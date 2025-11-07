හුවමාරුවDEX+
සජීවී Mavryk Network සඳහා අද මිල 0.0255 USD කි. MVRK සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි MVRK මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

MVRK ගැන වැඩි විස්තර

MVRK මිල තොරතුරු

MVRK යනු කුමක්ද

MVRK ධවල පත්‍රිකාව

MVRK නිල වෙබ් අඩවිය

MVRK ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

MVRK මිල පුරෝකථනය

MVRK ඉතිහාසය

MVRK මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

MVRK-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

MVRK තත්කාල ගනුදෙනු

Mavryk Network ලාංඡනය

Mavryk Network මිල(MVRK)

1 MVRK සිට USD සජීවී මිල:

$0.0255
$0.0255
+8.05%1D
USD
Mavryk Network (MVRK) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:24:34 (UTC+8)

Mavryk Network (MVRK) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.0228
$ 0.0228
පැය 24 පහළ
$ 0.0257
$ 0.0257
24H ඉහළ

$ 0.0228
$ 0.0228

$ 0.0257
$ 0.0257

-0.40%

+8.05%

+4.93%

+4.93%

Mavryk Network (MVRK) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.0255. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.0228 ක අවම අගයක් සහ $ 0.0257 ක උපරිම අගයක් අතර MVRK වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. MVRKහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල -- වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල -- වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව MVRK පසුගිය පැය තුල, -0.40% කින්, පැය 24 තුල, +8.05% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +4.93% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Mavryk Network (MVRK) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 4.45K
$ 4.45K

$ 25.50M
$ 25.50M

1,000,000,000
1,000,000,000

MAVRYK

Mavryk Network හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව -- සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 4.45K වේ. මුළු සැපයුම -- සමඟින් MVRK හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 25.50M කි.

Mavryk Network (MVRK) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Mavryk Networkහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.0019+8.05%
දින 30 යි$ -0.0508-66.58%
දින 60 යි$ +0.0005+2.00%
දින 90 යි$ +0.0005+2.00%
Mavryk Network අද මිල වෙනස

අද, MVRK එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ +0.0019 (+8.05%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Mavryk Network දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.0508 (-66.58%) කින් ඉහළ ගියේය.

Mavryk Network දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, MVRK එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ +0.0005 (+2.00%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Mavryk Network දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ +0.0005 (+2.00%), කින් චලනය විය.

Mavryk Network (MVRK) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Mavryk Network මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Mavryk Network (MVRK) යනු කුමක්ද

Mavryk Network is a next-generation Layer-1 blockchain powering the tokenization of over $10 billion in real-world assets (RWA), with its native token $MVRK at the core of the ecosystem.

MEXC වෙතින් Mavryk Network ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Mavryk Network ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට MVRK ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Mavryk Network ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Mavryk Network මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Mavryk Network මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Mavryk Network (MVRK) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Mavryk Network (MVRK) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Mavryk Network සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Mavryk Network මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Mavryk Network (MVRK) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Mavryk NetworkMVRK හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් MVRK ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Mavryk Network (MVRK) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Mavryk Network මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Mavryk Network MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

