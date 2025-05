neur.sh (NEUR) යනු කුමක්ද

Neur is an open-source, full-stack application that brings together the power of LLM models and blockchain technology. Designed for the Solana ecosystem, Neur enables seamless interactions with DeFi protocols, NFTs, and much more through an intelligent interface.

MEXC වෙතින් neur.sh ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට NEUR ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ neur.sh ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ neur.sh මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

neur.sh මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ neur.sh,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. NEUR හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ neur.shමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

neur.sh මිල ඉතිහාසය

NEURහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් NEURහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ neur.sh මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

neur.sh (NEUR) මිලදී ගන්නා ආකාරය

neur.sh මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් neur.sh MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

NEUR දේශීය මුදල් වෙත

1NEUR සිට VNDවෙත ₫ 63.384552 1NEUR සිට AUDවෙත A$ 0.0038316 1NEUR සිට GBPවෙත £ 0.001854 1NEUR සිට EURවෙත € 0.00220008 1NEUR සිට USDවෙත $ 0.002472 1NEUR සිට MYRවෙත RM 0.01058016 1NEUR සිට TRYවෙත ₺ 0.09561696 1NEUR සිට JPYවෙත ¥ 0.3601704 1NEUR සිට RUBවෙත ₽ 0.1988724 1NEUR සිට INRවෙත ₹ 0.21128184 1NEUR සිට IDRවෙත Rp 40.52458368 1NEUR සිට KRWවෙත ₩ 3.4476984 1NEUR සිට PHPවෙත ₱ 0.13776456 1NEUR සිට EGPවෙත £E. 0.12399552 1NEUR සිට BRLවෙත R$ 0.01389264 1NEUR සිට CADවෙත C$ 0.00343608 1NEUR සිට BDTවෙත ৳ 0.30054576 1NEUR සිට NGNවෙත ₦ 3.9552 1NEUR සිට UAHවෙත ₴ 0.102588 1NEUR සිට VESවෙත Bs 0.227424 1NEUR සිට PKRවෙත Rs 0.69670848 1NEUR සිට KZTවෙත ₸ 1.26314256 1NEUR සිට THBවෙත ฿ 0.08224344 1NEUR සිට TWDවෙත NT$ 0.07455552 1NEUR සිට AEDවෙත د.إ 0.00907224 1NEUR සිට CHFවෙත Fr 0.00205176 1NEUR සිට HKDවෙත HK$ 0.0192816 1NEUR සිට MADවෙත .د.م 0.02296488 1NEUR සිට MXNවෙත $ 0.04780848

neur.sh සම්පත්

neur.sh පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: neur.sh පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද neur.sh (NEUR) හි මිල කීයද? neur.sh (NEUR)හි සජීවී මිල 0.002472 USD වේ. neur.sh (NEUR) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? neur.sh හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 2.25M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ NEURහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.002472 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. neur.sh (NEUR) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? neur.sh (NEUR) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 909.80M USD වේ. neur.sh (NEUR) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, neur.sh (NEUR) හි ඉහළම මිල 0.08 USD වේ. neur.sh (NEUR) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? neur.sh (NEUR) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 85.98K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

