හුවමාරුවDEX+
ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගන්නවෙළඳපොළස්පොට්ෆියුචර්ස්500XEarnසිදුවීම්
තවත්
Flip Fest
සජීවී MORI COIN සඳහා අද මිල 0.03246 USD කි. MORI සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි MORI මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී MORI COIN සඳහා අද මිල 0.03246 USD කි. MORI සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි MORI මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

MORI ගැන වැඩි විස්තර

MORI මිල තොරතුරු

MORI යනු කුමක්ද

MORI නිල වෙබ් අඩවිය

MORI ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

MORI මිල පුරෝකථනය

MORI ඉතිහාසය

MORI මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

MORI-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

MORI තත්කාල ගනුදෙනු

MORI USDT-M අනාගත ගනුදෙනු

පූර්ව-වෙළඳපොළ

උපයන්න

Airdrop+

පුවත්

බ්ලොගය

දැන ගන්න

MORI COIN ලාංඡනය

MORI COIN මිල(MORI)

1 MORI සිට USD සජීවී මිල:

$0.03251
$0.03251$0.03251
+1.18%1D
USD
MORI COIN (MORI) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:55:34 (UTC+8)

MORI COIN (MORI) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.03162
$ 0.03162$ 0.03162
පැය 24 පහළ
$ 0.03852
$ 0.03852$ 0.03852
24H ඉහළ

$ 0.03162
$ 0.03162$ 0.03162

$ 0.03852
$ 0.03852$ 0.03852

$ 0.20062000753120068
$ 0.20062000753120068$ 0.20062000753120068

$ 0.02241657164171012
$ 0.02241657164171012$ 0.02241657164171012

+1.09%

+1.18%

+6.39%

+6.39%

MORI COIN (MORI) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.03246. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.03162 ක අවම අගයක් සහ $ 0.03852 ක උපරිම අගයක් අතර MORI වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. MORIහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.20062000753120068 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.02241657164171012 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව MORI පසුගිය පැය තුල, +1.09% කින්, පැය 24 තුල, +1.18% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +6.39% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

MORI COIN (MORI) වෙළඳපල තොරතුරු

No.693

$ 25.97M
$ 25.97M$ 25.97M

$ 208.90K
$ 208.90K$ 208.90K

$ 32.46M
$ 32.46M$ 32.46M

800.01M
800.01M 800.01M

999,999,999
999,999,999 999,999,999

999,998,186
999,998,186 999,998,186

80.00%

SOL

MORI COIN හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 25.97M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 208.90K වේ. මුළු සැපයුම 800.01M සමඟින් MORI හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999998186 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 32.46M කි.

MORI COIN (MORI) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා MORI COINහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.0003791+1.18%
දින 30 යි$ -0.00384-10.58%
දින 60 යි$ -0.00765-19.08%
දින 90 යි$ -0.03367-50.92%
MORI COIN අද මිල වෙනස

අද, MORI එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ +0.0003791 (+1.18%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

MORI COIN දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.00384 (-10.58%) කින් ඉහළ ගියේය.

MORI COIN දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, MORI එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.00765 (-19.08%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

MORI COIN දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -0.03367 (-50.92%), කින් චලනය විය.

MORI COIN (MORI) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් MORI COIN මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

MORI COIN (MORI) යනු කුමක්ද

The meme coin of Professor Moriarty. The ultimate villain and genius of the internet.

MEXC වෙතින් MORI COIN ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ MORI COIN ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට MORI ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ MORI COIN ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ MORI COIN මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

MORI COIN මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ MORI COIN (MORI) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ MORI COIN (MORI) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? MORI COIN සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් MORI COIN මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

MORI COIN (MORI) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

MORI COINMORI හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් MORI ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

MORI COIN (MORI) මිලදී ගන්නා ආකාරය

MORI COIN මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් MORI COIN MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

