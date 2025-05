Misbloc (MSB) යනු කුමක්ද

MISBLOC (Medical Information Service with Blockchain) is a medical service ecosystem, which is based on blockchain technology. In short, MISBLOC offers a sustainable medical service ecosystem, by utilizing selected medication information in a combination with a blockchain technology in the MyData era, which is the era of big data of individual lifelog, that connects telecommunication-medical-financial spheres.

MEXC වෙතින් Misbloc ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Misbloc ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට MSB ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Misbloc ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Misbloc මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Misbloc මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Misbloc,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. MSB හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Misblocමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Misbloc මිල ඉතිහාසය

MSBහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් MSBහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Misbloc මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Misbloc (MSB) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Misbloc මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Misbloc MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1MSB සිට VNDවෙත ₫ 33.1461207 1MSB සිට AUDවෙත A$ 0.002003685 1MSB සිට GBPවෙත £ 0.000969525 1MSB සිට EURවෙත € 0.001150503 1MSB සිට USDවෙත $ 0.0012927 1MSB සිට MYRවෙත RM 0.005532756 1MSB සිට TRYවෙත ₺ 0.049988709 1MSB සිට JPYවෙත ¥ 0.188656638 1MSB සිට RUBවෙත ₽ 0.10406235 1MSB සිට INRවෙත ₹ 0.110512923 1MSB සිට IDRවෙත Rp 21.191799888 1MSB සිට KRWවෙත ₩ 1.805436528 1MSB සිට PHPවෙත ₱ 0.072080952 1MSB සිට EGPවෙත £E. 0.064841832 1MSB සිට BRLවෙත R$ 0.007264974 1MSB සිට CADවෙත C$ 0.001796853 1MSB සිට BDTවෙත ৳ 0.157166466 1MSB සිට NGNවෙත ₦ 2.06832 1MSB සිට UAHවෙත ₴ 0.05364705 1MSB සිට VESවෙත Bs 0.1189284 1MSB සිට PKRවෙත Rs 0.364334568 1MSB සිට KZTවෙත ₸ 0.660543846 1MSB සිට THBවෙත ฿ 0.04304691 1MSB සිට TWDවෙත NT$ 0.039000759 1MSB සිට AEDවෙත د.إ 0.004744209 1MSB සිට CHFවෙත Fr 0.001072941 1MSB සිට HKDවෙත HK$ 0.01008306 1MSB සිට MADවෙත .د.م 0.012009183 1MSB සිට MXNවෙත $ 0.025013745

Misbloc සම්පත්

Misbloc පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Misbloc පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Misbloc (MSB) හි මිල කීයද? Misbloc (MSB)හි සජීවී මිල 0.0012927 USD වේ. Misbloc (MSB) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Misbloc හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 257.27K USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ MSBහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0012927 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Misbloc (MSB) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Misbloc (MSB) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 199.02M USD වේ. Misbloc (MSB) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Misbloc (MSB) හි ඉහළම මිල 0.5397 USD වේ. Misbloc (MSB) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Misbloc (MSB) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 678.45 USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

