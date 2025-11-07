හුවමාරුවDEX+
සජීවී Micron Technology සඳහා අද මිල 243.9 USD කි. MUON සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි MUON මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

MUON ගැන වැඩි විස්තර

MUON මිල තොරතුරු

MUON යනු කුමක්ද

MUON නිල වෙබ් අඩවිය

MUON ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

MUON මිල පුරෝකථනය

MUON ඉතිහාසය

MUON මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

MUON-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

MUON තත්කාල ගනුදෙනු

Micron Technology ලාංඡනය

Micron Technology මිල(MUON)

1 MUON සිට USD සජීවී මිල:

$243.9
+3.41%1D
USD
Micron Technology (MUON) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:55:55 (UTC+8)

Micron Technology (MUON) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 234.99
පැය 24 පහළ
$ 245.97
24H ඉහළ

$ 234.99
$ 245.97
$ 244.84237975411526
$ 117.45321659889592
+1.34%

+3.41%

+6.87%

+6.87%

Micron Technology (MUON) තත්‍ය කාලීන මිල $ 243.9. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 234.99 ක අවම අගයක් සහ $ 245.97 ක උපරිම අගයක් අතර MUON වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. MUONහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 244.84237975411526 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 117.45321659889592 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව MUON පසුගිය පැය තුල, +1.34% කින්, පැය 24 තුල, +3.41% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +6.87% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Micron Technology (MUON) වෙළඳපල තොරතුරු

No.1800

$ 1.91M
$ 60.91K
$ 1.91M
7.83K
7,827.98816643
ETH

Micron Technology හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 1.91M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 60.91K වේ. මුළු සැපයුම 7.83K සමඟින් MUON හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 7827.98816643 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 1.91M කි.

Micron Technology (MUON) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Micron Technologyහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +8.0427+3.41%
දින 30 යි$ +57.4+30.77%
දින 60 යි$ +143.9+143.90%
දින 90 යි$ +143.9+143.90%
Micron Technology අද මිල වෙනස

අද, MUON එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ +8.0427 (+3.41%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Micron Technology දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ +57.4 (+30.77%) කින් ඉහළ ගියේය.

Micron Technology දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, MUON එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ +143.9 (+143.90%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Micron Technology දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ +143.9 (+143.90%), කින් චලනය විය.

Micron Technology (MUON) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Micron Technology මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Micron Technology (MUON) යනු කුමක්ද

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

MEXC වෙතින් Micron Technology ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Micron Technology ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට MUON ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Micron Technology ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Micron Technology මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Micron Technology මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Micron Technology (MUON) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Micron Technology (MUON) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Micron Technology සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Micron Technology මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Micron Technology (MUON) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Micron TechnologyMUON හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් MUON ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Micron Technology (MUON) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Micron Technology මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Micron Technology MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

