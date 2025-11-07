හුවමාරුවDEX+
ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගන්නවෙළඳපොළස්පොට්ෆියුචර්ස්500XEarnසිදුවීම්
තවත්
Flip Fest
සජීවී NetX සඳහා අද මිල 0.7183 USD කි. NETX සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි NETX මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී NetX සඳහා අද මිල 0.7183 USD කි. NETX සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි NETX මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

NETX ගැන වැඩි විස්තර

NETX මිල තොරතුරු

NETX යනු කුමක්ද

NETX ධවල පත්‍රිකාව

NETX නිල වෙබ් අඩවිය

NETX ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

NETX මිල පුරෝකථනය

NETX ඉතිහාසය

NETX මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

NETX-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

NETX තත්කාල ගනුදෙනු

පූර්ව-වෙළඳපොළ

උපයන්න

Airdrop+

පුවත්

බ්ලොගය

දැන ගන්න

NetX ලාංඡනය

NetX මිල(NETX)

1 NETX සිට USD සජීවී මිල:

$0.7188
$0.7188$0.7188
-6.36%1D
USD
NetX (NETX) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:24:42 (UTC+8)

NetX (NETX) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.711
$ 0.711$ 0.711
පැය 24 පහළ
$ 0.81
$ 0.81$ 0.81
24H ඉහළ

$ 0.711
$ 0.711$ 0.711

$ 0.81
$ 0.81$ 0.81

$ 1.9687184275031666
$ 1.9687184275031666$ 1.9687184275031666

$ 0.658241367627642
$ 0.658241367627642$ 0.658241367627642

+0.09%

-6.36%

-2.69%

-2.69%

NetX (NETX) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.7183. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.711 ක අවම අගයක් සහ $ 0.81 ක උපරිම අගයක් අතර NETX වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. NETXහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 1.9687184275031666 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.658241367627642 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව NETX පසුගිය පැය තුල, +0.09% කින්, පැය 24 තුල, -6.36% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -2.69% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

NetX (NETX) වෙළඳපල තොරතුරු

No.1016

$ 11.86M
$ 11.86M$ 11.86M

$ 263.08K
$ 263.08K$ 263.08K

$ 14.37M
$ 14.37M$ 14.37M

16.51M
16.51M 16.51M

20,000,000
20,000,000 20,000,000

20,000,000
20,000,000 20,000,000

82.56%

BSC

NetX හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 11.86M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 263.08K වේ. මුළු සැපයුම 16.51M සමඟින් NETX හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 20000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 14.37M කි.

NetX (NETX) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා NetXහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.048821-6.36%
දින 30 යි$ -0.3787-34.53%
දින 60 යි$ +0.2183+43.66%
දින 90 යි$ +0.2183+43.66%
NetX අද මිල වෙනස

අද, NETX එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -0.048821 (-6.36%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

NetX දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.3787 (-34.53%) කින් ඉහළ ගියේය.

NetX දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, NETX එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ +0.2183 (+43.66%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

NetX දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ +0.2183 (+43.66%), කින් චලනය විය.

NetX (NETX) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් NetX මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

NetX (NETX) යනු කුමක්ද

NetX: An AI-Powered Economic Network Driven by RWA, Bridging Blockchain and Real-World Value NetX is a next-generation blockchain ecosystem built on trusted computing and a Layer-1 secure network, designed to provide modular economic infrastructure. Powered by AI and the MCP protocol, it delivers intelligent support for dApps and financial activities. Within the NetX ecosystem, all projects can seamlessly use tokens backed by Real-World Assets (RWA) for payments and settlements, including regulated stablecoins, tokenized financial instruments, and real-world assets. NetX is creating a seamless connection between on-chain innovation and the real economy, driving the fusion of Web3 and the global value network.

MEXC වෙතින් NetX ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ NetX ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට NETX ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ NetX ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ NetX මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

NetX මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ NetX (NETX) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ NetX (NETX) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? NetX සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් NetX මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

NetX (NETX) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

NetXNETX හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් NETX ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

NetX (NETX) මිලදී ගන්නා ආකාරය

NetX මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් NetX MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