MVRK දේශීය මුදල් වෙත

1 Mavryk Network(MVRK) සිට VND
671.0325
1 Mavryk Network(MVRK) සිට AUD
A$0.03927
1 Mavryk Network(MVRK) සිට GBP
0.01938
1 Mavryk Network(MVRK) සිට EUR
0.02193
1 Mavryk Network(MVRK) සිට USD
$0.0255
1 Mavryk Network(MVRK) සිට MYR
RM0.106335
1 Mavryk Network(MVRK) සිට TRY
1.075845
1 Mavryk Network(MVRK) සිට JPY
¥3.9015
1 Mavryk Network(MVRK) සිට ARS
ARS$37.009935
1 Mavryk Network(MVRK) සිට RUB
2.071875
1 Mavryk Network(MVRK) සිට INR
2.261595
1 Mavryk Network(MVRK) සිට IDR
Rp424.99983
1 Mavryk Network(MVRK) සිට PHP
1.506795
1 Mavryk Network(MVRK) සිට EGP
￡E.1.205895
1 Mavryk Network(MVRK) සිට BRL
R$0.13617
1 Mavryk Network(MVRK) සිට CAD
C$0.035955
1 Mavryk Network(MVRK) සිට BDT
3.10692
1 Mavryk Network(MVRK) සිට NGN
36.63789
1 Mavryk Network(MVRK) සිට COP
$97.700955
1 Mavryk Network(MVRK) සිට ZAR
R.0.442935
1 Mavryk Network(MVRK) සිට UAH
1.071255
1 Mavryk Network(MVRK) සිට TZS
T.Sh.62.807775
1 Mavryk Network(MVRK) සිට VES
Bs5.814
1 Mavryk Network(MVRK) සිට CLP
$24.0465
1 Mavryk Network(MVRK) සිට PKR
Rs7.160655
1 Mavryk Network(MVRK) සිට KZT
13.39974
1 Mavryk Network(MVRK) සිට THB
฿0.82569
1 Mavryk Network(MVRK) සිට TWD
NT$0.78999
1 Mavryk Network(MVRK) සිට AED
د.إ0.093585
1 Mavryk Network(MVRK) සිට CHF
Fr0.0204
1 Mavryk Network(MVRK) සිට HKD
HK$0.198135
1 Mavryk Network(MVRK) සිට AMD
֏9.7512
1 Mavryk Network(MVRK) සිට MAD
.د.م0.237915
1 Mavryk Network(MVRK) සිට MXN
$0.473025
1 Mavryk Network(MVRK) සිට SAR
ريال0.095625
1 Mavryk Network(MVRK) සිට ETB
Br3.924195
1 Mavryk Network(MVRK) සිට KES
KSh3.294345
1 Mavryk Network(MVRK) සිට JOD
د.أ0.0180795
1 Mavryk Network(MVRK) සිට PLN
0.09384
1 Mavryk Network(MVRK) සිට RON
лв0.1122
1 Mavryk Network(MVRK) සිට SEK
kr0.244035
1 Mavryk Network(MVRK) සිට BGN
лв0.043095
1 Mavryk Network(MVRK) සිට HUF
Ft8.5425
1 Mavryk Network(MVRK) සිට CZK
0.53805
1 Mavryk Network(MVRK) සිට KWD
د.ك0.0078285
1 Mavryk Network(MVRK) සිට ILS
0.08313
1 Mavryk Network(MVRK) සිට BOB
Bs0.17595
1 Mavryk Network(MVRK) සිට AZN
0.04335
1 Mavryk Network(MVRK) සිට TJS
SM0.23511
1 Mavryk Network(MVRK) සිට GEL
0.069105
1 Mavryk Network(MVRK) සිට AOA
Kz23.373045
1 Mavryk Network(MVRK) සිට BHD
.د.ب0.0096135
1 Mavryk Network(MVRK) සිට BMD
$0.0255
1 Mavryk Network(MVRK) සිට DKK
kr0.164985
1 Mavryk Network(MVRK) සිට HNL
L0.67167
1 Mavryk Network(MVRK) සිට MUR
1.17045
1 Mavryk Network(MVRK) සිට NAD
$0.442425
1 Mavryk Network(MVRK) සිට NOK
kr0.2601
1 Mavryk Network(MVRK) සිට NZD
$0.04539
1 Mavryk Network(MVRK) සිට PAB
B/.0.0255
1 Mavryk Network(MVRK) සිට PGK
K0.1071
1 Mavryk Network(MVRK) සිට QAR
ر.ق0.09282
1 Mavryk Network(MVRK) සිට RSD
дин.2.59131
1 Mavryk Network(MVRK) සිට UZS
soʻm303.57138
1 Mavryk Network(MVRK) සිට ALL
L2.135625
1 Mavryk Network(MVRK) සිට ANG
ƒ0.045645
1 Mavryk Network(MVRK) සිට AWG
ƒ0.0459
1 Mavryk Network(MVRK) සිට BBD
$0.051
1 Mavryk Network(MVRK) සිට BAM
KM0.043095
1 Mavryk Network(MVRK) සිට BIF
Fr74.9955
1 Mavryk Network(MVRK) සිට BND
$0.03315
1 Mavryk Network(MVRK) සිට BSD
$0.0255
1 Mavryk Network(MVRK) සිට JMD
$4.083825
1 Mavryk Network(MVRK) සිට KHR
102.822375
