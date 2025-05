Nabox (NABOX) යනු කුමක්ද

Nabox is a Cross-chain DeFi wallet with DID capabilities built for Web 3.0. Built on the cross-chain friendly NULS blockchain, Nabox enables seamless transactions and swaps across various chains via NerveNetwork technology. With Nabox, users are able to utilize their digital assets across chains at the click of a button. With this, we hope to be the enabler of high performance blockchains, allowing their closer integration to the Ethereum Layer 2 infrastructure.

MEXC වෙතින් Nabox ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි.



NABOX දේශීය මුදල් වෙත

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Nabox පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Nabox (NABOX) හි මිල කීයද? Nabox (NABOX)හි සජීවී මිල 0.000002259 USD වේ. Nabox (NABOX) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Nabox හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 471.26K USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ NABOXහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.000002259 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Nabox (NABOX) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Nabox (NABOX) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 208.61B USD වේ. Nabox (NABOX) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Nabox (NABOX) හි ඉහළම මිල 0.0003789 USD වේ. Nabox (NABOX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Nabox (NABOX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 69.86K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

