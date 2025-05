NIRVANA (NIRVANA) යනු කුමක්ද

Nirvana is a decentralised game publisher built on Ethereum, specifically designed for community-centric games. Utilising blockchain technology, Nirvana establishes an expansive platform ecosystem by connecting points and digital assets from various platforms and games. Nirvana provides an SDK called Virtual Swift, which can be integrated into games or platforms. It enables communication beyond conventional point systems by facilitating the conversion of points into NFTs and operates temporary record servers to minimise risks related to service databases and security. Additionally, it supports easy processing within the integrated wallet system at each stage. Through these diverse components and functionalities, Nirvana enables point NFTization, VANA token exchange and usage, and interaction with various platforms.

MEXC වෙතින් NIRVANA ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි.



මිනිසුන් මෙසේද අසයි: NIRVANA පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද NIRVANA (NIRVANA) හි මිල කීයද? NIRVANA (NIRVANA)හි සජීවී මිල 0.00002867 USD වේ. NIRVANA (NIRVANA) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? NIRVANA හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ NIRVANAහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.00002867 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. NIRVANA (NIRVANA) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? NIRVANA (NIRVANA) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. NIRVANA (NIRVANA) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, NIRVANA (NIRVANA) හි ඉහළම මිල 1.988 USD වේ. NIRVANA (NIRVANA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? NIRVANA (NIRVANA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 55.84K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