1 Mavryk Network(MVRK) සිට KMF
Fr10.71
1 Mavryk Network(MVRK) සිට LAK
554.347815
1 Mavryk Network(MVRK) සිට LKR
රු7.76475
1 Mavryk Network(MVRK) සිට MDL
L0.435795
1 Mavryk Network(MVRK) සිට MGA
Ar114.86475
1 Mavryk Network(MVRK) සිට MOP
P0.203745
1 Mavryk Network(MVRK) සිට MVR
0.3927
1 Mavryk Network(MVRK) සිට MWK
MK44.11755
1 Mavryk Network(MVRK) සිට MZN
MT1.630725
1 Mavryk Network(MVRK) සිට NPR
रु3.61335
1 Mavryk Network(MVRK) සිට PYG
180.846
1 Mavryk Network(MVRK) සිට RWF
Fr36.9495
1 Mavryk Network(MVRK) සිට SBD
$0.209865
1 Mavryk Network(MVRK) සිට SCR
0.37893
1 Mavryk Network(MVRK) සිට SRD
$0.98175
1 Mavryk Network(MVRK) සිට SVC
$0.222615
1 Mavryk Network(MVRK) සිට SZL
L0.441915
1 Mavryk Network(MVRK) සිට TMT
m0.089505
1 Mavryk Network(MVRK) සිට TND
د.ت0.075225
1 Mavryk Network(MVRK) සිට TTD
$0.17238
1 Mavryk Network(MVRK) සිට UGX
Sh89.148
1 Mavryk Network(MVRK) සිට XAF
Fr14.484
1 Mavryk Network(MVRK) සිට XCD
$0.06885
1 Mavryk Network(MVRK) සිට XOF
Fr14.484
1 Mavryk Network(MVRK) සිට XPF
Fr2.6265
1 Mavryk Network(MVRK) සිට BWP
P0.342465
1 Mavryk Network(MVRK) සිට BZD
$0.051
1 Mavryk Network(MVRK) සිට CVE
$2.44392
1 Mavryk Network(MVRK) සිට DJF
Fr4.5135
1 Mavryk Network(MVRK) සිට DOP
$1.639905
1 Mavryk Network(MVRK) සිට DZD
د.ج3.32673
1 Mavryk Network(MVRK) සිට FJD
$0.05814
1 Mavryk Network(MVRK) සිට GNF
Fr221.7225
1 Mavryk Network(MVRK) සිට GTQ
Q0.19533
1 Mavryk Network(MVRK) සිට GYD
$5.33358
1 Mavryk Network(MVRK) සිට ISK
kr3.213

Mavryk Network සම්පත්

Mavryk Network පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල Mavryk Network වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Mavryk Network පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Mavryk Network (MVRK) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද MVRK හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.0255 USD වේ.
MVRK සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
MVRK සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.0255 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Mavryk Network හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
MVRK සඳහා වෙළඳපොල සීමාව -- USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
MVRK හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
MVRK හි සංසරණ සැපයුම -- USD වේ.
MVRK හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
-- USD ක ATH මිලක් MVRK අත්කර ගති.
MVRK හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
-- USD ක ATL මිලක් MVRK අත්කර ගති.
MVRK හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
MVRK සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 4.45K USD වේ.
මේ වසර තුලදී MVRK වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව MVRK මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා MVRK මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:24:34 (UTC+8)

Mavryk Network (MVRK) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

උණුසුම් පුවත්

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
තවත් බලන්න

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

1 MVRK = 0.0254 USD

MVRK වෙළඳාම

MVRK/USDT
$0.0255
$0.0255$0.0255
+8.05%