MORI දේශීය මුදල් වෙත

1 MORI COIN(MORI) සිට VND
854.1849
1 MORI COIN(MORI) සිට AUD
A$0.0499884
1 MORI COIN(MORI) සිට GBP
0.0246696
1 MORI COIN(MORI) සිට EUR
0.0279156
1 MORI COIN(MORI) සිට USD
$0.03246
1 MORI COIN(MORI) සිට MYR
RM0.1353582
1 MORI COIN(MORI) සිට TRY
1.369812
1 MORI COIN(MORI) සිට JPY
¥4.96638
1 MORI COIN(MORI) සිට ARS
ARS$47.1114702
1 MORI COIN(MORI) සිට RUB
2.6370504
1 MORI COIN(MORI) සිට INR
2.879202
1 MORI COIN(MORI) සිට IDR
Rp540.9997836
1 MORI COIN(MORI) සිට PHP
1.9196844
1 MORI COIN(MORI) සිට EGP
￡E.1.535358
1 MORI COIN(MORI) සිට BRL
R$0.173661
1 MORI COIN(MORI) සිට CAD
C$0.0457686
1 MORI COIN(MORI) සිට BDT
3.9549264
1 MORI COIN(MORI) සිට NGN
46.6378788
1 MORI COIN(MORI) සිට COP
$124.3675686
1 MORI COIN(MORI) සිට ZAR
R.0.5641548
1 MORI COIN(MORI) සිට UAH
1.3636446
1 MORI COIN(MORI) සිට TZS
T.Sh.79.75422
1 MORI COIN(MORI) සිට VES
Bs7.40088
1 MORI COIN(MORI) සිට CLP
$30.60978
1 MORI COIN(MORI) සිට PKR
Rs9.1150926
1 MORI COIN(MORI) සිට KZT
17.0570808
1 MORI COIN(MORI) සිට THB
฿1.0507302
1 MORI COIN(MORI) සිට TWD
NT$1.0049616
1 MORI COIN(MORI) සිට AED
د.إ0.1191282
1 MORI COIN(MORI) සිට CHF
Fr0.025968
1 MORI COIN(MORI) සිට HKD
HK$0.2522142
1 MORI COIN(MORI) සිට AMD
֏12.412704
1 MORI COIN(MORI) සිට MAD
.د.م0.3028518
1 MORI COIN(MORI) සිට MXN
$0.6024576
1 MORI COIN(MORI) සිට SAR
ريال0.121725
1 MORI COIN(MORI) සිට ETB
Br4.9952694
1 MORI COIN(MORI) සිට KES
KSh4.1935074
1 MORI COIN(MORI) සිට JOD
د.أ0.02301414
1 MORI COIN(MORI) සිට PLN
0.1194528
1 MORI COIN(MORI) සිට RON
лв0.142824
1 MORI COIN(MORI) සිට SEK
kr0.3109668
1 MORI COIN(MORI) සිට BGN
лв0.0548574
1 MORI COIN(MORI) සිට HUF
Ft10.8705294
1 MORI COIN(MORI) සිට CZK
0.684906
1 MORI COIN(MORI) සිට KWD
د.ك0.00993276
1 MORI COIN(MORI) සිට ILS
0.1061442
1 MORI COIN(MORI) සිට BOB
Bs0.223974
1 MORI COIN(MORI) සිට AZN
0.055182
1 MORI COIN(MORI) සිට TJS
SM0.2992812
1 MORI COIN(MORI) සිට GEL
0.0879666
1 MORI COIN(MORI) සිට AOA
Kz29.7525114
1 MORI COIN(MORI) සිට BHD
.د.ب0.01223742
1 MORI COIN(MORI) සිට BMD
$0.03246
1 MORI COIN(MORI) සිට DKK
kr0.2100162
1 MORI COIN(MORI) සිට HNL
L0.8549964
1 MORI COIN(MORI) සිට MUR
1.489914
1 MORI COIN(MORI) සිට NAD
$0.563181
1 MORI COIN(MORI) සිට NOK
kr0.331092
1 MORI COIN(MORI) සිට NZD
$0.0574542
1 MORI COIN(MORI) සිට PAB
B/.0.03246
1 MORI COIN(MORI) සිට PGK
K0.136332
1 MORI COIN(MORI) සිට QAR
ر.ق0.1181544
1 MORI COIN(MORI) සිට RSD
дин.3.2976114
1 MORI COIN(MORI) සිට UZS
soʻm386.4285096
1 MORI COIN(MORI) සිට ALL
L2.718525
1 MORI COIN(MORI) සිට ANG
ƒ0.0581034
1 MORI COIN(MORI) සිට AWG
ƒ0.058428
1 MORI COIN(MORI) සිට BBD
$0.06492
1 MORI COIN(MORI) සිට BAM
KM0.0548574
1 MORI COIN(MORI) සිට BIF
Fr95.46486
1 MORI COIN(MORI) සිට BND
$0.042198
1 MORI COIN(MORI) සිට BSD
$0.03246
1 MORI COIN(MORI) සිට JMD
$5.198469
1 MORI COIN(MORI) සිට KHR
130.886835
1 MORI COIN(MORI) සිට KMF
Fr13.6332
1 MORI COIN(MORI) සිට LAK
705.6521598
1 MORI COIN(MORI) සිට LKR
රු9.88407
1 MORI COIN(MORI) සිට MDL
L0.5547414
1 MORI COIN(MORI) සිට MGA
Ar146.21607
1 MORI COIN(MORI) සිට MOP
P0.2593554
1 MORI COIN(MORI) සිට MVR
0.499884
1 MORI COIN(MORI) සිට MWK
MK56.159046
1 MORI COIN(MORI) සිට MZN
MT2.075817
1 MORI COIN(MORI) සිට NPR
रु4.599582
1 MORI COIN(MORI) සිට PYG
230.20632
1 MORI COIN(MORI) සිට RWF
Fr47.03454
1 MORI COIN(MORI) සිට SBD
$0.2671458
1 MORI COIN(MORI) සිට SCR
0.4823556
1 MORI COIN(MORI) සිට SRD
$1.24971
1 MORI COIN(MORI) සිට SVC
$0.2833758
1 MORI COIN(MORI) සිට SZL
L0.5625318
1 MORI COIN(MORI) සිට TMT
m0.1139346
1 MORI COIN(MORI) සිට TND
د.ت0.095757
1 MORI COIN(MORI) සිට TTD
$0.2194296
1 MORI COIN(MORI) සිට UGX
Sh113.48016
1 MORI COIN(MORI) සිට XAF
Fr18.43728
1 MORI COIN(MORI) සිට XCD
$0.087642
1 MORI COIN(MORI) සිට XOF
Fr18.43728
1 MORI COIN(MORI) සිට XPF
Fr3.34338
1 MORI COIN(MORI) සිට BWP
P0.4359378
1 MORI COIN(MORI) සිට BZD
$0.06492
1 MORI COIN(MORI) සිට CVE
$3.1109664
1 MORI COIN(MORI) සිට DJF
Fr5.74542
1 MORI COIN(MORI) සිට DOP
$2.0875026
1 MORI COIN(MORI) සිට DZD
د.ج4.2353808
1 MORI COIN(MORI) සිට FJD
$0.0740088
1 MORI COIN(MORI) සිට GNF
Fr282.2397
1 MORI COIN(MORI) සිට GTQ
Q0.2486436
1 MORI COIN(MORI) සිට GYD
$6.7893336
1 MORI COIN(MORI) සිට ISK
kr4.08996

