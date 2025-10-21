සජීවී NEET සඳහා අද මිල 0.032608 USD කි. NEET සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි NEET මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී NEET සඳහා අද මිල 0.032608 USD කි. NEET සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි NEET මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

NEET ගැන වැඩි විස්තර

NEET මිල තොරතුරු

NEET ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

NEET මිල පුරෝකථනය

NEET ඉතිහාසය

NEET මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

NEET-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

NEET තත්කාල ගනුදෙනු

NEET USDT-M අනාගත ගනුදෙනු

පූර්ව-වෙළඳපොළ

උපයන්න

Airdrop+

පුවත්

බ්ලොගය

දැන ගන්න

NEET ලාංඡනය

NEET මිල(NEET)

1 NEET සිට USD සජීවී මිල:

$0.032608
$0.032608$0.032608
-19.32%1D
USD
NEET (NEET) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-10-21 13:39:35 (UTC+8)

NEET (NEET) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.031254
$ 0.031254$ 0.031254
පැය 24 පහළ
$ 0.043914
$ 0.043914$ 0.043914
24H ඉහළ

$ 0.031254
$ 0.031254$ 0.031254

$ 0.043914
$ 0.043914$ 0.043914

--
----

--
----

-1.06%

-19.32%

+15.17%

+15.17%

NEET (NEET) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.032608. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.031254 ක අවම අගයක් සහ $ 0.043914 ක උපරිම අගයක් අතර NEET වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. NEETහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල -- වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල -- වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව NEET පසුගිය පැය තුල, -1.06% කින්, පැය 24 තුල, -19.32% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +15.17% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

NEET (NEET) වෙළඳපල තොරතුරු

--
----

$ 83.15K
$ 83.15K$ 83.15K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

NEET හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව -- සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 83.15K වේ. මුළු සැපයුම -- සමඟින් NEET හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, -- කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ -- කි.

NEET (NEET) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා NEETහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.00780846-19.32%
දින 30 යි$ +0.017026+109.26%
දින 60 යි$ +0.008521+35.37%
දින 90 යි$ +0.02486+320.85%
NEET අද මිල වෙනස

අද, NEET එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -0.00780846 (-19.32%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

NEET දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ +0.017026 (+109.26%) කින් ඉහළ ගියේය.

NEET දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, NEET එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ +0.008521 (+35.37%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

NEET දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ +0.02486 (+320.85%), කින් චලනය විය.

NEET (NEET) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් NEET මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

NEET (NEET) යනු කුමක්ද

NEET (Not in Employment, Education, or Training) was once a label for the disengaged. In crypto, it’s now rebellion: rejecting 9-to-5, mocking hustle culture, and embracing dark humor.Memes, nihilism, and degen trading as protest—NEET is the flex.

MEXC වෙතින් NEET ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ NEET ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට NEET ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ NEET ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ NEET මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

NEET මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ NEET (NEET) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ NEET (NEET) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? NEET සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් NEET මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

NEET (NEET) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

NEETNEET හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් NEET ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

NEET (NEET) මිලදී ගන්නා ආකාරය

NEET මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් NEET MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

