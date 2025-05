Nil Token (NIL) යනු කුමක්ද

Nillion is a permissionless network that redefines secure decentralized data storage and computation for AI and blockchains. The network creates the novel ability for decentralized AI and blockchains to be able to store and process data without seeing it, unlocking a significant white space. Nillion has a suite of application tools – nilAI, nilVM, and nilDB. The tools allow developers to build private data applications.

MEXC වෙතින් Nil Token ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Nil Token ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට NIL ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Nil Token ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Nil Token මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Nil Token මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Nil Token,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. NIL හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Nil Tokenමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Nil Token මිල ඉතිහාසය

NILහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් NILහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Nil Token මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Nil Token (NIL) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Nil Token මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Nil Token MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

NIL දේශීය මුදල් වෙත

1NIL සිට VNDවෙත ₫ 11,546.1423 1NIL සිට AUDවෙත A$ 0.697965 1NIL සිට GBPවෙත £ 0.337725 1NIL සිට EURවෙත € 0.400767 1NIL සිට USDවෙත $ 0.4503 1NIL සිට MYRවෙත RM 1.927284 1NIL සිට TRYවෙත ₺ 17.453628 1NIL සිට JPYවෙත ¥ 65.581692 1NIL සිට RUBවෙත ₽ 36.190611 1NIL සිට INRවෙත ₹ 38.54568 1NIL සිට IDRවෙත Rp 7,381.966032 1NIL සිට KRWවෙත ₩ 626.286246 1NIL සිට PHPවෙත ₱ 25.122237 1NIL සිට EGPවෙත £E. 22.677108 1NIL සිට BRLවෙත R$ 2.535189 1NIL සිට CADවෙත C$ 0.625917 1NIL සිට BDTවෙත ৳ 54.607881 1NIL සිට NGNවෙත ₦ 720.48 1NIL සිට UAHවෙත ₴ 18.669438 1NIL සිට VESවෙත Bs 41.4276 1NIL සිට PKRවෙත Rs 126.520791 1NIL සිට KZTවෙත ₸ 229.860138 1NIL සිට THBවෙත ฿ 15.013002 1NIL සිට TWDවෙත NT$ 13.585551 1NIL සිට AEDවෙත د.إ 1.652601 1NIL සිට CHFවෙත Fr 0.373749 1NIL සිට HKDවෙත HK$ 3.51234 1NIL සිට MADවෙත .د.م 4.201299 1NIL සිට MXNවෙත $ 8.722311

Nil Token සම්පත්

Nil Token පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Nil Token පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Nil Token (NIL) හි මිල කීයද? Nil Token (NIL)හි සජීවී මිල 0.4503 USD වේ. Nil Token (NIL) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Nil Token හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 87.88M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ NILහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.4503 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Nil Token (NIL) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Nil Token (NIL) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 195.15M USD වේ. Nil Token (NIL) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Nil Token (NIL) හි ඉහළම මිල 2.8799 USD වේ. Nil Token (NIL) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Nil Token (NIL) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 844.28K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.