MORI COIN සම්පත්

MORI COIN පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

නිල MORI COIN වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: MORI COIN පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

MORI COIN (MORI) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද MORI හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.03246 USD වේ.
MORI සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
MORI සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.03246 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
MORI COIN හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
MORI සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 25.97M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
MORI හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
MORI හි සංසරණ සැපයුම 800.01M USD වේ.
MORI හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.20062000753120068 USD ක ATH මිලක් MORI අත්කර ගති.
MORI හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.02241657164171012 USD ක ATL මිලක් MORI අත්කර ගති.
MORI හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
MORI සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 208.90K USD වේ.
මේ වසර තුලදී MORI වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව MORI මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා MORI මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:55:34 (UTC+8)

MORI COIN (MORI) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

උණුසුම් පුවත්

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
තවත් බලන්න

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

MORI-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

MORI
MORI
USD
USD

1 MORI = 0.03246 USD

MORI වෙළඳාම

MORI/USDT
$0.03251
$0.03251$0.03251
+1.18%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

උණුසුම්

සැලකිය යුතු වෙළඳපල අවධානයක් දිනා ගන්නා දැනට ප්‍රවණතාය පවතින ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$102,414.38
$102,414.38$102,414.38

+0.39%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,364.19
$3,364.19$3,364.19

+1.94%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$157.84
$157.84$157.84

+1.23%

ChainOpera AI ලාංඡනය

ChainOpera AI

COAI

$1.1276
$1.1276$1.1276

+31.42%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ඉහළම පරිමාව

ඉහළම වෙළඳ පරිමාවක් සහිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$102,414.38
$102,414.38$102,414.38

+0.39%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,364.19
$3,364.19$3,364.19

+1.94%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$157.84
$157.84$157.84

+1.23%

XRP ලාංඡනය

XRP

XRP

$2.2336
$2.2336$2.2336

-0.04%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

අලුතින් එක් කර ඇත

වෙළඳාම සඳහා ලබා ගත හැකි මෑතදී ලැයිස්තුගත කර ඇති ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Neuralinker ලාංඡනය

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51 ලාංඡනය

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo ලාංඡනය

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ELIZAOS ලාංඡනය

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.012200
$0.012200$0.012200

+205.00%

SN64 ලාංඡනය

SN64

SN64

$30.39
$30.39$30.39

+102.60%

ඉහළම ලාභ ලබන්නන්

අද දින ඉහළම ක්‍රිප්ටෝ පොම්ප කිරීම්

Arbit ලාංඡනය

Arbit

ARBT

$0.009703
$0.009703$0.009703

+870.30%

Folks Finance ලාංඡනය

Folks Finance

FOLKS

$4.348
$4.348$4.348

+334.80%

Sudeng ලාංඡනය

Sudeng

HIPPO

$0.007672
$0.007672$0.007672

+259.51%

UnifAI ලාංඡනය

UnifAI

UAI

$0.1135
$0.1135$0.1135

+127.00%

Burnr ලාංඡනය

Burnr

BURNR

$0.00002297
$0.00002297$0.00002297

+113.27%