NETX දේශීය මුදල් වෙත

1 NetX(NETX) සිට VND
18,902.0645
1 NetX(NETX) සිට AUD
A$1.106182
1 NetX(NETX) සිට GBP
0.545908
1 NetX(NETX) සිට EUR
0.617738
1 NetX(NETX) සිට USD
$0.7183
1 NetX(NETX) සිට MYR
RM2.995311
1 NetX(NETX) සිට TRY
30.305077
1 NetX(NETX) සිට JPY
¥109.8999
1 NetX(NETX) සිට ARS
ARS$1,042.519071
1 NetX(NETX) සිට RUB
58.361875
1 NetX(NETX) සිට INR
63.706027
1 NetX(NETX) සිට IDR
Rp11,971.661878
1 NetX(NETX) සිට PHP
42.444347
1 NetX(NETX) සිට EGP
￡E.33.968407
1 NetX(NETX) සිට BRL
R$3.835722
1 NetX(NETX) සිට CAD
C$1.012803
1 NetX(NETX) සිට BDT
87.517672
1 NetX(NETX) සිට NGN
1,032.039074
1 NetX(NETX) සිට COP
$2,752.101803
1 NetX(NETX) සිට ZAR
R.12.476871
1 NetX(NETX) සිට UAH
30.175783
1 NetX(NETX) සිට TZS
T.Sh.1,769.208815
1 NetX(NETX) සිට VES
Bs163.7724
1 NetX(NETX) සිට CLP
$677.3569
1 NetX(NETX) සිට PKR
Rs201.705823
1 NetX(NETX) සිට KZT
377.452284
1 NetX(NETX) සිට THB
฿23.258554
1 NetX(NETX) සිට TWD
NT$22.252934
1 NetX(NETX) සිට AED
د.إ2.636161
1 NetX(NETX) සිට CHF
Fr0.57464
1 NetX(NETX) සිට HKD
HK$5.581191
1 NetX(NETX) සිට AMD
֏274.67792
1 NetX(NETX) සිට MAD
.د.م6.701739
1 NetX(NETX) සිට MXN
$13.324465
1 NetX(NETX) සිට SAR
ريال2.693625
1 NetX(NETX) සිට ETB
Br110.539187
1 NetX(NETX) සිට KES
KSh92.797177
1 NetX(NETX) සිට JOD
د.أ0.5092747
1 NetX(NETX) සිට PLN
2.643344
1 NetX(NETX) සිට RON
лв3.16052
1 NetX(NETX) සිට SEK
kr6.874131
1 NetX(NETX) සිට BGN
лв1.213927
1 NetX(NETX) සිට HUF
Ft240.6305
1 NetX(NETX) සිට CZK
15.15613
1 NetX(NETX) සිට KWD
د.ك0.2205181
1 NetX(NETX) සිට ILS
2.341658
1 NetX(NETX) සිට BOB
Bs4.95627
1 NetX(NETX) සිට AZN
1.22111
1 NetX(NETX) සිට TJS
SM6.622726
1 NetX(NETX) සිට GEL
1.946593
1 NetX(NETX) සිට AOA
Kz658.386597
1 NetX(NETX) සිට BHD
.د.ب0.2707991
1 NetX(NETX) සිට BMD
$0.7183
1 NetX(NETX) සිට DKK
kr4.647401
1 NetX(NETX) සිට HNL
L18.920022
1 NetX(NETX) සිට MUR
32.96997
1 NetX(NETX) සිට NAD
$12.462505
1 NetX(NETX) සිට NOK
kr7.32666
1 NetX(NETX) සිට NZD
$1.278574
1 NetX(NETX) සිට PAB
B/.0.7183
1 NetX(NETX) සිට PGK
K3.01686
1 NetX(NETX) සිට QAR
ر.ق2.614612
1 NetX(NETX) සිට RSD
дин.72.993646
1 NetX(NETX) සිට UZS
soʻm8,551.189108
1 NetX(NETX) සිට ALL
L60.157625
1 NetX(NETX) සිට ANG
ƒ1.285757
1 NetX(NETX) සිට AWG
ƒ1.29294
1 NetX(NETX) සිට BBD
$1.4366
1 NetX(NETX) සිට BAM
KM1.213927
1 NetX(NETX) සිට BIF
Fr2,112.5203
1 NetX(NETX) සිට BND
$0.93379
1 NetX(NETX) සිට BSD
$0.7183
1 NetX(NETX) සිට JMD
$115.035745
1 NetX(NETX) සිට KHR
2,896.365175
1 NetX(NETX) සිට KMF
Fr301.686
1 NetX(NETX) සිට LAK
15,615.217079
1 NetX(NETX) සිට LKR
රු218.72235
1 NetX(NETX) සිට MDL
L12.275747
1 NetX(NETX) සිට MGA
Ar3,235.58235
1 NetX(NETX) සිට MOP
P5.739217
1 NetX(NETX) සිට MVR
11.06182
1 NetX(NETX) සිට MWK
MK1,242.73083
1 NetX(NETX) සිට MZN
MT45.935285
1 NetX(NETX) සිට NPR
रु101.78311
1 NetX(NETX) සිට PYG
5,094.1836
1 NetX(NETX) සිට RWF
Fr1,040.8167
1 NetX(NETX) සිට SBD
$5.911609
1 NetX(NETX) සිට SCR
10.673938
1 NetX(NETX) සිට SRD
$27.65455
1 NetX(NETX) සිට SVC
$6.270759
1 NetX(NETX) සිට SZL
L12.448139
1 NetX(NETX) සිට TMT
m2.521233
1 NetX(NETX) සිට TND
د.ت2.118985
1 NetX(NETX) සිට TTD
$4.855708
1 NetX(NETX) සිට UGX
Sh2,511.1768
1 NetX(NETX) සිට XAF
Fr407.9944
1 NetX(NETX) සිට XCD
$1.93941
1 NetX(NETX) සිට XOF
Fr407.9944
1 NetX(NETX) සිට XPF
Fr73.9849
1 NetX(NETX) සිට BWP
P9.646769
1 NetX(NETX) සිට BZD
$1.4366
1 NetX(NETX) සිට CVE
$68.841872
1 NetX(NETX) සිට DJF
Fr127.1391
1 NetX(NETX) සිට DOP
$46.193873
1 NetX(NETX) සිට DZD
د.ج93.709418
1 NetX(NETX) සිට FJD
$1.637724
1 NetX(NETX) සිට GNF
Fr6,245.6185
1 NetX(NETX) සිට GTQ
Q5.502178
1 NetX(NETX) සිට GYD
$150.239628
1 NetX(NETX) සිට ISK
kr90.5058

