NetMind (NMT) යනු කුමක්ද

Netmind is building the decentralized infrastructure and interconnected ecosystem that will underpin the future of Artificial General Intelligence (AGI). The Netmind platform has four core layers: 1. Computation: Experience the power of a world-class decentralized computing network, where anyone can contribute their GPUs to fuel the AI revolution. 2. Inference: Deploy your models effortlessly with our on-demand inference service, offering a diverse range of AI model APIs to meet your needs. 3. Agency: Create and deploy sophisticated multi-agent systems that can tackle complex tasks and drive innovation. 4. Training & Consulting: Customize and fine-tune your models using our proprietary LLM and MOE systems, supported by expert consulting services tailored to your unique requirements.

MEXC වෙතින් NetMind ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ NetMind ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට NMT ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ NetMind ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ NetMind මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

NetMind මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ NetMind,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. NMT හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ NetMindමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

NetMind මිල ඉතිහාසය

NMTහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් NMTහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ NetMind මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

NetMind (NMT) මිලදී ගන්නා ආකාරය

NetMind මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් NetMind MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

NMT දේශීය මුදල් වෙත

1NMT සිට VNDවෙත ₫ 26,230.743 1NMT සිට AUDවෙත A$ 1.58565 1NMT සිට GBPවෙත £ 0.76725 1NMT සිට EURවෙත € 0.91047 1NMT සිට USDවෙත $ 1.023 1NMT සිට MYRවෙත RM 4.37844 1NMT සිට TRYවෙත ₺ 39.65148 1NMT සිට JPYවෙත ¥ 148.98972 1NMT සිට RUBවෙත ₽ 82.21851 1NMT සිට INRවෙත ₹ 87.5688 1NMT සිට IDRවෙත Rp 16,770.48912 1NMT සිට KRWවෙත ₩ 1,422.80886 1NMT සිට PHPවෙත ₱ 57.07317 1NMT සිට EGPවෙත £E. 51.51828 1NMT සිට BRLවෙත R$ 5.75949 1NMT සිට CADවෙත C$ 1.42197 1NMT සිට BDTවෙත ৳ 124.05921 1NMT සිට NGNවෙත ₦ 1,636.8 1NMT සිට UAHවෙත ₴ 42.41358 1NMT සිට VESවෙත Bs 94.116 1NMT සිට PKRවෙත Rs 287.43231 1NMT සිට KZTවෙත ₸ 522.20058 1NMT සිට THBවෙත ฿ 34.10682 1NMT සිට TWDවෙත NT$ 30.86391 1NMT සිට AEDවෙත د.إ 3.75441 1NMT සිට CHFවෙත Fr 0.84909 1NMT සිට HKDවෙත HK$ 7.9794 1NMT සිට MADවෙත .د.م 9.54459 1NMT සිට MXNවෙත $ 19.81551

NetMind සම්පත්

NetMind පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: NetMind පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද NetMind (NMT) හි මිල කීයද? NetMind (NMT)හි සජීවී මිල 1.023 USD වේ. NetMind (NMT) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? NetMind හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 34.22M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ NMTහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 1.023 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. NetMind (NMT) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? NetMind (NMT) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 33.45M USD වේ. NetMind (NMT) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, NetMind (NMT) හි ඉහළම මිල 4.561 USD වේ. NetMind (NMT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? NetMind (NMT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 139.56K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.