Nakamoto Games (NAKA) යනු කුමක්ද

Nakamoto Games offers gamers worldwide the opportunity to participate in countless blockchain-based games and generate a sustainable and sizable income.

MEXC වෙතින් Nakamoto Games ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Nakamoto Games ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට NAKA ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Nakamoto Games ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Nakamoto Games මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Nakamoto Games මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Nakamoto Games,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. NAKA හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Nakamoto Gamesමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Nakamoto Games මිල ඉතිහාසය

NAKAහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් NAKAහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Nakamoto Games මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Nakamoto Games (NAKA) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Nakamoto Games මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Nakamoto Games MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

NAKA දේශීය මුදල් වෙත

1NAKA සිට VNDවෙත ₫ 12,105.1161 1NAKA සිට AUDවෙත A$ 0.731755 1NAKA සිට GBPවෙත £ 0.354075 1NAKA සිට EURවෙත € 0.420169 1NAKA සිට USDවෙත $ 0.4721 1NAKA සිට MYRවෙත RM 2.020588 1NAKA සිට TRYවෙත ₺ 18.298596 1NAKA සිට JPYවෙත ¥ 68.799133 1NAKA සිට RUBවෙත ₽ 37.942677 1NAKA සිට INRවෙත ₹ 40.435365 1NAKA සිට IDRවෙත Rp 7,739.343024 1NAKA සිට KRWවෙත ₩ 657.517275 1NAKA සිට PHPවෙත ₱ 26.338459 1NAKA සිට EGPවෙත £E. 23.784398 1NAKA සිට BRLවෙත R$ 2.657923 1NAKA සිට CADවෙත C$ 0.656219 1NAKA සිට BDTවෙත ৳ 57.251567 1NAKA සිට NGNවෙත ₦ 755.36 1NAKA සිට UAHවෙත ₴ 19.573266 1NAKA සිට VESවෙත Bs 43.4332 1NAKA සිට PKRවෙත Rs 132.645937 1NAKA සිට KZTවෙත ₸ 240.988166 1NAKA සිට THBවෙත ฿ 15.753977 1NAKA සිට TWDවෙත NT$ 14.25742 1NAKA සිට AEDවෙත د.إ 1.732607 1NAKA සිට CHFවෙත Fr 0.391843 1NAKA සිට HKDවෙත HK$ 3.68238 1NAKA සිට MADවෙත .د.م 4.404693 1NAKA සිට MXNවෙත $ 9.149298

Nakamoto Games සම්පත්

Nakamoto Games පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Nakamoto Games පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Nakamoto Games (NAKA) හි මිල කීයද? Nakamoto Games (NAKA)හි සජීවී මිල 0.4721 USD වේ. Nakamoto Games (NAKA) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Nakamoto Games හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 49.93M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ NAKAහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.4721 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Nakamoto Games (NAKA) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Nakamoto Games (NAKA) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 105.76M USD වේ. Nakamoto Games (NAKA) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Nakamoto Games (NAKA) හි ඉහළම මිල 3.44 USD වේ. Nakamoto Games (NAKA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Nakamoto Games (NAKA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 1.33M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

