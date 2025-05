Node Pay (NC) යනු කුමක්ද

Nodepay is an AI infrastructure platform specializing in real time data retrieval and reinforcement learning to optimize inference.Nodepay allows everyday users to provide unused internet bandwidth to power its network.

MEXC වෙතින් Node Pay ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Node Pay ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට NC ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Node Pay ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Node Pay මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Node Pay මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Node Pay,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. NC හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Node Payමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Node Pay මිල ඉතිහාසය

NCහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් NCහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Node Pay මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Node Pay (NC) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Node Pay මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Node Pay MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

NC දේශීය මුදල් වෙත

1NC සිට VNDවෙත ₫ 1,155.89628 1NC සිට AUDවෙත A$ 0.069874 1NC සිට GBPවෙත £ 0.03381 1NC සිට EURවෙත € 0.0401212 1NC සිට USDවෙත $ 0.04508 1NC සිට MYRවෙත RM 0.1929424 1NC සිට TRYවෙත ₺ 1.7473008 1NC සිට JPYවෙත ¥ 6.5695084 1NC සිට RUBවෙත ₽ 3.6230796 1NC සිට INRවෙත ₹ 3.861102 1NC සිට IDRවෙත Rp 739.0162752 1NC සිට KRWවෙත ₩ 62.78517 1NC සිට PHPවෙත ₱ 2.5150132 1NC සිට EGPවෙත £E. 2.2711304 1NC සිට BRLවෙත R$ 0.2538004 1NC සිට CADවෙත C$ 0.0626612 1NC සිට BDTවෙත ৳ 5.4668516 1NC සිට NGNවෙත ₦ 72.128 1NC සිට UAHවෙත ₴ 1.8690168 1NC සිට VESවෙත Bs 4.14736 1NC සිට PKRවෙත Rs 12.6661276 1NC සිට KZTවෙත ₸ 23.0115368 1NC සිට THBවෙත ฿ 1.5043196 1NC සිට TWDවෙත NT$ 1.361416 1NC සිට AEDවෙත د.إ 0.1654436 1NC සිට CHFවෙත Fr 0.0374164 1NC සිට HKDවෙත HK$ 0.351624 1NC සිට MADවෙත .د.م 0.4205964 1NC සිට MXNවෙත $ 0.8736504

Node Pay සම්පත්

Node Pay පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Node Pay පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Node Pay (NC) හි මිල කීයද? Node Pay (NC)හි සජීවී මිල 0.04508 USD වේ. Node Pay (NC) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Node Pay හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 8.00M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ NCහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.04508 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Node Pay (NC) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Node Pay (NC) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 177.47M USD වේ. Node Pay (NC) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Node Pay (NC) හි ඉහළම මිල 0.375 USD වේ. Node Pay (NC) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Node Pay (NC) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 9.49K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

