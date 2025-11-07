හුවමාරුවDEX+
සජීවී Microsoft සඳහා අද මිල 497.96 USD කි. MSFTON සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි MSFTON මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

MSFTON ගැන වැඩි විස්තර

MSFTON මිල තොරතුරු

MSFTON යනු කුමක්ද

MSFTON නිල වෙබ් අඩවිය

MSFTON ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

MSFTON මිල පුරෝකථනය

MSFTON ඉතිහාසය

MSFTON මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

MSFTON-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

MSFTON තත්කාල ගනුදෙනු

Microsoft ලාංඡනය

Microsoft මිල(MSFTON)

1 MSFTON සිට USD සජීවී මිල:

$497.96
+0.23%1D
Microsoft (MSFTON) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:24:19 (UTC+8)

Microsoft (MSFTON) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 495.59
පැය 24 පහළ
$ 507.34
24H ඉහළ

$ 495.59
$ 507.34
$ 554.1140723930895
$ 492.8458515171225
+0.24%

+0.23%

-5.60%

-5.60%

Microsoft (MSFTON) තත්‍ය කාලීන මිල $ 497.96. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 495.59 ක අවම අගයක් සහ $ 507.34 ක උපරිම අගයක් අතර MSFTON වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. MSFTONහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 554.1140723930895 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 492.8458515171225 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව MSFTON පසුගිය පැය තුල, +0.24% කින්, පැය 24 තුල, +0.23% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -5.60% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Microsoft (MSFTON) වෙළඳපල තොරතුරු

No.1695

$ 2.44M
$ 53.38K
$ 2.44M
4.90K
4,903.33480593
ETH

Microsoft හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 2.44M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 53.38K වේ. මුළු සැපයුම 4.90K සමඟින් MSFTON හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 4903.33480593 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 2.44M කි.

Microsoft (MSFTON) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Microsoftහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +1.1427+0.23%
දින 30 යි$ -25.55-4.89%
දින 60 යි$ +47.96+10.65%
දින 90 යි$ +47.96+10.65%
Microsoft අද මිල වෙනස

අද, MSFTON එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ +1.1427 (+0.23%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Microsoft දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -25.55 (-4.89%) කින් ඉහළ ගියේය.

Microsoft දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, MSFTON එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ +47.96 (+10.65%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Microsoft දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ +47.96 (+10.65%), කින් චලනය විය.

Microsoft (MSFTON) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Microsoft මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Microsoft (MSFTON) යනු කුමක්ද

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

MEXC වෙතින් Microsoft ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Microsoft ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට MSFTON ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Microsoft ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Microsoft මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Microsoft මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Microsoft (MSFTON) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Microsoft (MSFTON) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Microsoft සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Microsoft මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Microsoft (MSFTON) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

MicrosoftMSFTON හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් MSFTON ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Microsoft (MSFTON) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Microsoft මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Microsoft MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

