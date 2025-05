dotmoovs (MOOV) යනු කුමක්ද

dotmoovs is Gamifying sports in the ultimate Play2Earn platform powered by blockchain and a state-of-the-art AI system to analyze videos of players performing sports challenges. $MOOV is the native currency of Dotmoovs, which is used to pay setup fees and reward players.

MEXC වෙතින් dotmoovs ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ dotmoovs ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට MOOV ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ dotmoovs ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ dotmoovs මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

dotmoovs මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ dotmoovs,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. MOOV හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ dotmoovsමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

dotmoovs මිල ඉතිහාසය

MOOVහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් MOOVහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ dotmoovs මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

dotmoovs (MOOV) මිලදී ගන්නා ආකාරය

dotmoovs මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් dotmoovs MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

MOOV දේශීය මුදල් වෙත

1MOOV සිට VNDවෙත ₫ 34.3025298 1MOOV සිට AUDවෙත A$ 0.00207359 1MOOV සිට GBPවෙත £ 0.00100335 1MOOV සිට EURවෙත € 0.001190642 1MOOV සිට USDවෙත $ 0.0013378 1MOOV සිට MYRවෙත RM 0.005725784 1MOOV සිට TRYවෙත ₺ 0.051853128 1MOOV සිට JPYවෙත ¥ 0.195064618 1MOOV සිට RUBවෙත ₽ 0.107518986 1MOOV සිට INRවෙත ₹ 0.114555814 1MOOV සිට IDRවෙත Rp 21.931144032 1MOOV සිට KRWවෙත ₩ 1.86322095 1MOOV සිට PHPවෙත ₱ 0.074635862 1MOOV සිට EGPවෙත £E. 0.067451876 1MOOV සිට BRLවෙත R$ 0.007531814 1MOOV සිට CADවෙත C$ 0.001859542 1MOOV සිට BDTවෙත ৳ 0.162235006 1MOOV සිට NGNවෙත ₦ 2.14048 1MOOV සිට UAHවෙත ₴ 0.055465188 1MOOV සිට VESවෙත Bs 0.1230776 1MOOV සිට PKRවෙත Rs 0.375881666 1MOOV සිට KZTවෙත ₸ 0.682893388 1MOOV සිට THBවෙත ฿ 0.044642386 1MOOV සිට TWDවෙත NT$ 0.040374804 1MOOV සිට AEDවෙත د.إ 0.004909726 1MOOV සිට CHFවෙත Fr 0.001110374 1MOOV සිට HKDවෙත HK$ 0.01043484 1MOOV සිට MADවෙත .د.م 0.012481674 1MOOV සිට MXNවෙත $ 0.025913186

dotmoovs සම්පත්

dotmoovs පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: dotmoovs පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද dotmoovs (MOOV) හි මිල කීයද? dotmoovs (MOOV)හි සජීවී මිල 0.0013378 USD වේ. dotmoovs (MOOV) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? dotmoovs හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 978.17K USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ MOOVහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0013378 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. dotmoovs (MOOV) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? dotmoovs (MOOV) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 731.18M USD වේ. dotmoovs (MOOV) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, dotmoovs (MOOV) හි ඉහළම මිල 0.098709 USD වේ. dotmoovs (MOOV) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? dotmoovs (MOOV) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 147.73 USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.