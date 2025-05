Nexo (NEXO) යනු කුමක්ද

Nexo is a blockchain-based lending protocol that offers banking services for retail users (e.g. lending, borrowing, trading, credit cards, etc.). Users can deposit their crypto assets on the Nexo platform for various benefits such as generating interest payments, and depositing collateral for loans. The NEXO token is used for governance and platform benefits, as well as to receive interest payments.

MEXC වෙතින් Nexo ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Nexo ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට NEXO ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Nexo ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Nexo මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Nexo මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Nexo,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. NEXO හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Nexoමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Nexo මිල ඉතිහාසය

NEXOහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් NEXOහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Nexo මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Nexo (NEXO) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Nexo මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Nexo MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

NEXO දේශීය මුදල් වෙත

1NEXO සිට VNDවෙත ₫ 32,064.0705 1NEXO සිට AUDවෙත A$ 1.938275 1NEXO සිට GBPවෙත £ 0.937875 1NEXO සිට EURවෙත € 1.112945 1NEXO සිට USDවෙත $ 1.2505 1NEXO සිට MYRවෙත RM 5.35214 1NEXO සිට TRYවෙත ₺ 48.46938 1NEXO සිට JPYවෙත ¥ 182.12282 1NEXO සිට RUBවෙත ₽ 100.502685 1NEXO සිට INRවෙත ₹ 107.0428 1NEXO සිට IDRවෙත Rp 20,499.99672 1NEXO සිට KRWවෙත ₩ 1,741.633875 1NEXO සිට PHPවෙත ₱ 69.765395 1NEXO සිට EGPවෙත £E. 62.97518 1NEXO සිට BRLවෙත R$ 7.040315 1NEXO සිට CADවෙත C$ 1.738195 1NEXO සිට BDTවෙත ৳ 151.648135 1NEXO සිට NGNවෙත ₦ 2,000.8 1NEXO සිට UAHවෙත ₴ 51.84573 1NEXO සිට VESවෙත Bs 115.046 1NEXO සිට PKRවෙත Rs 351.352985 1NEXO සිට KZTවෙත ₸ 638.33023 1NEXO සිට THBවෙත ฿ 41.69167 1NEXO සිට TWDවෙත NT$ 37.727585 1NEXO සිට AEDවෙත د.إ 4.589335 1NEXO සිට CHFවෙත Fr 1.037915 1NEXO සිට HKDවෙත HK$ 9.7539 1NEXO සිට MADවෙත .د.م 11.667165 1NEXO සිට MXNවෙත $ 24.23469

Nexo සම්පත්

Nexo පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Nexo පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Nexo (NEXO) හි මිල කීයද? Nexo (NEXO)හි සජීවී මිල 1.2505 USD වේ. Nexo (NEXO) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Nexo හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 808.01M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ NEXOහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 1.2505 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Nexo (NEXO) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Nexo (NEXO) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 646.15M USD වේ. Nexo (NEXO) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Nexo (NEXO) හි ඉහළම මිල 1.5845 USD වේ. Nexo (NEXO) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Nexo (NEXO) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 86.02K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