MSFTON දේශීය මුදල් වෙත

1 Microsoft(MSFTON) සිට VND
13,103,817.4
1 Microsoft(MSFTON) සිට AUD
A$766.8584
1 Microsoft(MSFTON) සිට GBP
378.4496
1 Microsoft(MSFTON) සිට EUR
428.2456
1 Microsoft(MSFTON) සිට USD
$497.96
1 Microsoft(MSFTON) සිට MYR
RM2,076.4932
1 Microsoft(MSFTON) සිට TRY
21,008.9324
1 Microsoft(MSFTON) සිට JPY
¥76,187.88
1 Microsoft(MSFTON) සිට ARS
ARS$722,724.2052
1 Microsoft(MSFTON) සිට RUB
40,459.25
1 Microsoft(MSFTON) සිට INR
44,164.0724
1 Microsoft(MSFTON) සිට IDR
Rp8,299,330.0136
1 Microsoft(MSFTON) සිට PHP
29,424.4564
1 Microsoft(MSFTON) සිට EGP
￡E.23,548.5284
1 Microsoft(MSFTON) සිට BRL
R$2,659.1064
1 Microsoft(MSFTON) සිට CAD
C$702.1236
1 Microsoft(MSFTON) සිට BDT
60,671.4464
1 Microsoft(MSFTON) සිට NGN
715,458.9688
1 Microsoft(MSFTON) සිට COP
$1,907,888.9236
1 Microsoft(MSFTON) සිට ZAR
R.8,649.5652
1 Microsoft(MSFTON) සිට UAH
20,919.2996
1 Microsoft(MSFTON) සිට TZS
T.Sh.1,226,500.378
1 Microsoft(MSFTON) සිට VES
Bs113,534.88
1 Microsoft(MSFTON) සිට CLP
$469,576.28
1 Microsoft(MSFTON) සිට PKR
Rs139,832.1476
1 Microsoft(MSFTON) සිට KZT
261,668.0208
1 Microsoft(MSFTON) සිට THB
฿16,123.9448
1 Microsoft(MSFTON) සිට TWD
NT$15,426.8008
1 Microsoft(MSFTON) සිට AED
د.إ1,827.5132
1 Microsoft(MSFTON) සිට CHF
Fr398.368
1 Microsoft(MSFTON) සිට HKD
HK$3,869.1492
1 Microsoft(MSFTON) සිට AMD
֏190,419.904
1 Microsoft(MSFTON) සිට MAD
.د.م4,645.9668
1 Microsoft(MSFTON) සිට MXN
$9,237.158
1 Microsoft(MSFTON) සිට SAR
ريال1,867.35
1 Microsoft(MSFTON) සිට ETB
Br76,631.0644
1 Microsoft(MSFTON) සිට KES
KSh64,331.4524
1 Microsoft(MSFTON) සිට JOD
د.أ353.05364
1 Microsoft(MSFTON) සිට PLN
1,832.4928
1 Microsoft(MSFTON) සිට RON
лв2,191.024
1 Microsoft(MSFTON) සිට SEK
kr4,765.4772
1 Microsoft(MSFTON) සිට BGN
лв841.5524
1 Microsoft(MSFTON) සිට HUF
Ft166,816.6
1 Microsoft(MSFTON) සිට CZK
10,506.956
1 Microsoft(MSFTON) සිට KWD
د.ك152.87372
1 Microsoft(MSFTON) සිට ILS
1,623.3496
1 Microsoft(MSFTON) සිට BOB
Bs3,435.924
1 Microsoft(MSFTON) සිට AZN
846.532
1 Microsoft(MSFTON) සිට TJS
SM4,591.1912
1 Microsoft(MSFTON) සිට GEL
1,349.4716
1 Microsoft(MSFTON) සිට AOA
Kz456,425.1564
1 Microsoft(MSFTON) සිට BHD
.د.ب187.73092
1 Microsoft(MSFTON) සිට BMD
$497.96
1 Microsoft(MSFTON) සිට DKK
kr3,221.8012
1 Microsoft(MSFTON) සිට HNL
L13,116.2664
1 Microsoft(MSFTON) සිට MUR
22,856.364
1 Microsoft(MSFTON) සිට NAD
$8,639.606
1 Microsoft(MSFTON) සිට NOK
kr5,079.192
1 Microsoft(MSFTON) සිට NZD
$886.3688
1 Microsoft(MSFTON) සිට PAB
B/.497.96
1 Microsoft(MSFTON) සිට PGK
K2,091.432
1 Microsoft(MSFTON) සිට QAR
ر.ق1,812.5744
1 Microsoft(MSFTON) සිට RSD
дин.50,602.6952
1 Microsoft(MSFTON) සිට UZS
soʻm5,928,094.2896
1 Microsoft(MSFTON) සිට ALL
L41,704.15
1 Microsoft(MSFTON) සිට ANG
ƒ891.3484
1 Microsoft(MSFTON) සිට AWG
ƒ896.328
1 Microsoft(MSFTON) සිට BBD
$995.92
1 Microsoft(MSFTON) සිට BAM
KM841.5524
1 Microsoft(MSFTON) සිට BIF
Fr1,464,500.36
1 Microsoft(MSFTON) සිට BND
$647.348
1 Microsoft(MSFTON) සිට BSD
$497.96
1 Microsoft(MSFTON) සිට JMD
$79,748.294
1 Microsoft(MSFTON) සිට KHR
2,007,899.21
1 Microsoft(MSFTON) සිට KMF
