Gold Fever (NGL) යනු කුමක්ද

Gold Fever is a thrilling survival MMORPG, fully owned by players, where they can mine and fight for $NGL in a fully decentralized economy driven by #CommercialNFTs owners. Gold Fever is also the creator of the commercial NFT, a new use case concept for NFTs - in-game businesses. They provide items and services for game players. You own them along with the revenue they generate.

MEXC වෙතින් Gold Fever ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Gold Fever ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට NGL ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Gold Fever ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Gold Fever මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Gold Fever මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Gold Fever,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. NGL හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Gold Feverමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Gold Fever මිල ඉතිහාසය

NGLහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් NGLහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Gold Fever මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Gold Fever (NGL) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Gold Fever මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Gold Fever MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1NGL සිට VNDවෙත ₫ 470.51235 1NGL සිට AUDවෙත A$ 0.0284425 1NGL සිට GBPවෙත £ 0.0137625 1NGL සිට EURවෙත € 0.0163315 1NGL සිට USDවෙත $ 0.01835 1NGL සිට MYRවෙත RM 0.078538 1NGL සිට TRYවෙත ₺ 0.709778 1NGL සිට JPYවෙත ¥ 2.673595 1NGL සිට RUBවෙත ₽ 1.4762575 1NGL සිට INRවෙත ₹ 1.5683745 1NGL සිට IDRවෙත Rp 300.819624 1NGL සිට KRWවෙත ₩ 25.592745 1NGL සිට PHPවෙත ₱ 1.0226455 1NGL සිට EGPවෙත £E. 0.920436 1NGL සිට BRLවෙත R$ 0.103127 1NGL සිට CADවෙත C$ 0.0255065 1NGL සිට BDTවෙත ৳ 2.230993 1NGL සිට NGNවෙත ₦ 29.36 1NGL සිට UAHවෙත ₴ 0.761525 1NGL සිට VESවෙත Bs 1.6882 1NGL සිට PKRවෙත Rs 5.171764 1NGL සිට KZTවෙත ₸ 9.376483 1NGL සිට THBවෙත ฿ 0.6105045 1NGL සිට TWDවෙත NT$ 0.5536195 1NGL සිට AEDවෙත د.إ 0.0673445 1NGL සිට CHFවෙත Fr 0.0152305 1NGL සිට HKDවෙත HK$ 0.14313 1NGL සිට MADවෙත .د.م 0.1704715 1NGL සිට MXNවෙත $ 0.354889

Gold Fever සම්පත්

Gold Fever පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Gold Fever පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Gold Fever (NGL) හි මිල කීයද? Gold Fever (NGL)හි සජීවී මිල 0.01835 USD වේ. Gold Fever (NGL) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Gold Fever හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ NGLහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.01835 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Gold Fever (NGL) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Gold Fever (NGL) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. Gold Fever (NGL) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Gold Fever (NGL) හි ඉහළම මිල 0.3742 USD වේ. Gold Fever (NGL) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Gold Fever (NGL) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 542.37 USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

