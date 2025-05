Neoxa (NEOX) යනු කුමක්ද

Neoxa is an innovative Hybrid Proof of Work cryptocurrency that seamlessly merges the realms of gaming and cryptocurrency.

MEXC වෙතින් Neoxa ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Neoxa ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට NEOX ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Neoxa ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Neoxa මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Neoxa මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Neoxa,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. NEOX හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Neoxaමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Neoxa මිල ඉතිහාසය

NEOXහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් NEOXහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Neoxa මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Neoxa (NEOX) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Neoxa මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Neoxa MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

NEOX දේශීය මුදල් වෙත

1NEOX සිට VNDවෙත ₫ 6.948711 1NEOX සිට AUDවෙත A$ 0.00042005 1NEOX සිට GBPවෙත £ 0.00020325 1NEOX සිට EURවෙත € 0.00024119 1NEOX සිට USDවෙත $ 0.000271 1NEOX සිට MYRවෙත RM 0.00115988 1NEOX සිට TRYවෙත ₺ 0.01048228 1NEOX සිට JPYවෙත ¥ 0.03949825 1NEOX සිට RUBවෙත ₽ 0.02180195 1NEOX සිට INRවෙත ₹ 0.02316237 1NEOX සිට IDRවෙත Rp 4.44262224 1NEOX සිට KRWවෙත ₩ 0.3779637 1NEOX සිට PHPවෙත ₱ 0.01510283 1NEOX සිට EGPවෙත £E. 0.01359336 1NEOX සිට BRLවෙත R$ 0.00152302 1NEOX සිට CADවෙත C$ 0.00037669 1NEOX සිට BDTවෙත ৳ 0.03294818 1NEOX සිට NGNවෙත ₦ 0.4336 1NEOX සිට UAHවෙත ₴ 0.0112465 1NEOX සිට VESවෙත Bs 0.024932 1NEOX සිට PKRවෙත Rs 0.07637864 1NEOX සිට KZTවෙත ₸ 0.13847558 1NEOX සිට THBවෙත ฿ 0.00901617 1NEOX සිට TWDවෙත NT$ 0.00817336 1NEOX සිට AEDවෙත د.إ 0.00099457 1NEOX සිට CHFවෙත Fr 0.00022493 1NEOX සිට HKDවෙත HK$ 0.0021138 1NEOX සිට MADවෙත .د.م 0.00251759 1NEOX සිට MXNවෙත $ 0.00524114

Neoxa සම්පත්

Neoxa පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Neoxa පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Neoxa (NEOX) හි මිල කීයද? Neoxa (NEOX)හි සජීවී මිල 0.000271 USD වේ. Neoxa (NEOX) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Neoxa හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ NEOXහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.000271 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Neoxa (NEOX) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Neoxa (NEOX) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. Neoxa (NEOX) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Neoxa (NEOX) හි ඉහළම මිල 0.0077 USD වේ. Neoxa (NEOX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Neoxa (NEOX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 13.02K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.