NEET දේශීය මුදල් වෙත

1 NEET(NEET) සිට VND
858.07952
1 NEET(NEET) සිට AUD
A$0.04989024
1 NEET(NEET) සිට GBP
0.02412992
1 NEET(NEET) සිට EUR
0.0277168
1 NEET(NEET) සිට USD
$0.032608
1 NEET(NEET) සිට MYR
RM0.13760576
1 NEET(NEET) සිට TRY
1.36757952
1 NEET(NEET) සිට JPY
¥4.923808
1 NEET(NEET) සිට ARS
ARS$47.53333376
1 NEET(NEET) සිට RUB
2.6363568
1 NEET(NEET) සිට INR
2.86885184
1 NEET(NEET) සිට IDR
Rp543.46644928
1 NEET(NEET) සිට PHP
1.89745952
1 NEET(NEET) සිට EGP
￡E.1.54888
1 NEET(NEET) සිට BRL
R$0.17510496
1 NEET(NEET) සිට CAD
C$0.0456512
1 NEET(NEET) සිට BDT
3.9749152
1 NEET(NEET) සිට NGN
47.81213216
1 NEET(NEET) සිට COP
$124.93461728
1 NEET(NEET) සිට ZAR
R.0.56183584
1 NEET(NEET) සිට UAH
1.361384
1 NEET(NEET) සිට TZS
T.Sh.80.3151344
1 NEET(NEET) සිට VES
Bs6.68464
1 NEET(NEET) සිට CLP
$31.042816
1 NEET(NEET) සිට PKR
Rs9.22675968
1 NEET(NEET) සිට KZT
17.559408
1 NEET(NEET) සිට THB
฿1.06497728
1 NEET(NEET) සිට TWD
NT$0.9994352
1 NEET(NEET) සිට AED
د.إ0.11967136
1 NEET(NEET) සිට CHF
Fr0.02576032
1 NEET(NEET) සිට HKD
HK$0.25303808
1 NEET(NEET) සිට AMD
֏12.48364672
1 NEET(NEET) සිට MAD
.د.م0.29966752
1 NEET(NEET) සිට MXN
$0.60063936
1 NEET(NEET) සිට SAR
ريال0.12228
1 NEET(NEET) සිට ETB
Br4.89087392
1 NEET(NEET) සිට KES
KSh4.21262752
1 NEET(NEET) සිට JOD
د.أ0.023119072
1 NEET(NEET) සිට PLN
0.11869312
1 NEET(NEET) සිට RON
лв0.14249696
1 NEET(NEET) සිට SEK
kr0.30749344
1 NEET(NEET) සිට BGN
лв0.05478144
1 NEET(NEET) සිට HUF
Ft10.90933248
1 NEET(NEET) සිට CZK
0.68118112
1 NEET(NEET) සිට KWD
د.ك0.009978048
1 NEET(NEET) සිට ILS
0.10695424
1 NEET(NEET) සිට BOB
Bs0.2249952
1 NEET(NEET) සිට AZN
0.0554336
1 NEET(NEET) සිට TJS
SM0.2999936
1 NEET(NEET) සිට GEL
0.08836768
1 NEET(NEET) සිට AOA
Kz29.83338528
1 NEET(NEET) සිට BHD
.د.ب0.012293216
1 NEET(NEET) සිට BMD
$0.032608
1 NEET(NEET) සිට DKK
kr0.20901728
1 NEET(NEET) සිට HNL
L0.85661216
1 NEET(NEET) සිට MUR
1.4787728
1 NEET(NEET) සිට NAD
$0.56509664
1 NEET(NEET) සිට NOK
kr0.32803648
1 NEET(NEET) සිට NZD
$0.05673792
1 NEET(NEET) සිට PAB
B/.0.032608
1 NEET(NEET) සිට PGK
K0.13891008
1 NEET(NEET) සිට QAR
ر.ق0.11869312
1 NEET(NEET) සිට RSD
дин.3.2836256
1 NEET(NEET) සිට UZS
soʻm392.86737952
1 NEET(NEET) සිට ALL
L2.70581184
1 NEET(NEET) සිට ANG
ƒ0.05836832
1 NEET(NEET) සිට AWG
ƒ0.05836832
1 NEET(NEET) සිට BBD
$0.065216
1 NEET(NEET) සිට BAM
KM0.05445536
1 NEET(NEET) සිට BIF
Fr96.160992
1 NEET(NEET) සිට BND
$0.04206432
1 NEET(NEET) සිට BSD
$0.032608
1 NEET(NEET) සිට JMD
$5.25412704
1 NEET(NEET) සිට KHR
131.483608
1 NEET(NEET) සිට KMF
Fr13.760576
1 NEET(NEET) සිට LAK
708.86955104
1 NEET(NEET) සිට LKR
රු9.87500672
1 NEET(NEET) සිට MDL
L0.55335776
1 NEET(NEET) සිට MGA
Ar145.57124224
1 NEET(NEET) සිට MOP
P0.260864
1 NEET(NEET) සිට MVR
0.4989024
1 NEET(NEET) සිට MWK
MK56.5129248
1 NEET(NEET) සිට MZN
MT2.0836512
1 NEET(NEET) සිට NPR
रु4.5846848
1 NEET(NEET) සිට PYG
231.255936
1 NEET(NEET) සිට RWF
Fr47.314208
1 NEET(NEET) සිට SBD
$0.26836384
1 NEET(NEET) සිට SCR
0.46009888
1 NEET(NEET) සිට SRD
$1.28736384
1 NEET(NEET) සිට SVC
$0.28532
1 NEET(NEET) සිට SZL
L0.56477056
1 NEET(NEET) සිට TMT
m0.11445408
1 NEET(NEET) සිට TND
د.ت0.095443616
1 NEET(NEET) සිට TTD
$0.22108224
1 NEET(NEET) සිට UGX
Sh113.214976
1 NEET(NEET) සිට XAF
Fr18.358304
1 NEET(NEET) සිට XCD
$0.0880416
1 NEET(NEET) සිට XOF
Fr18.358304
1 NEET(NEET) සිට XPF
Fr3.326016
1 NEET(NEET) සිට BWP
P0.46401184
1 NEET(NEET) සිට BZD
$0.06554208
1 NEET(NEET) සිට CVE
$3.08928192
1 NEET(NEET) සිට DJF
Fr5.804224
1 NEET(NEET) සිට DOP
$2.06767328
1 NEET(NEET) සිට DZD
د.ج4.2439312
1 NEET(NEET) සිට FJD
$0.07467232
1 NEET(NEET) සිට GNF
Fr283.52656
1 NEET(NEET) සිට GTQ
Q0.2494512
1 NEET(NEET) සිට GYD
$6.8215936
1 NEET(NEET) සිට ISK
kr3.945568

NEET සම්පත්

NEET පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: NEET පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

NEET (NEET) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද NEET හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.032608 USD වේ.
NEET සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
NEET සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.032608 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
NEET හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
NEET සඳහා වෙළඳපොල සීමාව -- USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
NEET හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
NEET හි සංසරණ සැපයුම -- USD වේ.
NEET හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
-- USD ක ATH මිලක් NEET අත්කර ගති.
NEET හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
-- USD ක ATL මිලක් NEET අත්කර ගති.
NEET හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
NEET සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 83.15K USD වේ.
මේ වසර තුලදී NEET වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව NEET මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා NEET මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-10-21 13:39:35 (UTC+8)

NEET (NEET) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
10-20 18:31:42කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Total cryptocurrency market cap rebounds to $3.868 trillion, with a 24-hour increase of 3.7%
10-20 11:16:23කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Bitcoin continues to face pressure, briefly falling below $108,000
10-19 17:50:26කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto market sentiment moves out of "extreme fear" zone, Fear and Greed Index currently at 29
10-19 14:26:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto market trades sideways, total market cap currently at $3.723 trillion
10-19 04:16:21කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Public Chain Activity Ranking for the Past 7 Days: Solana Maintains First Place
10-18 16:36:53කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear & Greed Index currently at 23, still in the extreme fear zone

උණුසුම් පුවත්

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
තවත් බලන්න

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

NEET-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

NEET
NEET
USD
USD

1 NEET = 0.032607 USD

NEET වෙළඳාම

NEET/USDT
$0.032608
$0.032608$0.032608
-19.33%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව