Neighbourhoods (NHT) යනු කුමක්ද

$NHT is an ERC-20 token that will serve as a pathway between Neighbourhoods tools and services and crypto market liquidity. $NHT are used to access tools created by the Neighbourhoods team and developers who contribute to the NH marketplace. These tools make it easy to create scalable, social apps on web 3.0.

MEXC වෙතින් Neighbourhoods ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Neighbourhoods ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට NHT ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Neighbourhoods ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Neighbourhoods මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Neighbourhoods මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Neighbourhoods,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. NHT හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Neighbourhoodsමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Neighbourhoods මිල ඉතිහාසය

NHTහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් NHTහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Neighbourhoods මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Neighbourhoods (NHT) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Neighbourhoods මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Neighbourhoods MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

NHT දේශීය මුදල් වෙත

1NHT සිට VNDවෙත ₫ 11.0076813 1NHT සිට AUDවෙත A$ 0.000665415 1NHT සිට GBPවෙත £ 0.000321975 1NHT සිට EURවෙත € 0.000382077 1NHT සිට USDවෙත $ 0.0004293 1NHT සිට MYRවෙත RM 0.001837404 1NHT සිට TRYවෙත ₺ 0.016605324 1NHT සිට JPYවෙත ¥ 0.06254901 1NHT සිට RUBවෙත ₽ 0.034537185 1NHT සිට INRවෙත ₹ 0.036692271 1NHT සිට IDRවෙත Rp 7.037703792 1NHT සිට KRWවෙත ₩ 0.59874471 1NHT සිට PHPවෙත ₱ 0.023924889 1NHT සිට EGPවෙත £E. 0.021533688 1NHT සිට BRLවෙත R$ 0.002412666 1NHT සිට CADවෙත C$ 0.000596727 1NHT සිට BDTවෙත ৳ 0.052194294 1NHT සිට NGNවෙත ₦ 0.68688 1NHT සිට UAHවෙත ₴ 0.01781595 1NHT සිට VESවෙත Bs 0.0394956 1NHT සිට PKRවෙත Rs 0.120993912 1NHT සිට KZTවෙත ₸ 0.219363714 1NHT සිට THBවෙත ฿ 0.014282811 1NHT සිට TWDවෙත NT$ 0.012951981 1NHT සිට AEDවෙත د.إ 0.001575531 1NHT සිට CHFවෙත Fr 0.000356319 1NHT සිට HKDවෙත HK$ 0.00334854 1NHT සිට MADවෙත .د.م 0.003988197 1NHT සිට MXNවෙත $ 0.008302662

Neighbourhoods සම්පත්

Neighbourhoods පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Neighbourhoods පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Neighbourhoods (NHT) හි මිල කීයද? Neighbourhoods (NHT)හි සජීවී මිල 0.0004293 USD වේ. Neighbourhoods (NHT) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Neighbourhoods හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 3.42M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ NHTහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0004293 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Neighbourhoods (NHT) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Neighbourhoods (NHT) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 7.97B USD වේ. Neighbourhoods (NHT) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Neighbourhoods (NHT) හි ඉහළම මිල 0.0045999 USD වේ. Neighbourhoods (NHT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Neighbourhoods (NHT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 47.41K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.