NetX සම්පත්

NetX පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල NetX වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: NetX පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

NetX (NETX) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද NETX හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.7183 USD වේ.
NETX සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
NETX සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.7183 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
NetX හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
NETX සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 11.86M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
NETX හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
NETX හි සංසරණ සැපයුම 16.51M USD වේ.
NETX හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
1.9687184275031666 USD ක ATH මිලක් NETX අත්කර ගති.
NETX හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.658241367627642 USD ක ATL මිලක් NETX අත්කර ගති.
NETX හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
NETX සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 263.08K USD වේ.
මේ වසර තුලදී NETX වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව NETX මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා NETX මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:24:42 (UTC+8)

NetX (NETX) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

උණුසුම් පුවත්

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
තවත් බලන්න

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

NETX-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

NETX
NETX
USD
USD

1 NETX = 0.7183 USD

NETX වෙළඳාම

NETX/USDT
$0.7188
$0.7188$0.7188
-6.34%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

උණුසුම්

සැලකිය යුතු වෙළඳපල අවධානයක් දිනා ගන්නා දැනට ප්‍රවණතාය පවතින ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$102,410.11
$102,410.11$102,410.11

+0.39%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,368.23
$3,368.23$3,368.23

+2.06%

ChainOpera AI ලාංඡනය

ChainOpera AI

COAI

$1.2438
$1.2438$1.2438

+44.96%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$158.20
$158.20$158.20

+1.46%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ඉහළම පරිමාව

ඉහළම වෙළඳ පරිමාවක් සහිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$102,410.11
$102,410.11$102,410.11

+0.39%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,368.23
$3,368.23$3,368.23

+2.06%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$158.20
$158.20$158.20

+1.46%

XRP ලාංඡනය

XRP

XRP

$2.2395
$2.2395$2.2395

+0.22%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

අලුතින් එක් කර ඇත

වෙළඳාම සඳහා ලබා ගත හැකි මෑතදී ලැයිස්තුගත කර ඇති ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Neuralinker ලාංඡනය

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51 ලාංඡනය

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo ලාංඡනය

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ELIZAOS ලාංඡනය

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.011128
$0.011128$0.011128

+178.20%

SN64 ලාංඡනය

SN64

SN64

$30.40
$30.40$30.40

+102.66%

ඉහළම ලාභ ලබන්නන්

අද දින ඉහළම ක්‍රිප්ටෝ පොම්ප කිරීම්

Arbit ලාංඡනය

Arbit

ARBT

$0.009693
$0.009693$0.009693

+869.30%

Folks Finance ලාංඡනය

Folks Finance

FOLKS

$4.465
$4.465$4.465

+346.50%

Sudeng ලාංඡනය

Sudeng

HIPPO

$0.007986
$0.007986$0.007986

+274.22%

UnifAI ලාංඡනය

UnifAI

UAI

$0.1107
$0.1107$0.1107

+121.40%

Burnr ලාංඡනය

Burnr

BURNR

$0.00002168
$0.00002168$0.00002168

+101.29%