය.

Nobody Sausage (NOBODYETH) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Nobody Sausage මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Nobody Sausage (NOBODYETH) යනු කුමක්ද

Anybody can be a Nobody.

MEXC වෙතින් Nobody Sausage ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Nobody Sausage ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට NOBODYETH ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Nobody Sausage ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Nobody Sausage මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Nobody Sausage මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Nobody Sausage (NOBODYETH) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Nobody Sausage (NOBODYETH) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Nobody Sausage සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Nobody Sausage මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Nobody Sausage (NOBODYETH) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Nobody SausageNOBODYETH හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් NOBODYETH ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Nobody Sausage (NOBODYETH) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Nobody Sausage මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Nobody Sausage MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

NOBODYETH දේශීය මුදල් වෙත

1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට VND
0.000000000921025
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට AUD
A$0.0000000000000539
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට GBP
0.0000000000000266
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට EUR
0.0000000000000301
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට USD
$0.000000000000035
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට MYR
RM0.00000000000014595
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට TRY
0.000000000001477
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට JPY
¥0.000000000005355
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට ARS
ARS$0.00000000005079795
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට RUB
0.0000000000028434
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට INR
0.0000000000031045
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට IDR
Rp0.0000000005833331
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට PHP
0.0000000000020699
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට EGP
￡E.0.0000000000016555
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට BRL
R$0.00000000000018725
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට CAD
C$0.00000000000004935
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට BDT
0.0000000000042644
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට NGN
0.0000000000502873
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට COP
$0.00000000013409935
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට ZAR
R.0.0000000000006083
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට UAH
0.00000000000147035
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට TZS
T.Sh.0.000000000085995
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට VES
Bs0.00000000000798
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට CLP
$0.000000000033005
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට PKR
Rs0.00000000000982835
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට KZT
0.0000000000183918
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට THB
฿0.00000000000113295
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට TWD
NT$0.0000000000010836
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට AED
د.إ0.00000000000012845
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට CHF
Fr0.000000000000028
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට HKD
HK$0.00000000000027195
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට AMD
֏0.000000000013384
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට MAD
.د.م0.00000000000032655
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට MXN
$0.0000000000006496
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට SAR
ريال0.00000000000013125
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට ETB
Br0.00000000000538615
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට KES
KSh0.00000000000452165
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට JOD
د.أ0.000000000000024815
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට PLN
0.0000000000001288
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට RON
лв0.000000000000154
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට SEK
kr0.0000000000003353
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට BGN
лв0.00000000000005915
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට HUF
Ft0.00000000001172115
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට CZK
0.0000000000007385
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට KWD
د.ك0.00000000000001071
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට ILS
0.00000000000011445
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට BOB
Bs0.0000000000002415
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට AZN
0.0000000000000595
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට TJS
SM0.0000000000003227
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට GEL
0.00000000000009485
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට AOA
Kz0.00000000003208065
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට BHD
.د.ب0.000000000000013195
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට BMD
$0.000000000000035
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට DKK
kr0.00000000000022645
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට HNL
L0.0000000000009219
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට MUR
0.0000000000016065
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට NAD
$0.00000000000060725
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට NOK
kr0.000000000000357
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට NZD
$0.00000000000006195
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට PAB
B/.0.000000000000035
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට PGK
K0.000000000000147
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට QAR
ر.ق0.0000000000001274
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට RSD
дин.0.00000000000355565
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට UZS
soʻm0.0000000004166666
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට ALL
L0.00000000000293125
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට ANG
ƒ0.00000000000006265
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට AWG
ƒ0.000000000000063
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට BBD
$0.00000000000007
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට BAM
KM0.00000000000005915
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට BIF
Fr0.000000000102935
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට BND
$0.0000000000000455
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට BSD
$0.000000000000035
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට JMD
$0.00000000000560525
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට KHR
0.00000000014112875
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට KMF
Fr0.0000000000147
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට LAK
0.00000000076086955
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට LKR
රු0.0000000000106575
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට MDL
L0.00000000000059815
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට MGA
Ar0.0000000001576575
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට MOP
P0.00000000000027965
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට MVR
0.000000000000539
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට MWK
MK0.0000000000605535
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට MZN
MT0.00000000000223825
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට NPR
रु0.0000000000049595
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට PYG
0.00000000024822
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට RWF
Fr0.000000000050715
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට SBD
$0.00000000000028805
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට SCR
0.0000000000005201
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට SRD
$0.0000000000013475
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට SVC
$0.00000000000030555
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට SZL
L0.00000000000060655
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට TMT
m0.00000000000012285
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට TND
د.ت0.00000000000010325
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට TTD
$0.0000000000002366
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට UGX
Sh0.00000000012236
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට XAF
Fr0.00000000001988
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට XCD
$0.0000000000000945
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට XOF
Fr0.00000000001988
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට XPF
Fr0.000000000003605
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට BWP
P0.00000000000047005
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට BZD
$0.00000000000007
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට CVE
$0.0000000000033544
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට DJF
Fr0.000000000006195
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට DOP
$0.00000000000225085
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට DZD
د.ج0.0000000000045668
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට FJD
$0.0000000000000798
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට GNF
Fr0.000000000304325
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට GTQ
Q0.0000000000002681
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට GYD
$0.0000000000073206
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) සිට ISK
kr0.00000000000441

Nobody Sausage සම්පත්

Nobody Sausage පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

නිල Nobody Sausage වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Nobody Sausage පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Nobody Sausage (NOBODYETH) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද NOBODYETH හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.000000000000035 USD වේ.
NOBODYETH සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
NOBODYETH සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.000000000000035 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Nobody Sausage හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
NOBODYETH සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 0.00 USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
NOBODYETH හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
NOBODYETH හි සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ.
NOBODYETH හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.000000000001263041 USD ක ATH මිලක් NOBODYETH අත්කර ගති.
NOBODYETH හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.000000000000077209 USD ක ATL මිලක් NOBODYETH අත්කර ගති.
NOBODYETH හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
NOBODYETH සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 2.08K USD වේ.
මේ වසර තුලදී NOBODYETH වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව NOBODYETH මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා NOBODYETH මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
Nobody Sausage (NOBODYETH) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

NOBODYETH-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

NOBODYETH
NOBODYETH
USD
USD

1 NOBODYETH = 0 USD

NOBODYETH වෙළඳාම

NOBODYETH/USDT
$0.000000000000035
+3.24%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

