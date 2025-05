Lumoz (MOZ) යනු කුමක්ද

Lumoz is the leading Modular Compute Layer & RaaS. Lumoz protocol can provide computing power and verification services for ZK and AI applications on chains with different architectures.

MEXC වෙතින් Lumoz ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Lumoz ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට MOZ ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Lumoz ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Lumoz මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Lumoz මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Lumoz,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. MOZ හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Lumozමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Lumoz මිල ඉතිහාසය

MOZහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් MOZහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Lumoz මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Lumoz (MOZ) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Lumoz මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Lumoz MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

MOZ දේශීය මුදල් වෙත

1MOZ සිට VNDවෙත ₫ 228,666438 1MOZ සිට AUDවෙත A$ 0,0138229 1MOZ සිට GBPවෙත £ 0,0066885 1MOZ සිට EURවෙත € 0,00793702 1MOZ සිට USDවෙත $ 0,008918 1MOZ සිට MYRවෙත RM 0,03816904 1MOZ සිට TRYවෙත ₺ 0,34566168 1MOZ සිට JPYවෙත ¥ 1,30033358 1MOZ සිට RUBවෙත ₽ 0,71673966 1MOZ සිට INRවෙත ₹ 0,76364834 1MOZ සිට IDRවෙත Rp 146,19669792 1MOZ සිට KRWවෙත ₩ 12,4205445 1MOZ සිට PHPවෙත ₱ 0,49753522 1MOZ සිට EGPවෙත £E. 0,44964556 1MOZ සිට BRLවෙත R$ 0,05020834 1MOZ සිට CADවෙත C$ 0,01239602 1MOZ සිට BDTවෙත ৳ 1,08148586 1MOZ සිට NGNවෙත ₦ 14,2688 1MOZ සිට UAHවෙත ₴ 0,36974028 1MOZ සිට VESවෙත Bs 0,820456 1MOZ සිට PKRවෙත Rs 2,50569046 1MOZ සිට KZTවෙත ₸ 4,55228228 1MOZ සිට THBවෙත ฿ 0,29759366 1MOZ සිට TWDවෙත NT$ 0,26914524 1MOZ සිට AEDවෙත د.إ 0,03272906 1MOZ සිට CHFවෙත Fr 0,00740194 1MOZ සිට HKDවෙත HK$ 0,0695604 1MOZ සිට MADවෙත .د.م 0,08320494 1MOZ සිට MXNවෙත $ 0,17274166

Lumoz සම්පත්

Lumoz පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Lumoz පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Lumoz (MOZ) හි මිල කීයද? Lumoz (MOZ)හි සජීවී මිල 0,008918 USD වේ. Lumoz (MOZ) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Lumoz හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 9,81M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ MOZහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0,008918 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Lumoz (MOZ) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Lumoz (MOZ) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 1,10B USD වේ. Lumoz (MOZ) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Lumoz (MOZ) හි ඉහළම මිල 0,05911 USD වේ. Lumoz (MOZ) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Lumoz (MOZ) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 62,77K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