MUON දේශීය මුදල් වෙත

1 Micron Technology(MUON) සිට VND
6,418,228.5
1 Micron Technology(MUON) සිට AUD
A$375.606
1 Micron Technology(MUON) සිට GBP
185.364
1 Micron Technology(MUON) සිට EUR
209.754
1 Micron Technology(MUON) සිට USD
$243.9
1 Micron Technology(MUON) සිට MYR
RM1,017.063
1 Micron Technology(MUON) සිට TRY
10,292.58
1 Micron Technology(MUON) සිට JPY
¥37,316.7
1 Micron Technology(MUON) සිට ARS
ARS$353,989.143
1 Micron Technology(MUON) සිට RUB
19,814.436
1 Micron Technology(MUON) සිට INR
21,633.93
1 Micron Technology(MUON) සිට IDR
Rp4,064,998.374
1 Micron Technology(MUON) සිට PHP
14,424.246
1 Micron Technology(MUON) සිට EGP
￡E.11,536.47
1 Micron Technology(MUON) සිට BRL
R$1,304.865
1 Micron Technology(MUON) සිට CAD
C$343.899
1 Micron Technology(MUON) සිට BDT
29,716.776
1 Micron Technology(MUON) සිට NGN
350,430.642
1 Micron Technology(MUON) සිට COP
$934,480.899
1 Micron Technology(MUON) සිට ZAR
R.4,238.982
1 Micron Technology(MUON) සිට UAH
10,246.239
1 Micron Technology(MUON) සිට TZS
T.Sh.599,262.3
1 Micron Technology(MUON) සිට VES
Bs55,609.2
1 Micron Technology(MUON) සිට CLP
$229,997.7
1 Micron Technology(MUON) සිට PKR
Rs68,489.559
1 Micron Technology(MUON) සිට KZT
128,164.572
1 Micron Technology(MUON) සිට THB
฿7,895.043
1 Micron Technology(MUON) සිට TWD
NT$7,551.144
1 Micron Technology(MUON) සිට AED
د.إ895.113
1 Micron Technology(MUON) සිට CHF
Fr195.12
1 Micron Technology(MUON) සිට HKD
HK$1,895.103
1 Micron Technology(MUON) සිට AMD
֏93,267.36
1 Micron Technology(MUON) සිට MAD
.د.م2,275.587
1 Micron Technology(MUON) සිට MXN
$4,526.784
1 Micron Technology(MUON) සිට SAR
ريال914.625
1 Micron Technology(MUON) සිට ETB
Br37,533.771
1 Micron Technology(MUON) සිට KES
KSh31,509.441
1 Micron Technology(MUON) සිට JOD
د.أ172.9251
1 Micron Technology(MUON) සිට PLN
897.552
1 Micron Technology(MUON) සිට RON
лв1,073.16
1 Micron Technology(MUON) සිට SEK
kr2,336.562
1 Micron Technology(MUON) සිට BGN
лв412.191
1 Micron Technology(MUON) සිට HUF
Ft81,679.671
1 Micron Technology(MUON) සිට CZK
5,146.29
1 Micron Technology(MUON) සිට KWD
د.ك74.6334
1 Micron Technology(MUON) සිට ILS
797.553
1 Micron Technology(MUON) සිට BOB
Bs1,682.91
1 Micron Technology(MUON) සිට AZN
414.63
1 Micron Technology(MUON) සිට TJS
SM2,248.758
1 Micron Technology(MUON) සිට GEL
660.969
1 Micron Technology(MUON) සිට AOA
Kz223,556.301
1 Micron Technology(MUON) සිට BHD
.د.ب91.9503
1 Micron Technology(MUON) සිට BMD
$243.9
1 Micron Technology(MUON) සිට DKK
kr1,578.033
1 Micron Technology(MUON) සිට HNL
L6,424.326
1 Micron Technology(MUON) සිට MUR
11,195.01
1 Micron Technology(MUON) සිට NAD
$4,231.665
1 Micron Technology(MUON) සිට NOK
kr2,487.78
1 Micron Technology(MUON) සිට NZD
$431.703
1 Micron Technology(MUON) සිට PAB
B/.243.9
1 Micron Technology(MUON) සිට PGK
K1,024.38
1 Micron Technology(MUON) සිට QAR
ر.ق887.796
1 Micron Technology(MUON) සිට RSD
дин.24,777.801
1 Micron Technology(MUON) සිට UZS
soʻm2,903,570.964
1 Micron Technology(MUON) සිට ALL
L20,426.625
1 Micron Technology(MUON) සිට ANG
ƒ436.581
1 Micron Technology(MUON) සිට AWG
ƒ439.02
1 Micron Technology(MUON) සිට BBD
$487.8
1 Micron Technology(MUON) සිට BAM
KM412.191
1 Micron Technology(MUON) සිට BIF
Fr717,309.9
1 Micron Technology(MUON) සිට BND
$317.07
1 Micron Technology(MUON) සිට BSD
$243.9
1 Micron Technology(MUON) සිට JMD
$39,060.585
1 Micron Technology(MUON) සිට KHR
983,465.775
1 Micron Technology(MUON) සිට KMF
Fr102,438
1 Micron Technology(MUON) සිට LAK
5,302,173.807
1 Micron Technology(MUON) සිට LKR
රු74,267.55
1 Micron Technology(MUON) සිට MDL
L4,168.251
1 Micron Technology(MUON) සිට MGA
Ar1,098,647.55
1 Micron Technology(MUON) සිට MOP
P1,948.761
1 Micron Technology(MUON) සිට MVR
3,756.06
1 Micron Technology(MUON) සිට MWK
MK421,971.39
1 Micron Technology(MUON) සිට MZN
MT15,597.405
1 Micron Technology(MUON) සිට NPR
रु34,560.63
1 Micron Technology(MUON) සිට PYG
1,729,738.8
1 Micron Technology(MUON) සිට RWF
Fr353,411.1
1 Micron Technology(MUON) සිට SBD
$2,007.297
1 Micron Technology(MUON) සිට SCR
3,624.354
1 Micron Technology(MUON) සිට SRD
$9,390.15
1 Micron Technology(MUON) සිට SVC
$2,129.247
1 Micron Technology(MUON) සිට SZL
L4,226.787
1 Micron Technology(MUON) සිට TMT
m856.089
1 Micron Technology(MUON) සිට TND
د.ت719.505
1 Micron Technology(MUON) සිට TTD
$1,648.764
1 Micron Technology(MUON) සිට UGX
Sh852,674.4
1 Micron Technology(MUON) සිට XAF
Fr138,535.2
1 Micron Technology(MUON) සිට XCD
$658.53
1 Micron Technology(MUON) සිට XOF
Fr138,535.2
1 Micron Technology(MUON) සිට XPF
Fr25,121.7
1 Micron Technology(MUON) සිට BWP
P3,275.577
1 Micron Technology(MUON) සිට BZD
$487.8
1 Micron Technology(MUON) සිට CVE
$23,375.376
1 Micron Technology(MUON) සිට DJF
Fr43,170.3
1 Micron Technology(MUON) සිට DOP
$15,685.209
1 Micron Technology(MUON) සිට DZD
د.ج31,824.072
1 Micron Technology(MUON) සිට FJD
$556.092
1 Micron Technology(MUON) සිට GNF
Fr2,120,710.5
1 Micron Technology(MUON) සිට GTQ
Q1,868.274
1 Micron Technology(MUON) සිට GYD
$51,014.124
1 Micron Technology(MUON) සිට ISK
kr30,731.4

Micron Technology සම්පත්

Micron Technology පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

නිල Micron Technology වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Micron Technology පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Micron Technology (MUON) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද MUON හි සජීවී මිල, USD වලින් 243.9 USD වේ.
MUON සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
MUON සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 243.9 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Micron Technology හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
MUON සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 1.91M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
MUON හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
MUON හි සංසරණ සැපයුම 7.83K USD වේ.
MUON හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
244.84237975411526 USD ක ATH මිලක් MUON අත්කර ගති.
MUON හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
117.45321659889592 USD ක ATL මිලක් MUON අත්කර ගති.
MUON හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
MUON සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 60.91K USD වේ.
මේ වසර තුලදී MUON වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව MUON මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා MUON මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:55:55 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

MUON-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

MUON
MUON
USD
USD

1 MUON = 243.9 USD

MUON වෙළඳාම

MUON/USDT
$243.9
$243.9$243.9
+3.23%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

