සජීවී Netflix සඳහා අද මිල 1099.34 USD කි. NFLXON සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි NFLXON මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

NFLXON ගැන වැඩි විස්තර

NFLXON මිල තොරතුරු

NFLXON යනු කුමක්ද

NFLXON නිල වෙබ් අඩවිය

NFLXON ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

NFLXON මිල පුරෝකථනය

NFLXON ඉතිහාසය

NFLXON මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

NFLXON-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

NFLXON තත්කාල ගනුදෙනු

Netflix ලාංඡනය

Netflix මිල(NFLXON)

1 NFLXON සිට USD සජීවී මිල:

$1,099.34
$1,099.34$1,099.34
-0.08%1D
USD
Netflix (NFLXON) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:56:10 (UTC+8)

Netflix (NFLXON) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 1,086.89
$ 1,086.89$ 1,086.89
පැය 24 පහළ
$ 1,103.87
$ 1,103.87$ 1,103.87
24H ඉහළ

$ 1,086.89
$ 1,086.89$ 1,086.89

$ 1,103.87
$ 1,103.87$ 1,103.87

$ 1,265.3897261967002
$ 1,265.3897261967002$ 1,265.3897261967002

$ 1,077.977531807699
$ 1,077.977531807699$ 1,077.977531807699

+0.01%

-0.08%

-2.60%

-2.60%

Netflix (NFLXON) තත්‍ය කාලීන මිල $ 1,099.34. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 1,086.89 ක අවම අගයක් සහ $ 1,103.87 ක උපරිම අගයක් අතර NFLXON වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. NFLXONහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 1,265.3897261967002 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 1,077.977531807699 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව NFLXON පසුගිය පැය තුල, +0.01% කින්, පැය 24 තුල, -0.08% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -2.60% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Netflix (NFLXON) වෙළඳපල තොරතුරු

No.2107

$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M

$ 56.63K
$ 56.63K$ 56.63K

$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M

917.13
917.13 917.13

917.12802529
917.12802529 917.12802529

ETH

Netflix හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 1.01M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 56.63K වේ. මුළු සැපයුම 917.13 සමඟින් NFLXON හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 917.12802529 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 1.01M කි.

Netflix (NFLXON) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Netflixහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.8802-0.08%
දින 30 යි$ -93.35-7.83%
දින 60 යි$ -0.66-0.06%
දින 90 යි$ -0.66-0.06%
Netflix අද මිල වෙනස

අද, NFLXON එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -0.8802 (-0.08%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Netflix දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -93.35 (-7.83%) කින් ඉහළ ගියේය.

Netflix දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, NFLXON එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.66 (-0.06%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Netflix දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -0.66 (-0.06%), කින් චලනය විය.

Netflix (NFLXON) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Netflix මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Netflix (NFLXON) යනු කුමක්ද

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

MEXC වෙතින් Netflix ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Netflix ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට NFLXON ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Netflix ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Netflix මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Netflix මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Netflix (NFLXON) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Netflix (NFLXON) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Netflix සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Netflix මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Netflix (NFLXON) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

NetflixNFLXON හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් NFLXON ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Netflix (NFLXON) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Netflix මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Netflix MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