Fr209,143.2
1 Microsoft(MSFTON) සිට LAK
10,825,217.1748
1 Microsoft(MSFTON) සිට LKR
රු151,628.82
1 Microsoft(MSFTON) සිට MDL
L8,510.1364
1 Microsoft(MSFTON) සිට MGA
Ar2,243,060.82
1 Microsoft(MSFTON) සිට MOP
P3,978.7004
1 Microsoft(MSFTON) සිට MVR
7,668.584
1 Microsoft(MSFTON) සිට MWK
MK861,520.596
1 Microsoft(MSFTON) සිට MZN
MT31,844.542
1 Microsoft(MSFTON) සිට NPR
रु70,560.932
1 Microsoft(MSFTON) සිට PYG
3,531,532.32
1 Microsoft(MSFTON) සිට RWF
Fr721,544.04
1 Microsoft(MSFTON) සිට SBD
$4,098.2108
1 Microsoft(MSFTON) සිට SCR
7,399.6856
1 Microsoft(MSFTON) සිට SRD
$19,171.46
1 Microsoft(MSFTON) සිට SVC
$4,347.1908
1 Microsoft(MSFTON) සිට SZL
L8,629.6468
1 Microsoft(MSFTON) සිට TMT
m1,747.8396
1 Microsoft(MSFTON) සිට TND
د.ت1,468.982
1 Microsoft(MSFTON) සිට TTD
$3,366.2096
1 Microsoft(MSFTON) සිට UGX
Sh1,740,868.16
1 Microsoft(MSFTON) සිට XAF
Fr282,841.28
1 Microsoft(MSFTON) සිට XCD
$1,344.492
1 Microsoft(MSFTON) සිට XOF
Fr282,841.28
1 Microsoft(MSFTON) සිට XPF
Fr51,289.88
1 Microsoft(MSFTON) සිට BWP
P6,687.6028
1 Microsoft(MSFTON) සිට BZD
$995.92
1 Microsoft(MSFTON) සිට CVE
$47,724.4864
1 Microsoft(MSFTON) සිට DJF
Fr88,138.92
1 Microsoft(MSFTON) සිට DOP
$32,023.8076
1 Microsoft(MSFTON) සිට DZD
د.ج64,963.8616
1 Microsoft(MSFTON) සිට FJD
$1,135.3488
1 Microsoft(MSFTON) සිට GNF
Fr4,329,762.2
1 Microsoft(MSFTON) සිට GTQ
Q3,814.3736
1 Microsoft(MSFTON) සිට GYD
$104,153.3136
1 Microsoft(MSFTON) සිට ISK
kr62,742.96

Microsoft සම්පත්

Microsoft පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

නිල Microsoft වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Microsoft පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Microsoft (MSFTON) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද MSFTON හි සජීවී මිල, USD වලින් 497.96 USD වේ.
MSFTON සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
MSFTON සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 497.96 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Microsoft හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
MSFTON සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 2.44M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
MSFTON හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
MSFTON හි සංසරණ සැපයුම 4.90K USD වේ.
MSFTON හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
554.1140723930895 USD ක ATH මිලක් MSFTON අත්කර ගති.
MSFTON හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
492.8458515171225 USD ක ATL මිලක් MSFTON අත්කර ගති.
MSFTON හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
MSFTON සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 53.38K USD වේ.
මේ වසර තුලදී MSFTON වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව MSFTON මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා MSFTON මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
Microsoft (MSFTON) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

උණුසුම් පුවත්

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
තවත් බලන්න

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

