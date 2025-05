Meter MetaStable (MTR) යනු කුමක්ද

Meter is a DeFi infrastructure with a Built-in PoW based low volatility coin. Meter uses Proof of Work to create the MTR low volatility coin, making it as decentralized as Bitcoin. It uses HotStuff based PoS consensus to manage the ledger; Meter governance token, MTRG is the staking token for system governence, staking and validating transactions. Meter also functions as a Layer 2 sidechain for other public blockchains to allow value interaction among different crypto assets. Meter brings the following 3 things for a future DeFi infrastructure: 1. Complete Bitcoin’s original vision and create a metastable sound money independent of the fiat system. 2. Address performance issues that current chains are facing with a Hybrid PoW/PoS + HotStuff consensus that is backward compatible with EVM. 3. Interconnect with other public chains like ETH and run as a side chain for other public chains

MEXC වෙතින් Meter MetaStable ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Meter MetaStable ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Meter MetaStable,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. MTR හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Meter MetaStableමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

MTRහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් MTRහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Meter MetaStable මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Meter MetaStable මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Meter MetaStable MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1MTR සිට VNDවෙත ₫ 10,010.2464 1MTR සිට AUDවෙත A$ 0.60512 1MTR සිට GBPවෙත £ 0.2928 1MTR සිට EURවෙත € 0.347456 1MTR සිට USDවෙත $ 0.3904 1MTR සිට MYRවෙත RM 1.670912 1MTR සිට TRYවෙත ₺ 15.096768 1MTR සිට JPYවෙත ¥ 56.974976 1MTR සිට RUBවෙත ₽ 31.4272 1MTR සිට INRවෙත ₹ 33.375296 1MTR සිට IDRවෙත Rp 6,399.998976 1MTR සිට KRWවෙත ₩ 545.248256 1MTR සිට PHPවෙත ₱ 21.768704 1MTR සිට EGPවෙත £E. 19.582464 1MTR සිට BRLවෙත R$ 2.194048 1MTR සිට CADවෙත C$ 0.542656 1MTR සිට BDTවෙත ৳ 47.464832 1MTR සිට NGNවෙත ₦ 624.64 1MTR සිට UAHවෙත ₴ 16.2016 1MTR සිට VESවෙත Bs 35.9168 1MTR සිට PKRවෙත Rs 110.030336 1MTR සිට KZTවෙත ₸ 199.486592 1MTR සිට THBවෙත ฿ 13.00032 1MTR සිට TWDවෙත NT$ 11.778368 1MTR සිට AEDවෙත د.إ 1.432768 1MTR සිට CHFවෙත Fr 0.324032 1MTR සිට HKDවෙත HK$ 3.04512 1MTR සිට MADවෙත .د.م 3.626816 1MTR සිට MXNවෙත $ 7.55424

Meter MetaStable පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Meter MetaStable පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Meter MetaStable (MTR) හි මිල කීයද? Meter MetaStable (MTR)හි සජීවී මිල 0.3904 USD වේ. Meter MetaStable (MTR) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Meter MetaStable හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ MTRහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.3904 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Meter MetaStable (MTR) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Meter MetaStable (MTR) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. Meter MetaStable (MTR) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Meter MetaStable (MTR) හි ඉහළම මිල 50.4999 USD වේ. Meter MetaStable (MTR) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Meter MetaStable (MTR) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 17.89 USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