NFLXON දේශීය මුදල් වෙත

1 Netflix(NFLXON) සිට VND
28,929,132.1
1 Netflix(NFLXON) සිට AUD
A$1,692.9836
1 Netflix(NFLXON) සිට GBP
835.4984
1 Netflix(NFLXON) සිට EUR
945.4324
1 Netflix(NFLXON) සිට USD
$1,099.34
1 Netflix(NFLXON) සිට MYR
RM4,584.2478
1 Netflix(NFLXON) සිට TRY
46,392.148
1 Netflix(NFLXON) සිට JPY
¥168,199.02
1 Netflix(NFLXON) සිට ARS
ARS$1,595,549.0958
1 Netflix(NFLXON) සිට RUB
89,310.3816
1 Netflix(NFLXON) සිට INR
97,511.458
1 Netflix(NFLXON) සිට IDR
Rp18,322,326.0044
1 Netflix(NFLXON) සිට PHP
65,014.9676
1 Netflix(NFLXON) සිට EGP
￡E.51,998.782
1 Netflix(NFLXON) සිට BRL
R$5,881.469
1 Netflix(NFLXON) සිට CAD
C$1,550.0694
1 Netflix(NFLXON) සිට BDT
133,943.5856
1 Netflix(NFLXON) සිට NGN
1,579,509.7252
1 Netflix(NFLXON) සිට COP
$4,212,022.2694
1 Netflix(NFLXON) සිට ZAR
R.19,106.5292
1 Netflix(NFLXON) සිට UAH
46,183.2734
1 Netflix(NFLXON) සිට TZS
T.Sh.2,701,078.38
1 Netflix(NFLXON) සිට VES
Bs250,649.52
1 Netflix(NFLXON) සිට CLP
$1,036,677.62
1 Netflix(NFLXON) සිට PKR
Rs308,705.6654
1 Netflix(NFLXON) සිට KZT
577,681.1832
1 Netflix(NFLXON) සිට THB
฿35,585.6358
1 Netflix(NFLXON) සිට TWD
NT$34,035.5664
1 Netflix(NFLXON) සිට AED
د.إ4,034.5778
1 Netflix(NFLXON) සිට CHF
Fr879.472
1 Netflix(NFLXON) සිට HKD
HK$8,541.8718
1 Netflix(NFLXON) සිට AMD
֏420,387.616
1 Netflix(NFLXON) සිට MAD
.د.م10,256.8422
1 Netflix(NFLXON) සිට MXN
$20,403.7504
1 Netflix(NFLXON) සිට SAR
ريال4,122.525
1 Netflix(NFLXON) සිට ETB
Br169,177.4326
1 Netflix(NFLXON) සිට KES
KSh142,023.7346
1 Netflix(NFLXON) සිට JOD
د.أ779.43206
1 Netflix(NFLXON) සිට PLN
4,045.5712
1 Netflix(NFLXON) සිට RON
лв4,837.096
1 Netflix(NFLXON) සිට SEK
kr10,531.6772
1 Netflix(NFLXON) සිට BGN
лв1,857.8846
1 Netflix(NFLXON) සිට HUF
Ft368,157.9726
1 Netflix(NFLXON) සිට CZK
23,196.074
1 Netflix(NFLXON) සිට KWD
د.ك336.39804
1 Netflix(NFLXON) සිට ILS
3,594.8418
1 Netflix(NFLXON) සිට BOB
Bs7,585.446
1 Netflix(NFLXON) සිට AZN
1,868.878
1 Netflix(NFLXON) සිට TJS
SM10,135.9148
1 Netflix(NFLXON) සිට GEL
2,979.2114
1 Netflix(NFLXON) සිට AOA
Kz1,007,644.0506
1 Netflix(NFLXON) සිට BHD
.د.ب414.45118
1 Netflix(NFLXON) සිට BMD
$1,099.34
1 Netflix(NFLXON) සිට DKK
kr7,112.7298
1 Netflix(NFLXON) සිට HNL
L28,956.6156
1 Netflix(NFLXON) සිට MUR
50,459.706
1 Netflix(NFLXON) සිට NAD
$19,073.549
1 Netflix(NFLXON) සිට NOK
kr11,213.268
1 Netflix(NFLXON) සිට NZD
$1,945.8318
1 Netflix(NFLXON) සිට PAB
B/.1,099.34
1 Netflix(NFLXON) සිට PGK
K4,617.228
1 Netflix(NFLXON) සිට QAR
ر.ق4,001.5976
1 Netflix(NFLXON) සිට RSD
дин.111,681.9506
1 Netflix(NFLXON) සිට UZS
soʻm13,087,378.8584
1 Netflix(NFLXON) සිට ALL
L92,069.725
1 Netflix(NFLXON) සිට ANG
ƒ1,967.8186
1 Netflix(NFLXON) සිට AWG
ƒ1,978.812
1 Netflix(NFLXON) සිට BBD
$2,198.68
1 Netflix(NFLXON) සිට BAM
KM1,857.8846
1 Netflix(NFLXON) සිට BIF
Fr3,233,158.94
1 Netflix(NFLXON) සිට BND
$1,429.142
1 Netflix(NFLXON) සිට BSD
$1,099.34
1 Netflix(NFLXON) සිට JMD
$176,059.301
1 Netflix(NFLXON) සිට KHR
4,432,813.715
1 Netflix(NFLXON) සිට KMF
Fr461,722.8
1 Netflix(NFLXON) සිට LAK
23,898,695.1742
1 Netflix(NFLXON) සිට LKR
රු334,749.03
1 Netflix(NFLXON) සිට MDL
L18,787.7206
1 Netflix(NFLXON) සිට MGA
Ar4,951,977.03
1 Netflix(NFLXON) සිට MOP
P8,783.7266
1 Netflix(NFLXON) සිට MVR
16,929.836
1 Netflix(NFLXON) සිට MWK
MK1,901,968.134
1 Netflix(NFLXON) සිට MZN
MT70,302.793
1 Netflix(NFLXON) සිට NPR
रु155,776.478
1 Netflix(NFLXON) සිට PYG
7,796,519.28
1 Netflix(NFLXON) සිට RWF
Fr1,592,943.66
1 Netflix(NFLXON) සිට SBD
$9,047.5682
1 Netflix(NFLXON) සිට SCR
16,336.1924
1 Netflix(NFLXON) සිට SRD
$42,324.59
1 Netflix(NFLXON) සිට SVC
$9,597.2382
1 Netflix(NFLXON) සිට SZL
L19,051.5622
1 Netflix(NFLXON) සිට TMT
m3,858.6834
1 Netflix(NFLXON) සිට TND
د.ت3,243.053
1 Netflix(NFLXON) සිට TTD
$7,431.5384
1 Netflix(NFLXON) සිට UGX
Sh3,843,292.64
1 Netflix(NFLXON) සිට XAF
Fr624,425.12
1 Netflix(NFLXON) සිට XCD
$2,968.218
1 Netflix(NFLXON) සිට XOF
Fr624,425.12
1 Netflix(NFLXON) සිට XPF
Fr113,232.02
1 Netflix(NFLXON) සිට BWP
P14,764.1362
1 Netflix(NFLXON) සිට BZD
$2,198.68
1 Netflix(NFLXON) සිට CVE
$105,360.7456
1 Netflix(NFLXON) සිට DJF
Fr194,583.18
1 Netflix(NFLXON) සිට DOP
$70,698.5554
1 Netflix(NFLXON) සිට DZD
د.ج143,441.8832
1 Netflix(NFLXON) සිට FJD
$2,506.4952
1 Netflix(NFLXON) සිට GNF
Fr9,558,761.3
1 Netflix(NFLXON) සිට GTQ
Q8,420.9444
1 Netflix(NFLXON) සිට GYD
$229,937.9544
1 Netflix(NFLXON) සිට ISK
kr138,516.84

Netflix සම්පත්

Netflix පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

නිල Netflix වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Netflix පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Netflix (NFLXON) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද NFLXON හි සජීවී මිල, USD වලින් 1,099.34 USD වේ.
NFLXON සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
NFLXON සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 1,099.34 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Netflix හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
NFLXON සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 1.01M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
NFLXON හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
NFLXON හි සංසරණ සැපයුම 917.13 USD වේ.
NFLXON හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
1,265.3897261967002 USD ක ATH මිලක් NFLXON අත්කර ගති.
NFLXON හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
1,077.977531807699 USD ක ATL මිලක් NFLXON අත්කර ගති.
NFLXON හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
NFLXON සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 56.63K USD වේ.
මේ වසර තුලදී NFLXON වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව NFLXON මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා NFLXON මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:56:10 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

NFLXON-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

NFLXON
NFLXON
USD
USD

1 NFLXON = 1,099.33 USD

NFLXON වෙළඳාම

NFLXON/USDT
$1,099.34
$1,099.34$1,099.34
-0.13%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

